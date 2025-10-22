Çin, 50 MW'lık dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbinini geliştirecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli Mingyang Smart Energy, şirketin Ocean-X platformuna benzer çift başlı bir tasarıma sahip, 50 MW'lık devasa bir yüzer açık deniz rüzgar türbini geliştirme planlarını açıkladı.

Rüzgar türbini, şirketin geçen yıl suya indirdiği 16,6 MW'lık yüzer ünite Ocean-X platformunun tasarımına benzer şekilde, V şeklindeki bir kule tarafından desteklenen iki adet 25 MW'lık türbin kullanacak.

Mingyang’a göre yeni türbin, hem ölçek hem de mühendislik açısından büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Derin sularda kurulmak üzere tasarlanan sistem, 290 metre uzunluğundaki kollar üzerinde iki dev rotora sahip olacak.

Kasırgalarda dahi çalışabilecek

Yeni model, şirketin önceki OceanX türbinine dayanıyor. Bu sistem, saatte 260 kilometreye varan Kategori 5 kasırga rüzgarlarında bile enerji üretmeye devam edebiliyor. Ayrıca, platformun V biçimli kulesi ve Y biçimli yüzer tabanı, 100 metre derinliğin üzerindeki sularda bile denge ve verimliliği koruyacak şekilde tasarlanmış.

Bu yılın başlarında bir diğer Çinli şirket CRRC, Shandong eyaletinde dünyanın en büyük yüzen açık deniz rüzgar türbinini kurduğunu duyurmuştu. 20 MW'lık Qihang prototipinin çapı 260 metre, göbek yüksekliği ise 151 metreydi.

Şirketin CEO’su ve başkanı Zhang Chuanwei, türbinin seri üretiminin 2026’da planlandığını açıkladı. Chuanwei ayrıca, bu çift başlıklı türbinin maliyetinin kilovat başına 1.300 doların altında olmasının hedeflendiğini, bunun da Avrupa’daki ortalama 6.100 dolar ve Çin’deki 3.000-4.300 dolar seviyelerine kıyasla oldukça düşük olduğunu ifade etti.

İlk üretim aşamasında Guangdong’da yılda 50 adet türbin üretilecek, ikinci aşamada bu kapasite 150 adede çıkarılacak.

