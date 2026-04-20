Çin, dronları havada hareket hâlindeyken şarj eden mikrodalga sistemini test etti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçları, gerek askeri kanatta, gerekse sivil alanlarda giderek daha kritik bir hâle geliyor. Ancak enerji meselesi, dronların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Mevcut dronlar, batarya kapasiteleri nedeniyle sınırlı süre havada kalabiliyor. Güneş enerjisiyle çalışan modeller gibi alternatifler geliştiriliyor olsa da bunların da kendince sınırlamaları bulunuyor. Bu durum, özellikle sürekli gözetleme veya hareket gerektiren senaryolarda ya da uzun mesafeli uçuşlarda ciddi kısıtlamalar oluşturuyor. Ancak Çin’den gelen son haberler, bu kısıtlamaların yakın bir gelecekte aşılabileceğini gösteriyor.

Hareket Hâlindeki Drona, Hareket Hâlindeki İstasyondan Kesintisiz Enerji Aktarıldı

Çinli bir araştırma ekibi, mikrodalgalar aracılığıyla havadaki bir drona kablosuz şekilde enerji iletmeyi başardı. Geliştirilen sistemde, yerde konumlandırılmış mobil bir verici, enerjiyi doğrudan dronun altına yerleştirilmiş anten dizisine yönlendiriyor. Bu sayede fiziksel bir bağlantıya ihtiyaç duyulmadan sürekli güç aktarımı sağlanabiliyor. Daha önce yapılan benzer deneyler genellikle sabit sistemler üzerinde gerçekleştirilirken, bu çalışmada hem dronun hem de yer istasyonunun hareket hâlindeyken stabil enerji aktarımının sürdürülebilmesi önemli bir ilerleme olarak öne çıkıyor.

Bu sistemin potansiyel kullanım senaryoları oldukça dikkat çekici. Analistlere göre bu yaklaşım, kara tabanlı bir “uçak gemisi” konseptine benzetilebilir. Yani zırhlı bir kara aracı, hem dronlar için bir kalkış platformu hem de sürekli enerji sağlayan bir merkez olarak görev yapabilir. Bu da sahadaki insansız hava araçlarının çok daha uzun süre kesintisiz operasyon yürütmesine olanak tanıyabilir.

Gerçekleştirilen testlerde, araç üzerine monte edilmiş sistemin sabit kanatlı bir dronu yaklaşık 3.1 saat boyunca havada tutabildiği belirtiliyor. Yaklaşık 15 metre irtifada gerçekleştirilen bu testler, gerçek dünya koşullarında enerji aktarımının stabil şekilde sürdürülebildiğini gösteriyor.

Projenin liderlerinden Song Liwei’ye göre bu sistemdeki en büyük teknik zorluk, hareket hâlindeki verici ile dron arasındaki hizalamanın korunmasıydı. Araştırma ekibi bu sorunu GPS verileri, gerçek zamanlı takip sistemleri ve uçuş kontrol mekanizmalarını bir araya getirerek çözmeyi başardı. Bu sayede enerji ışını sürekli olarak drona yönlendirilebildi ve çevresel değişkenlere rağmen kesintisiz güç aktarımı sağlandı.

Bu Teknoloji, Daha Küçük Bataryalı Dronların Önünü Açabilir

Kablosuz enerji aktarımının hedeflenen noktaya gelmesi, dron tasarımlarını kökten değiştirebilir. Daha küçük bataryalar kullanılması, platformların ağırlığını azaltarakdaha fazla sensör, ekipman ya da mühimmat taşınmasına imkân tanıyabilir. Bu da özellikle askeri kullanımda daha küçük dronların bile daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesini sağlayabilir.

Aslında bu alandaki çalışmalar Çin ile sınırlı değil. ABD de benzer teknolojiler üzerine çalışıyor. Ancak yapılan test, Çin'in bu konuda daha somut adımlar attığını gösteriyor.

Lazer Tabanlı Sistemler de Gündemde Ama Mikrodalga Daha İdeal Görülüyor

Öte yandan lazer tabanlı sistemler gibi alternatif yaklaşımlar üzerinde de duruluyor. Lazer sistemleri daha uzun menzil ve yüksek hassasiyet sunabilse de sis, toz ve atmosferik türbülans gibi çevresel faktörlerden daha kolay etkileniyor. Ayrıca oluşturdukları kızılötesi izin dronların tespit edilmesini kolaylaştıracağından endişe ediliyor.

Mikrodalga tabanlı sistemler ise görüş hattı bozulmalarına karşı daha dayanıklı olmaları sebebiyle özellikle savaş alanı gibi karmaşık ortamlarda daha güvenli bir seçenek olarak görülüyor. Ayrıca tek bir vericinin birden fazla drona aynı anda enerji sağlayabilme potansiyeli, bu yaklaşımı ölçeklenebilirlik açısından da öne çıkarıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: