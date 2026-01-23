Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağını işletiyor: Tam 20 milyon soket!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Çin, elektrikli mobilite alanında yalnızca araç üretiminde değil, altyapı tarafında da dünyanın geri kalanından belirgin biçimde ayrışıyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin (NEA) verilerine göre ülke, 2025 itibarıyla 20 milyonun üzerinde elektrikli araç şarj noktasına ulaştı. Bu altyapı, yaklaşık 4,7 milyon kamuya açık ve 15,35 milyon özel şarj ünitesinden oluşuyor.

Olağanüstü bir hız

Bu tabloyu olağanüstü kılan asıl unsur ise büyüme hızı. Çin, 10 milyon şarj noktasından 20 milyon seviyesine yalnızca 18 ayda ulaşarak, küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir genişleme süreci yaşadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ülkede ilk şarj ünitesinin kurulmasından 1 milyon seviyesine gelinmesi 13 yıl, 10 milyon eşiğinin aşılması ise yaklaşık beş yıl sürdü.

Çin’in şarj kapasitesi 40 milyon NEV aracı destekliyor. Bu arada NEA raporuna göre, ulusal otoyol hizmet alanlarına 71 bin 500’den fazla şarj noktası kuruldu ve bu alanların yüzde 98’i kapsama altına alındı.

Çin’de üretilen elektrikli araçların büyük bölümü ise iç pazarda satılıyor. Bu durum, tüketicilere geniş model çeşitliliği ve görece düşük fiyatlar sunulmasını sağlarken, yaygın şarj altyapısı sayesinde kullanım tarafında da ciddi bir avantaj yaratıyor.

Yetkililere göre şarj ağındaki hızlı genişleme, elektrikli araç satışlarını doğrudan destekleyen bir unsur haline gelmiş durumda. Ortaya çıkan bu tablo, altyapı ile araç talebinin birbirini beslediği pozitif bir büyüme döngüsü yaratıyor.

Ortalama şarj hızı da etkileyici

Altyapı büyümesi yalnızca sayı artışıyla sınırlı kalmıyor. NEA verileri, ortalama şarj gücünün 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artarak 46,5 kilowatt seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu artış, şarj noktalarının yaklaşık yüzde 75'inin özel mülkiyete ait olduğu ve çoğunun DC hızlı şarj ünitesi olmadığı düşünüldüğünde daha da dikkat çekici hale geliyor.

Konutlarda yaygın olarak kullanılan Seviye 2 AC şarj üniteleri genellikle 22 kW’ın altında, en yaygın modeller ise 7 kW veya 11 kW güç sunuyor. Buna rağmen ortalama değer oldukça yüksek.

Çin ayrıca dünyanın en güçlü elektrikli araç şarj cihazlarına da ev sahipliği yapıyor. 1 megawatt ve üzeri güç sağlayabilen bu sistemler, destekleyen sınırlı sayıdaki binek araç için son derece kısa şarj süreleri sunuyor. 2025 yılında sahada yapılan gözlemler, bazı BYD modellerinin yaklaşık beş dakika içinde yeniden şarj edilebildiğini ortaya koydu.

Kâğıt üzerinde Avrupa ve ABD’deki şarj altyapıları Çin’in gerisinde kalıyor. Avrupa Birliği genelinde 1 milyonun üzerinde kamuya açık şarj noktası bulunmasına rağmen, ortalama şarj yoğunluğu Çin seviyelerine ulaşmış değil. ABD’de ise Alternative Fuels Data Center (AFDC) verilerine göre 2025 sonu itibarıyla 173 bin AC ve 68 bin DC hızlı şarj noktası mevcut. DC hızlı şarj altyapısı son bir yılda yaklaşık yüzde 33 büyürken, bu sayının 2026 sonunda 90 bine ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise şarj soket sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 44 artarak 38 bin 808’e yükseldi.

