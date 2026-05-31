Lojistikte yeni dönem: Çin, dev posta merkezinde insansı robotları devreye aldı

Günde 6,5 milyon gönderi işleniyor
Guangdong eyaletinin güneyinde yer alan Guangzhou’daki tesis, günlük ortalama 6,5 milyon posta ve kargo gönderisini işleme kapasitesine sahip. Yoğun dönemlerde ise bu rakamın 10 milyon adedin üzerine çıktığı belirtiliyor.
Geleneksel endüstriyel robotlar genellikle belirli görevler için tasarlanmış sabit sistemlerden oluşurken insansı robotlar insanların çalıştığı ortamları kullanabilecek şekilde geliştiriliyor. Bu sayede mevcut depo altyapısında büyük değişiklikler yapılmasına gerek kalmadan faaliyet gösterebiliyorlar.
Yayımlanan görüntülerde insansı robotların konteynerlerden paketleri alarak ayıklama hatlarına yerleştirdiği görülüyor. Aynı anda sürücüsüz forkliftler de yükleri depo içerisinde taşıyor.
Lojistik sektörü tam otonomiye gidiyor
Robotlar ve otomasyon sistemleri zaten yıllardır lojistik sektöründe kullanılıyor. Ancak insansı robotlar denkleme dahil edildiğinde bu sektörün insansılar için en uygun alanlardan biri olduğu görülüyor. Depolar ve posta merkezleri günün 24 saati faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak e-ticaret hacimlerindeki büyüme nedeniyle paket sayıları her geçen yıl artıyor.
Bu nedenle paketleri tanıyabilen, taşıyabilen ve ayıklayabilen otonom robotlar, işletme maliyetlerini düşürme ve yoğun dönemlerde işlem kapasitesini artırma potansiyeli sunuyor.
Bununla birlikte uzmanlar, insansı robotların uzun vadeli dayanıklılığı, bakım maliyetleri ve gerçek operasyon koşullarında daha basit robotik çözümlere karşı ne kadar avantaj sağlayabileceği konusunda bazı soru işaretlerinin sürdüğünü belirtiyor. Çünkü insansı robotlar genellikle sabit endüstriyel otomasyon sistemlerine kıyasla daha karmaşık mekanik yapılara ve daha yüksek maliyetlere sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.