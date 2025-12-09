Giriş
    Dünyada ilk: Çin, kablosuz olarak bağlı yük vagonlarını test etti

    Çin, demiryolu taşımacılığında devrim yapabiliecek bir teknolojiyi test etti. Yük vagonlarını birbirine fiziksel olarak bağlamadan, kablosuz olarak bir konvoy şeklinde sürüş gerçekleştirdi.

    Çin, dünyada ilk kez kablosuz bağlı yük vagonlarını test etti Tam Boyutta Gör
    Çin, demiryolu yük taşımacılığında çığır açabilme potansiyeline sahip bir teknolojinin denemesini gerçekleştirdi. Ülkenin İç Moğolistan bölgesindeki Baoshen Demiryolu üzerinde yapılan denemede, ilk kez yük vagonları birbirine fiziksel olarak bağlı olmadan kablosuz olarak bir konvoy şeklinde sürüş gerçekleştirildi.

    Ağır yük taşımacılığında yeni yöntem

    Test sırasında toplam 7 yük treni, birlikte 35.000 ton ağırlığında kargo taşıyarak ilerledi. Her tren yaklaşık 5.000 ton yük taşıdı ve aralarındaki mesafe tamamen kablosuz sinyallerle ayarlandı. Bu mesafe gerçek zamanlı olarak değiştirildiği için trenler, klasik güvenlik kurallarında mümkün olandan çok daha yakın seyredebildi.

    Kontol sistemi, China Shenhua Energy Company ve yerli ortakları tarafından geliştirdi. Sistem, konvoyun mekanik bağlantılar olmadan güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için tüm trenlerde hızlanma ve frenlemeyi senkronize edecek şekilde tasarlandı. Çin'in devlet yayın kuruluşu CCTV’nin haberine göre bu teknoloji, normalde büyük yük trenleri arasında bırakılması gereken fren mesafesinin ciddi oranda azaltılabildiğini gösteriyor.

    Çin bu teknolojiyi neden geliştiriyor?

    Çin yıllardır demiryolu yük taşımacılığını genişletiyor. Ülke, yılın ilk dokuz ayında 3,31 milyar tonun üzerinde yükü trenle taşıdı. Aynı zamanda Çin, Avrupa ve Asya’ya uzanan demiryolu bağlantılarını artırıyor. China Railway Express, uzak bölgelere kadar düzenli yük trenleri işletiyor.

    Yeni demiryolu hatları inşa etmek yüksek maliyetli olduğu için, daha uzun trenler veya trenler arasındaki zaman aralığının azaltılması önemli tasarruf sağlayabiliyor. Kablosuz kontrol sistemi, mevcut hatlarda daha fazla trenin güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.

    CHN Energy’ye bağlı China Shenhua Energy uzun süredir bu hedef üzerinde çalışıyordu. Şirket, yıl içinde daha hafif konvoylarla çeşitli denemeler yapmıştı. Ağustos ayında şirket, trenler ile kontrol merkezi arasındaki iletişimin yanı sıra trenlerin birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan iki boyutlu bir kontrol modelinin kullanıldığını açıklamıştı. Bu model, hem göreceli hız hem de mutlak mesafeyi dikkate alarak dinamik ve yakın formasyonlu sürüşü mümkün kılıyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3335646/china-tests-super-wireless-rail-convoy-could-carry-three-eiffel-towers?module=top_story&pgtype=homepage https://interestingengineering.com/transportation/china-rail-huge-freight-convoy
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

