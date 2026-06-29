Çin, dünyanın en büyük gergi ayaklı yüzer rüzgar türbinini hizmete alıyor

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından geliştirilen dev yapı, geleneksel rüzgar santrallerinden farklı olarak karadaki elektrik şebekesine enerji sağlamayacak. Bunun yerine ürettiği elektriği deniz altı kabloları aracılığıyla doğrudan petrol ve doğal gaz üretim platformlarına aktaracak.
Petrol üretimini rüzgar enerjisiyle destekleyecek
Proje, açık deniz petrol sahalarında kullanılan dizel ve fuel-oil tabanlı enerji sistemlerinin yerini kısmen yenilenebilir enerjiyle değiştirmeyi hedefliyor. Böylece petrol üretimi devam ederken operasyonlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması amaçlanıyor.
TLP teknolojisi, deniz tabanına gerilmiş çelik halatlarla bağlanan yüzer bir platform yapısına dayanıyor. Bu sistem, platformun dikey hareketlerini büyük ölçüde engelleyerek derin ve zorlu deniz koşullarında yüksek stabilite sağlıyor.
Yaklaşık 307 metre yüksekliğe ve 8 bin ton ağırlığa sahip olan yapı, tek türbin kapasitesi açısından şimdiye kadar inşa edilen en büyük TLP tipi yüzer rüzgar platformu olma özelliğini taşıyor.
Yılda 54 Milyon kWh elektrik üretecek
Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında türbinin yıllık ortalama 54 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktar, Lufeng petrol sahasındaki operasyonların enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek seviyede.
CNOOC’un verilerine göre proje sayesinde yılda yaklaşık, 35 bin ton karbondioksit emisyonu önlenecek ve 15 bin metreküp fuel-oil tasarrufu sağlanacak. Üretilen elektrik doğrudan deniz altı kablolarıyla petrol üretim tesislerine aktarılacak ve açık deniz operasyonları için düşük karbonlu bir enerji kaynağı oluşturacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş