    Çin, 5.600 metre yükseklikteki dünyanın en yüksek madeninde insansız kamyonları test ediyor

    Çin, Sincan bölgesinde 5.600 metre yükseklikte bulunan Huoshaoyun kurşun-çinko madeninde insansız maden kamyonlarının başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

    Çin, Sincan’daki Huoshaoyun kurşun-çinko madeninde insansız madencilik kamyonlarının başarıyla test edildiğini duyurdu. Deniz seviyesinden 5.600 metre yükseklikte bulunan bu maden, dünyanın en yüksek kalıcı yerleşim yerinden daha yüksek bir konumda bulunuyor.

    Otonom kamyonlarla 24 saat kesintisiz operasyon hedefleniyor

    5G altyapısıyla çalışan bu insansız araçlar, dünyanın en yüksek rakımlı madeninin inşasında kritik öneme sahip olan 24 saat kesintisiz operasyon imkanını sağlayacak. Bu yükseklikte atmosferdeki oksijen miktarı, deniz seviyesine göre yarıya düşüyor. Dondurucu soğuklar, sert rüzgarlar ve kalıcı don tabakası gibi zorlu koşullar, klasik insan gücüyle çalışmayı hem tehlikeli hem de verimsiz hale getiriyor. Bu nedenle insansız araçların kullanılması, işçilerin bu ölümcül şartlara maruz kalmasını tamamen ortadan kaldırıyor.

    Huoshaoyun sahasında Çin’in bugüne kadarki en büyük ve en kaliteli kurşun-çinko rezervi bulunuyor. Maden, Çin’in Kunlun Dağları’nın yüksek kesimlerine gizlenmiş durumda. Bu yükseklik, Peru’daki dünyanın en yüksek yerleşimi olarak bilinen La Rinconada’dan bile fazla. Yaklaşık 30 bin kişinin 5.100 metre rakımda yaşam mücadelesi verdiği bu kasaba bile Huoshaoyun’un seviyesine yaklaşamıyor.

    21 milyon tonun üzerindeki metal rezerviyle alan, dünya çapındaki en büyük kurşun-çinko yataklarından biri olarak tescillendi. Ekonomik değerinin 370 milyar yuanı (yaklaşık 52,3 milyar dolar) geçeceği hesaplanıyor. 2016’da duyurulan bu keşif, bu kadar zorlu bir ortamda cevherin nasıl çıkarılacağı sorusunu da gündeme getirdi.

    Bu “ölüm bölgesi” sorununa çözüm bulmak için işletmeci şirket, Beijing Linghang Zhitu Technology ile birlikte tam entegre bir insansız madencilik sistemi geliştirdi. Yerli üretim kamyonlar yapılan yükleme ve taşıma testlerinde zor koşulların üstesinden gelmeyi başardı.

    Bu akıllı taşıma altyapısı yalnızca uzaktan kumandalı bir sistem değil. Çoklu sensör füzyonu, çevresel algılama, 5G destekli bulut-ağ koordinasyonu gibi ileri teknolojilerle kendi başına çalışabiliyor. Kamyonlar, engebeli ve dik madeni arazilerde engelleri algılayıp ideal güzergahı anlık olarak planlayabiliyor.

    Elbette güvenlik tedbirleri de mevcut. Binlerce kilometre öteden görevli personel, acil durumlarda gerçek zamanlı uzaktan simülasyon kabinleri ve 360 derece görüntüler aracılığıyla araca müdahale edebiliyor. Bu uzaktan kontrol sistemi, direksiyon, fren ve yükleme/boşaltma işlemlerinin hassas şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.

    Huoshaoyun için nihai hedef, yükleme-taşıma–dökme süreçlerinin tamamen otonom hale getirilmesi. Bir sonraki adımda ekskavatörlerin de uzaktan kullanım kapsamına alınması planlanıyor.

    İnsansız kamyonların devreye alınmasıyla birlikte madende 24 saat kesintisiz çalışma mümkün olacak. Bu da nakliye verimliliğini önemli ölçüde artırırken çalışanların tehlikeli yüksek irtifa koşullarına maruz kalmasını engelleyecek.

