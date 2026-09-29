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    Çin bilim merkezi hâline gelmek için dünyanın en parlak bilimcilerine 15 yıllık fon sunuyor

    Çin, bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir fonlama modelini hayata geçiriyor. Ülke, seçtiği genç bilim insanlarına 15 yıl boyunca destek verecek ve kısa vadeli başarı beklentisi olmayacak.

    Çin dünyanın en parlak genç bilimcilerine 15 yıllık fon sunuyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin yıllar içinde bilim ve teknolojinin merkezi hâline gelmesini sağlayan en önemli stratejilerden biri de dünyanın dört bir yanından en parlak zihinleri kendisine çekmesi oldu. Türkiye, Hindistan, Japonya, Çin gibi ülkelerde doğup yetişen pek çok bilim insanı bugün çalışmalarını ABD'de sürdürüyor. Ancak ABD yakında bu konuda ciddi bir rekabetle baş etmek zorunda kalacak. Çünkü son yıllarda yaptığı atılımla neredeyse her konuda ABD'ye denk bir noktaya erişen Çin, şimdi genç bilim insanları için de başlıca istikamete dönüşmeye çalışıyor.

    Ülkenin temel bilim araştırmalarını finanse eden en önemli kurumu olan Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC), dünyanın en başarılı genç bilim insanlarını uzun yıllar boyunca herhangi bir kısa vadeli performans baskısı olmadan destekleyecek yeni bir program başlattı.

    Çin, genç bilim insanlarına 15 yıllık fonlar vadediyor

    NSFC Direktörü Dou Xiankang, 19 Eylül'de düzenlenen bir akademik forumda yaptığı açıklamada, 35 yaşın altındaki en başarılı genç araştırmacılardan bir grubun belirlenerek uzun vadeli finansal destek alacağını açıkladı. Programın en dikkat çekici tarafı ise araştırmacılardan kısa vadede belirli sonuçlar veya başarılar beklenmemesi olacak.

    Dou Xiankang'a göre seçilecek bilim insanlarının 15 yıllık destek sürecindeki temel değerlendirme kriteri oldukça basit: Laboratuvarlarında çalışmaya devam edip etmedikleri. Bu süre boyunca araştırmacılar için düzenli kısa vadeli performans değerlendirmeleri yapılmayacak. Dolayısıyla bilim insanlarının birkaç yıl içerisinde belirli sayıda makale yayımlaması, belirli bir keşif gerçekleştirmesi veya başka bir ölçülebilir başarı elde etmesi şart koşulmayacak.

    Bu kapsamda bu yıl 44 bilim insanının seçildiği açıklandı. Seçilen araştırmacıların dokuzunun yurt dışından olması dikkat çekiyor. Çin'in bilimsel çalışmalarda sadece öz kaynaklarıyla yetinme gibi bir niyeti olmadığını gösteren bu rakam, ileride yerini çok daha yüksek sayılara bırakabilir. Zamanla Çin'de de uluslararası bir bilim topluluğu oluşmaya başladıkça, çalışmaları için Çin'i tercih eden bilim insanlarının sayısı da artacaktır. En azından Çin'in umudu bu yönde.

    Araştırmacılara sağlanacak finansal desteğin zaman içerisinde artırılması planlanıyor. İlk beş yılın ardından verilen fon iki katına çıkarılacak, sonraki beş yılın sonunda ise tekrar iki katına çıkarılacak.

    Üstelik bu Çin'in bu amaç doğrultusunda başlattığı ilk program da değil. 2021 yılında başlatılan Yurt Dışı Üstün Genç Bilim İnsanları Fonu da 40 yaşın altındaki bilim insanlarına bireysel olarak 1 milyon ila 3 milyon yuan arasında değişen destekler sunuyor. NSFC, bu programın yeni bir başvuru turunu da temmuz ayının sonunda açtı. Özellikle ABD'de araştırma bütçelerine yönelik kısıtlamaların arttığı bir dönemde Çin, yüksek nitelikli genç bilim insanlarını daha uzun vadeli ve daha yüksek finansal desteklerle ülkeye çekmeye çalışıyor.

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