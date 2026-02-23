Çin'in ardından şimdi de Hindistan atağı: Tata'dan 10 bin dolarlık elektrikli SUV

Yeni Tata Punch EV, daha sade ve modern bir ön tasarımla karşımıza çıktı. Arka bölümde boydan boya uzanan LED ışık imzası modern görünümü güçlendiriyor. Standart olarak sunulan 16 inç alaşım jantlar aerodinamik olarak optimize edilmiş. Bununla birlikte aracın 3.86 metrelik kompakt gövde ölçüsü şehir içi pratikliğini sürdürüyor.
Daha yüksek menzil ve hızlı şarj
Aracın teknik altyapısında da iyileştirmeler söz konusu. Batarya kapasiteleri 30 ve 40 kWh seçeneklerine yükseltilirken, maksimum menzil önceki modele göre 75 km artırılarak 355 km seviyesine çıkarıldı. Maksimum şarj gücü 65 kW'a çıkarılan araç, uygun bir istasyonda %20'den %80 doluluğa yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor.