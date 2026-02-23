Çin'in ardından şimdi de Hindistan atağı: Tata'dan 10 bin dolarlık elektrikli SUV

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hindistan'ın otomotiv devi Tata, popüler elektrikli kompakt SUV modeli Punch EV'yi kapsamlı bir güncelleme operasyonundan geçirdi. Henüz iki yıldır piyasada olmasına rağmen makyajlanan model daha uzun menzil, daha hızlı şarj kapasitesi ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik tüm bunları, önceki versiyondan daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunduğunu da belirtelim.

Yeni Tata Punch EV, daha sade ve modern bir ön tasarımla karşımıza çıktı. Arka bölümde boydan boya uzanan LED ışık imzası modern görünümü güçlendiriyor. Standart olarak sunulan 16 inç alaşım jantlar aerodinamik olarak optimize edilmiş. Bununla birlikte aracın 3.86 metrelik kompakt gövde ölçüsü şehir içi pratikliğini sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Aracın iç mekanında herhangi bir değişiklik yok. Ön panelde biri dijital gösterge paneli, diğeri ise bilgi-eğlence sistemi için olmak üzere iki adet 10.25 inç ekran bulunuyor. En üst donanım seviyesinde sesle etkinleştirilebilen açılır cam tavan, havalandırmalı ön koltuklar, kablosuz akıllı telefon şarjı ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi özellikler mevcut. Tata, güvenlik çıtasını yükselterek tüm versiyonlarda altı hava yastığını standart hale getirdi.

Tam Boyutta Gör

Daha yüksek menzil ve hızlı şarj

Aracın teknik altyapısında da iyileştirmeler söz konusu. Batarya kapasiteleri 30 ve 40 kWh seçeneklerine yükseltilirken, maksimum menzil önceki modele göre 75 km artırılarak 355 km seviyesine çıkarıldı. Maksimum şarj gücü 65 kW'a çıkarılan araç, uygun bir istasyonda %20'den %80 doluluğa yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Tata Punch EV'nin performans tarafında da önemli güncellemeler mevcut. Giriş seviyesinde 88 beygir (65 kW) güç sunan modelin üst versiyonu ise 129 beygire (95 kW) kadar çıkıyor. Daha güçlü seçenek, 0–100 km/s hızlanmasını yaklaşık 9 saniyede tamamlayabilmekte. yani bu açıdan sınıfındaki birçok giriş seviyesi rakibe kıyasla daha iddialı bir performans ortaya koyuyor.

Hindistan pazarında Punch EV'nin fiyatları, batarya dahil satın alımda 10.650 dolar ile 13.845 dolar arasında değişiyor. Ancak Tata Motors, elektrikli araçlara erişimi kolaylaştırmak için batarya kiralama seçeneği de sunuyor. Bu tercih edildiğinde aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 7.150 dolara kadar düşüyor. Batarya kiralama modeli, kilometre bazlı aylık ödeme planı üzerine kurulu.

