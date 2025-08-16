Çin'den şaşırtan proje: Dünyanın ilk Gebelik Robotu yolda

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Zhang Qifeng'e göre bu sistem, klasik bir kuvözden çok farklı. Robotun karın boşluğunda amniyotik sıvıyla dolu yapay rahim ve diğer yapay organlar, döllenmeden doğuma kadar tüm gebelik sürecini eksiksiz şekilde simüle edebiliyor. Embriyo bu ortamda gelişirken besin ihtiyacını özel bir tüp aracılığıyla karşılıyor. Dr. Zhang konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Teknoloji olgunlaşma aşamasında, şimdi hedefimiz insan-robot etkileşimini sağlayacak şekilde tüm süreci robotun içinde gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.
Çin'de kısırlık oranı artıyor, yenilikçi çözümler gündemde
Benzer bir yöntem 2017'de hayvanlarda denenmişti. Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışmada, erken doğmuş bir kuzu embriyosu "biyotorba" adı verilen yapay amniyotik sıvı dolu sistemde dört hafta boyunca gelişimini sürdürmüş ve tüyleri çıkmaya başlamıştı. Ancak bu sistem yalnızca mevcut embriyoyu büyütmeye yarıyordu. Çin'deki yeni girişimin farkı ise, döllenmeden doğuma kadar tam bir gebelik döngüsünü insana benzer bir robotun içinde mümkün kılmayı amaçlaması.
İlk prototipin bir yıl içinde tanıtılması beklenirken, Çinli yetkililer şimdiden etik ve hukuki boyutları tartışmaya açtı. Projenin geleceği, yalnızca bilimsel değil toplumsal ve hukuki açıdan da yoğun tartışmalara neden olacak gibi görünüyor. Gebelik robotunun ticari versiyonunun ise yaklaşık 14 bin dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.Kaynakça https://biz.chosun.com/en/en-international/2025/08/11/QQGZCZSQB5E5ZJICEPUDMCNSP4 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15003205/robot-surrogate-China-pregnancy-humanoid-baby.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek