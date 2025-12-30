Çin, dijital yuan için 2026’da gaza basıyor: Faiz uygulaması başlayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, merkez bankası dijital para birimi alanındaki öncü konumuna rağmen beklenen yaygın kullanıma ulaşamayan dijital yuan için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Çin yönetimi, 1 Ocak 2026’dan itibaren dijital yuan bakiyelerine faiz uygulanmasına izin verecek.

Dijital yuan için faiz dönemi

Bu düzenlemeyle birlikte dijital yuan, ticari bankalardaki geleneksel mevduatlarla aynı hukuki zemine taşınmış olacak. Daha önce yalnızca klasik banka mevduatlarına tanınan faiz getirisi, ilk kez Çin’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) için de geçerli hale geliyor.

Çin, devlet destekli dijital para projeleri konusunda dünyanın en erken hareket eden ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dijital yuan projesi ilk kez 2014 yılında pilot uygulamalarla gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen on yılı aşkın süreye rağmen sistem halen ülke genelinde tam kapsamlı bir şekilde devreye alınmış değil. Dijital yuan, özellikle Alipay ve WeChat Pay gibi halihazırda yaygın kullanılan özel dijital ödeme platformlarıyla rekabette zorlanıyor.

Yeni faiz uygulamasının temel amacı, dijital yuanı bu güçlü rakipler karşısında daha cazip hale getirmek. Buna karşın Çin’de büyük bankaların mevduatlara sunduğu faiz oranlarının yaklaşık yüzde 0,05 seviyesinde olması, bu hamlenin kullanıcı davranışlarını ne ölçüde değiştireceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Kripto platformlarıyla fark giderek açılıyor

Tam Boyutta Gör Küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto para borsalarında ise tablo oldukça farklı. Binance ve Kraken gibi platformlar, ABD doları bazlı stablecoin’ler olan USDC ve USDT için yıllık yüzde 6’nın üzerine çıkan getiri imkanları sunabiliyor. Dijital yuanın ise şu an için herhangi bir halka açık blokzincir ağı üzerinde çalışmaması, kullanıcıların merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki getiri fırsatlarından yararlanmasını tamamen engelliyor.

Öte yandan stablecoin kullanıcıları, varlıklarını kripto borsaları veya finansal kuruluşlarda değerlendirdiklerinde faiz benzeri kazançlar elde edebilirken, stablecoin ihraççılarının doğrudan kullanıcılarına faiz ödeyebilmesinin de önü açılabilir. ABD’de kripto piyasasına yönelik hazırlanan ve önümüzdeki aylarda Kongre’den geçerek Başkan Donald Trump tarafından imzalanması beklenen yasa bu konuda belirleyici olacak düzenlemeler içerebilir.

Dijital paralar yeni odak noktası

Yıllardır dünyanın büyük bir köy haline geldiği ve sınırların kalktığı anlatıları aktarıldı. Ancak son yıllarda her ülke veya bölge giderek daha fazla içine kapanıyor. Dijital paralar da bunun bir göstergesi.

AB, dijital euro ile ödeme sisteminde ABD hakimiyetini kıracak 14 sa. önce eklendi

Son yıllarda CBDC’ler ve stablecoin’ler, jeopolitik güç mücadelesinin önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda. ABD’nin kripto ve stablecoin düzenlemeleriyle attığı adımlar ülkenin küresel ekonomik hakimiyetini koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Avrupa cephesinde ise Avrupa Merkez Bankası, dijital euro projesiyle benzer bir yol izliyor. Türkiye de dijital Türk Lirası ile aynı yolda ilerliyor.

