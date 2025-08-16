Çin'den şaşırtan proje: Dünyanın ilk Gebelik Robotu yolda

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez tam gebelik sürecini gerçekleştirebilecek bir "insansı robot" üzerinde çalışıyor. Yapay rahimle donatılacak olan bu robotun, döllenmeden doğuma kadar tüm aşamaları simüle etmesi hedefleniyor. İlk prototipin ise önümüzdeki yıl tanıtılması planlanıyor.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Zhang Qifeng'e göre bu sistem, klasik bir kuvözden çok farklı. Robotun karın boşluğunda amniyotik sıvıyla dolu yapay rahim ve diğer yapay organlar, döllenmeden doğuma kadar tüm gebelik sürecini eksiksiz şekilde simüle edebiliyor. Embriyo bu ortamda gelişirken besin ihtiyacını özel bir tüp aracılığıyla karşılıyor. Dr. Zhang konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Teknoloji olgunlaşma aşamasında, şimdi hedefimiz insan-robot etkileşimini sağlayacak şekilde tüm süreci robotun içinde gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Çin'de kısırlık oranı artıyor, yenilikçi çözümler gündemde

Benzer bir yöntem 2017'de hayvanlarda denenmişti. Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışmada, erken doğmuş bir kuzu embriyosu "biyotorba" adı verilen yapay amniyotik sıvı dolu sistemde dört hafta boyunca gelişimini sürdürmüş ve tüyleri çıkmaya başlamıştı. Ancak bu sistem yalnızca mevcut embriyoyu büyütmeye yarıyordu. Çin'deki yeni girişimin farkı ise, döllenmeden doğuma kadar tam bir gebelik döngüsünü insana benzer bir robotun içinde mümkün kılmayı amaçlaması.

Tam Boyutta Gör Çin'de kısırlık oranlarının artması, bu tür projeleri gündeme taşıyor. Lancet dergisinde yayımlanan rapora göre, ülkedeki kısırlık oranı 2007'de %11,9 iken 2020’de %18’e ulaştı. Bu nedenle Pekin ve Şanghay gibi büyük şehirlerde yapay döllenme hizmetleri devlet sağlık sigortası kapsamına alındı.

İlk prototipin bir yıl içinde tanıtılması beklenirken, Çinli yetkililer şimdiden etik ve hukuki boyutları tartışmaya açtı. Projenin geleceği, yalnızca bilimsel değil toplumsal ve hukuki açıdan da yoğun tartışmalara neden olacak gibi görünüyor. Gebelik robotunun ticari versiyonunun ise yaklaşık 14 bin dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

