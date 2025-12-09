Dünyada ilk: Çin, kablosuz olarak bağlı yük vagonlarını test etti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin, demiryolu yük taşımacılığında çığır açabilme potansiyeline sahip bir teknolojinin denemesini gerçekleştirdi. Ülkenin İç Moğolistan bölgesindeki Baoshen Demiryolu üzerinde yapılan denemede, ilk kez yük vagonları birbirine fiziksel olarak bağlı olmadan kablosuz olarak bir konvoy şeklinde sürüş gerçekleştirildi.

Ağır yük taşımacılığında yeni yöntem

Test sırasında toplam 7 yük treni, birlikte 35.000 ton ağırlığında kargo taşıyarak ilerledi. Her tren yaklaşık 5.000 ton yük taşıdı ve aralarındaki mesafe tamamen kablosuz sinyallerle ayarlandı. Bu mesafe gerçek zamanlı olarak değiştirildiği için trenler, klasik güvenlik kurallarında mümkün olandan çok daha yakın seyredebildi.

Kontol sistemi, China Shenhua Energy Company ve yerli ortakları tarafından geliştirdi. Sistem, konvoyun mekanik bağlantılar olmadan güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için tüm trenlerde hızlanma ve frenlemeyi senkronize edecek şekilde tasarlandı. Çin'in devlet yayın kuruluşu CCTV’nin haberine göre bu teknoloji, normalde büyük yük trenleri arasında bırakılması gereken fren mesafesinin ciddi oranda azaltılabildiğini gösteriyor.

Çin bu teknolojiyi neden geliştiriyor?

Çin yıllardır demiryolu yük taşımacılığını genişletiyor. Ülke, yılın ilk dokuz ayında 3,31 milyar tonun üzerinde yükü trenle taşıdı. Aynı zamanda Çin, Avrupa ve Asya’ya uzanan demiryolu bağlantılarını artırıyor. China Railway Express, uzak bölgelere kadar düzenli yük trenleri işletiyor.

Yeni demiryolu hatları inşa etmek yüksek maliyetli olduğu için, daha uzun trenler veya trenler arasındaki zaman aralığının azaltılması önemli tasarruf sağlayabiliyor. Kablosuz kontrol sistemi, mevcut hatlarda daha fazla trenin güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.

Çinli GAC, Avrupalı modelleri için Togg'un tedarikçisiyle anlaştı 6 sa. önce eklendi

CHN Energy’ye bağlı China Shenhua Energy uzun süredir bu hedef üzerinde çalışıyordu. Şirket, yıl içinde daha hafif konvoylarla çeşitli denemeler yapmıştı. Ağustos ayında şirket, trenler ile kontrol merkezi arasındaki iletişimin yanı sıra trenlerin birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan iki boyutlu bir kontrol modelinin kullanıldığını açıklamıştı. Bu model, hem göreceli hız hem de mutlak mesafeyi dikkate alarak dinamik ve yakın formasyonlu sürüşü mümkün kılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çin, dünyada ilk kez kablosuz bağlı yük vagonlarını test etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: