Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağını işletiyor: Tam 20 milyon soket!

    Çin, 20 milyonun üzerindeki şarj noktasıyla dünyanın en büyük elektrikli araç altyapısını kurdu. Sistem 40 milyon aracı desteklerken otoyolların yüzde 98’i kapsama alanı altına girdi.

    Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağını işletiyor Tam Boyutta Gör

    Çin, elektrikli mobilite alanında yalnızca araç üretiminde değil, altyapı tarafında da dünyanın geri kalanından belirgin biçimde ayrışıyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin (NEA) verilerine göre ülke, 2025 itibarıyla 20 milyonun üzerinde elektrikli araç şarj noktasına ulaştı. Bu altyapı, yaklaşık 4,7 milyon kamuya açık ve 15,35 milyon özel şarj ünitesinden oluşuyor.

    Olağanüstü bir hız

    Bu tabloyu olağanüstü kılan asıl unsur ise büyüme hızı. Çin, 10 milyon şarj noktasından 20 milyon seviyesine yalnızca 18 ayda ulaşarak, küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir genişleme süreci yaşadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ülkede ilk şarj ünitesinin kurulmasından 1 milyon seviyesine gelinmesi 13 yıl, 10 milyon eşiğinin aşılması ise yaklaşık beş yıl sürdü.

    Çin’in şarj kapasitesi 40 milyon NEV aracı destekliyor. Bu arada NEA raporuna göre, ulusal otoyol hizmet alanlarına 71 bin 500’den fazla şarj noktası kuruldu ve bu alanların yüzde 98’i kapsama altına alındı.

    Çin’de üretilen elektrikli araçların büyük bölümü ise iç pazarda satılıyor. Bu durum, tüketicilere geniş model çeşitliliği ve görece düşük fiyatlar sunulmasını sağlarken, yaygın şarj altyapısı sayesinde kullanım tarafında da ciddi bir avantaj yaratıyor.

    Yetkililere göre şarj ağındaki hızlı genişleme, elektrikli araç satışlarını doğrudan destekleyen bir unsur haline gelmiş durumda. Ortaya çıkan bu tablo, altyapı ile araç talebinin birbirini beslediği pozitif bir büyüme döngüsü yaratıyor.

    Ortalama şarj hızı da etkileyici

    Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağını işletiyor Tam Boyutta Gör
    Altyapı büyümesi yalnızca sayı artışıyla sınırlı kalmıyor. NEA verileri, ortalama şarj gücünün 2025’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artarak 46,5 kilowatt seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu artış, şarj noktalarının yaklaşık yüzde 75’inin özel mülkiyete ait olduğu ve çoğunun DC hızlı şarj ünitesi olmadığı düşünüldüğünde daha da dikkat çekici hale geliyor.

    Konutlarda yaygın olarak kullanılan Seviye 2 AC şarj üniteleri genellikle 22 kW’ın altında, en yaygın modeller ise 7 kW veya 11 kW güç sunuyor. Buna rağmen ortalama değer oldukça yüksek.

    Çin ayrıca dünyanın en güçlü elektrikli araç şarj cihazlarına da ev sahipliği yapıyor. 1 megawatt ve üzeri güç sağlayabilen bu sistemler, destekleyen sınırlı sayıdaki binek araç için son derece kısa şarj süreleri sunuyor. 2025 yılında sahada yapılan gözlemler, bazı BYD modellerinin yaklaşık beş dakika içinde yeniden şarj edilebildiğini ortaya koydu.

    Kâğıt üzerinde Avrupa ve ABD’deki şarj altyapıları Çin’in gerisinde kalıyor. Avrupa Birliği genelinde 1 milyonun üzerinde kamuya açık şarj noktası bulunmasına rağmen, ortalama şarj yoğunluğu Çin seviyelerine ulaşmış değil. ABD’de ise Alternative Fuels Data Center (AFDC) verilerine göre 2025 sonu itibarıyla 173 bin AC ve 68 bin DC hızlı şarj noktası mevcut. DC hızlı şarj altyapısı son bir yılda yaklaşık yüzde 33 büyürken, bu sayının 2026 sonunda 90 bine ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise şarj soket sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 44 artarak 38 bin 808’e yükseldi.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/785055/china-ev-charging-network-expansion/ https://interestingengineering.com/transportation/china-ev-charging-network
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi yoğuşma gideri tıkanırsa ne olur nexen kışlık lastik yorumları audi q2 kronik sorunları toyota corolla 1.8 hybrid pil ömrü grafen oksit nedir vücuttan nasıl atilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum