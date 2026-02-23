Giriş
    Çin'in ardından şimdi de Hindistan atağı: Tata'dan 10 bin dolarlık elektrikli SUV

    Hindistanlı otomobil üreticisi Tata, kompakt elektrikli SUV modeli Punch EV'yi güncelledi. Yeni versiyon daha güçlü, daha uzun menzilli, daha hızlı şarj oluyor ve ayrıca eskisinden daha ucuz.

    Çin'den sonra şimdi de Hindistan: 10 bin dolarlık elektrikli SUV Tam Boyutta Gör
    Hindistan'ın otomotiv devi Tata, popüler elektrikli kompakt SUV modeli Punch EV'yi kapsamlı bir güncelleme operasyonundan geçirdi. Henüz iki yıldır piyasada olmasına rağmen makyajlanan model daha uzun menzil, daha hızlı şarj kapasitesi ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik tüm bunları, önceki versiyondan daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunduğunu da belirtelim.

    Yeni Tata Punch EV, daha sade ve modern bir ön tasarımla karşımıza çıktı. Arka bölümde boydan boya uzanan LED ışık imzası modern görünümü güçlendiriyor. Standart olarak sunulan 16 inç alaşım jantlar aerodinamik olarak optimize edilmiş. Bununla birlikte aracın 3.86 metrelik kompakt gövde ölçüsü şehir içi pratikliğini sürdürüyor.

    Çin'den sonra şimdi de Hindistan: 10 bin dolarlık elektrikli SUV Tam Boyutta Gör
    Aracın iç mekanında herhangi bir değişiklik yok. Ön panelde biri dijital gösterge paneli, diğeri ise bilgi-eğlence sistemi için olmak üzere iki adet 10.25 inç ekran bulunuyor. En üst donanım seviyesinde sesle etkinleştirilebilen açılır cam tavan, havalandırmalı ön koltuklar, kablosuz akıllı telefon şarjı ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi özellikler mevcut. Tata, güvenlik çıtasını yükselterek tüm versiyonlarda altı hava yastığını standart hale getirdi.

    Çin'den sonra şimdi de Hindistan: 10 bin dolarlık elektrikli SUV Tam Boyutta Gör

    Daha yüksek menzil ve hızlı şarj

    Aracın teknik altyapısında da iyileştirmeler söz konusu. Batarya kapasiteleri 30 ve 40 kWh seçeneklerine yükseltilirken, maksimum menzil önceki modele göre 75 km artırılarak 355 km seviyesine çıkarıldı. Maksimum şarj gücü 65 kW'a çıkarılan araç, uygun bir istasyonda %20'den %80 doluluğa yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor.

    Çin'den sonra şimdi de Hindistan: 10 bin dolarlık elektrikli SUV Tam Boyutta Gör
    Yeni Tata Punch EV'nin performans tarafında da önemli güncellemeler mevcut. Giriş seviyesinde 88 beygir (65 kW) güç sunan modelin üst versiyonu ise 129 beygire (95 kW) kadar çıkıyor. Daha güçlü seçenek, 0–100 km/s hızlanmasını yaklaşık 9 saniyede tamamlayabilmekte. yani bu açıdan sınıfındaki birçok giriş seviyesi rakibe kıyasla daha iddialı bir performans ortaya koyuyor.
    Çin'den sonra şimdi de Hindistan: 10 bin dolarlık elektrikli SUV
    Hindistan pazarında Punch EV'nin fiyatları, batarya dahil satın alımda 10.650 dolar ile 13.845 dolar arasında değişiyor. Ancak Tata Motors, elektrikli araçlara erişimi kolaylaştırmak için batarya kiralama seçeneği de sunuyor. Bu tercih edildiğinde aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 7.150 dolara kadar düşüyor. Batarya kiralama modeli, kilometre bazlı aylık ödeme planı üzerine kurulu.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

