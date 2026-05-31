Lojistikte yeni dönem: Çin, dev posta merkezinde insansı robotları devreye aldı

Çin, lojistik ve posta operasyonlarında otomasyonu daha ileri bir seviyeye taşıyarak insansı robotları ülkenin en yoğun posta ağlarından birinde kullanmaya başladı. Guangzhou Posta Merkezi'ne bağlı Jianggao lojistik tesisinde görev yapan yeni nesil robotların devreye alındığı duyuruldu. İnsansı robotlar saatte 1.200 paket işleme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Günde 6,5 milyon gönderi işleniyor

Guangdong eyaletinin güneyinde yer alan Guangzhou’daki tesis, günlük ortalama 6,5 milyon posta ve kargo gönderisini işleme kapasitesine sahip. Yoğun dönemlerde ise bu rakamın 10 milyon adedin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Bu ölçekteki operasyonların sürdürülebilmesi için tesis yönetimi, insan müdahalesini en aza indirirken kesintisiz çalışabilen otonom sistemlere daha fazla yöneliyor. Devlet medyasında paylaşılan görüntülerde robotik kollar ve sürücüsüz forkliftlerin tesiste birlikte çalıştığı görülüyor. İnsansı robotların devreye alınması da bu stratejinin son halkasını oluşturuyor.

Geleneksel endüstriyel robotlar genellikle belirli görevler için tasarlanmış sabit sistemlerden oluşurken insansı robotlar insanların çalıştığı ortamları kullanabilecek şekilde geliştiriliyor. Bu sayede mevcut depo altyapısında büyük değişiklikler yapılmasına gerek kalmadan faaliyet gösterebiliyorlar.

Teorik olarak bu robotlar depo içerisinde hareket edebiliyor, paketleri tanımlayabiliyor, raflar veya taşıma kafesleriyle etkileşime girebiliyor ve değişen iş ihtiyaçlarına göre farklı görevler üstlenebiliyor.

Yayımlanan görüntülerde insansı robotların konteynerlerden paketleri alarak ayıklama hatlarına yerleştirdiği görülüyor. Aynı anda sürücüsüz forkliftler de yükleri depo içerisinde taşıyor.

Sistemin dikkat çeken yönlerinden biri, yeni robotların mevcut otomasyon altyapısıyla koordineli biçimde çalışması. Böylece insansı robotlar tesisin halihazırda kullandığı robotik ekipmanları tamamlayan bir unsur olarak görev yapıyor.

Lojistik sektörü tam otonomiye gidiyor

Robotlar ve otomasyon sistemleri zaten yıllardır lojistik sektöründe kullanılıyor. Ancak insansı robotlar denkleme dahil edildiğinde bu sektörün insansılar için en uygun alanlardan biri olduğu görülüyor. Depolar ve posta merkezleri günün 24 saati faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak e-ticaret hacimlerindeki büyüme nedeniyle paket sayıları her geçen yıl artıyor.

Bu nedenle paketleri tanıyabilen, taşıyabilen ve ayıklayabilen otonom robotlar, işletme maliyetlerini düşürme ve yoğun dönemlerde işlem kapasitesini artırma potansiyeli sunuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, insansı robotların uzun vadeli dayanıklılığı, bakım maliyetleri ve gerçek operasyon koşullarında daha basit robotik çözümlere karşı ne kadar avantaj sağlayabileceği konusunda bazı soru işaretlerinin sürdüğünü belirtiyor. Çünkü insansı robotlar genellikle sabit endüstriyel otomasyon sistemlerine kıyasla daha karmaşık mekanik yapılara ve daha yüksek maliyetlere sahip.

