Çin, dijital yuan için 2026’da gaza basıyor: Faiz uygulaması başlayacak

Dijital yuan için faiz dönemi
Bu düzenlemeyle birlikte dijital yuan, ticari bankalardaki geleneksel mevduatlarla aynı hukuki zemine taşınmış olacak. Daha önce yalnızca klasik banka mevduatlarına tanınan faiz getirisi, ilk kez Çin’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) için de geçerli hale geliyor.
Çin, devlet destekli dijital para projeleri konusunda dünyanın en erken hareket eden ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dijital yuan projesi ilk kez 2014 yılında pilot uygulamalarla gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen on yılı aşkın süreye rağmen sistem halen ülke genelinde tam kapsamlı bir şekilde devreye alınmış değil. Dijital yuan, özellikle Alipay ve WeChat Pay gibi halihazırda yaygın kullanılan özel dijital ödeme platformlarıyla rekabette zorlanıyor.
Yeni faiz uygulamasının temel amacı, dijital yuanı bu güçlü rakipler karşısında daha cazip hale getirmek. Buna karşın Çin’de büyük bankaların mevduatlara sunduğu faiz oranlarının yaklaşık yüzde 0,05 seviyesinde olması, bu hamlenin kullanıcı davranışlarını ne ölçüde değiştireceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Kripto platformlarıyla fark giderek açılıyor
Öte yandan stablecoin kullanıcıları, varlıklarını kripto borsaları veya finansal kuruluşlarda değerlendirdiklerinde faiz benzeri kazançlar elde edebilirken, stablecoin ihraççılarının doğrudan kullanıcılarına faiz ödeyebilmesinin de önü açılabilir. ABD’de kripto piyasasına yönelik hazırlanan ve önümüzdeki aylarda Kongre’den geçerek Başkan Donald Trump tarafından imzalanması beklenen yasa bu konuda belirleyici olacak düzenlemeler içerebilir.
Dijital paralar yeni odak noktası
Yıllardır dünyanın büyük bir köy haline geldiği ve sınırların kalktığı anlatıları aktarıldı. Ancak son yıllarda her ülke veya bölge giderek daha fazla içine kapanıyor. Dijital paralar da bunun bir göstergesi.
Son yıllarda CBDC'ler ve stablecoin'ler, jeopolitik güç mücadelesinin önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda. ABD'nin kripto ve stablecoin düzenlemeleriyle attığı adımlar ülkenin küresel ekonomik hakimiyetini koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Avrupa cephesinde ise Avrupa Merkez Bankası, dijital euro projesiyle benzer bir yol izliyor. Türkiye de dijital Türk Lirası ile aynı yolda ilerliyor.
