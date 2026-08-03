Çin'den zirveye oynayan bir yapay zekâ daha geldi: Alibaba Qwen3.8-Max

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Tam Boyutta Gör Çin, yapay zekâ yarışında Amerika'nın ensesinden ayrılmıyor. OpenAI ve Anthropic yayınladıkları gelişmiş modellerle arayı açacak gibi görünseler de son günlerde üst üste gelen Çinli modeller böyle bir üstünlüğün söz konusu olmadığını ortaya koydu. Özellikle Kimi K3, OpenAI ve Anthropic'in en üst modellerine denk performansıyla büyük yankı uyandırdı. Daha onun etkisi sürerken, bu kez de Alibaba'dan devasa bir model geldi. Kimi K3 gibi Alibaba'nın yeni modeli Qwen3.8-Max de açık yapısına karşın en gelişmiş kapalı modellere oldukça yakın bir performans sunuyor.

Alibaba tarafından paylaşılan bilgilere göre Qwen3.8-Max, toplam 2,4 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Ancak model çalışırken bu parametrelerin tamamını aynı anda kullanmıyor. Bunun yerine yaklaşık 95 milyar parametreyi aktif hâle getiren bir Mixture of Experts (MoE) mimarisinden faydalanıyor. Bu yaklaşım, hem işlem maliyetlerini hem de gecikme süresini önemli ölçüde azaltırken, modelin çok daha büyük bir kapasiteye sahip olmasını mümkün kılıyor.

Alibaba, açık kaynak stratejisine geri döndü

Qwen3.8-Max yalnızca teknik özellikleriyle değil, Alibaba'nın stratejisindeki değişim nedeniyle de dikkat çekiyor. Şirket bu yılın başında tanıttığı bazı üst seviye modellerini kapalı kaynak olarak sunmuştu. Ancak yeni modelle birlikte yeniden açık kaynak yaklaşımına dönüyor. Alibaba, model ağırlıklarını önümüzdeki hafta geliştiricilerin indirip kullanabileceği şekilde yayımlayacağını açıkladı. Böylece Qwen3.8-Max, açık kaynak olarak sunulan ilk Max sınıfı Qwen modeli olacak.

Açık kaynak yaklaşımı, geliştiricilerin modeli kendi sistemlerine uyarlayabilmesine ve üzerine yeni çözümler inşa edebilmesine imkân tanıyor. Son dönemde DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli şirketlerin açık kaynak modellerle yakaladığı başarı düşünüldüğünde, Alibaba'nın bu kararı yapay zekâ ekosisteminde önemli bir etki yaratabilir.

1 milyon token destekliyor, günler süren görevleri tamamlayabiliyor

Alibaba'nın paylaştığı bilgilere göre Qwen3.8-Max'in en dikkat çekici özelliklerinden biri 1 milyon tokenlık bağlam penceresi sunması. Bu sayede model, yüzlerce sayfalık belgeleri, uzun video kayıtlarını veya kapsamlı veri kümelerini tek seferde analiz edebiliyor. Şirket, modelin video içerikleri ve canlı yayınlardan aranabilir bilgi tabanları oluşturabildiğini de belirtiyor.

Yapay zeka nedeniyle öğrencilerin yeni odağı bilgisayar bilimleri 11 sa. önce eklendi

Şirket, Qwen3.8-Max'i özellikle otonom yazılım geliştirme, uzun soluklu araştırma projeleri ve AI ajanlarının günler boyunca kesintisiz çalışmasını gerektiren görevler için ideal bir model olarak konumlandırıyor. Nitekim Alibaba'nın şirket içi testlerine göre model, bir yazılım mühendisliği projesini 16 gün boyunca bağımsız şekilde yürüterek tamamlamayı başardı. Bu da sektörün son dönemde yoğun şekilde odaklandığı "ajan tabanlı yapay zekâ" yaklaşımında önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

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Çin'den zirveye oynayan bir yapay zekâ daha geldi: Qwen3.8-Max

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