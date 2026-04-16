Çin, 3.500 metre derinlikte denizaltı kablolarını kesebilen cihazını test etti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’in, deniz tabanındaki kabloları 3.500 metre derinliğe kadar kesebilen “derin deniz elektro-hidrostatik aktüatör” (EHA) adlı bir sistemi başarıyla test etti. South China Morning Post’un haberine göre, cihaz geçtiğimiz hafta sonu bir araştırma gemisinden denize indirildi. Resmi açıklamalarda testin başarılı geçtiği ve teknolojinin geliştirme aşamasından uygulamaya geçişinin tamamlandığı vurgulanarak, sistemin kullanıma hazır olabileceği mesajı verildi.

EHA sistemi; hidrolik mekanizma, elektrik motoru ve kontrol birimini tek bir yapıda birleştirerek, geleneksel sistemlerde gerekli olan uzun ve karmaşık dış yağ borularına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ayrıca cihazın, yüksek basınç ve korozyona karşı güçlendirilerek derin sularda hassas işlemler gerçekleştirebildiği belirtiliyor.

Askeri ve endüstriyel alanda kullanılabiliyor

Teknoloji yalnızca kablo kesme gibi operasyonlar için değil; petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşası ve onarımında da kullanılabilecek. Ancak uzmanlar, mevcut jeopolitik ortamda bu tür bir sistemin askeri ve sabotaj amaçlı kullanım ihtimaline dikkat çekiyor.

Çin’in deniz altı projelerinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Örneğin 2022’de açık denizde yapılan bir boru hattı onarımında, 18 inçlik bir boruyu kesmek beş saat sürerken, sadece bir yıl sonra geliştirilen yerli uzaktan kumandalı sistemler, 2.000 feet derinlikte 38 inçe kadar boruları kesebilir hale geldi. Hatta bir örnekte 8 inçlik bir borunun yalnızca 20 dakikada kesildiği aktarıldı. Son testle birlikte bu kapasitenin yaklaşık 3.500 metreye ulaştığı görülüyor.

Küresel gerilimde yeni odak: deniz altı altyapısı

Deniz altı fiber optik kablolar, küresel internet trafiğinin büyük bölümünü taşıyor ve ülkeler arasındaki veri akışının bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle son yıllarda bu altyapılar, jeopolitik rekabetin yeni cephelerinden biri haline geldi.

Özellikle Rusya’nın transatlantik kablolar çevresindeki faaliyetleri sık sık gündeme gelirken, son dönemde Birleşik Krallık donanmasının kritik altyapı yakınlarında Rus denizaltılarını izlediği de ortaya çıkmıştı. Ayrıca Kızıldeniz ve Baltık Denizi gibi bölgelerde kablo hasarı ve kesintilere yol açan olaylar yaşanmıştı.

Çin’in yeni derin deniz teknolojisi, mühendislik açısından önemli bir ilerleme olarak görülse de, küresel iletişim altyapısının güvenliği açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bu tür sistemlerin yaygınlaşması, deniz altı kablolarının korunmasını önümüzdeki yıllarda daha kritik bir mesele haline getirebilir.

Çin, denizaltı kablolarını kesebilen cihazını test etti

