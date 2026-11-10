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    Çin, dünyanın ilk hibrit nükleer santralinin inşaatına başladı

    Çin, dünyanın ilk ticari yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı nükleer reaktörünün inşasına başladı. Proje, nükleer enerjiyi doğrudan petrokimya sanayisinin ısı ihtiyacını karşılamak için kullanacak.

    Çin, dünyanın ilk hibrit nükleer santralinin inşaatına başladı Tam Boyutta Gör
    Çin, nükleer enerjinin sanayi sektöründeki kullanımını genişletmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Ülke, dünyanın ilk ticari Chilong-1 yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktörünün inşaatına resmen başladığını duyurdu. Nükleer enerjiyi büyük ölçekli petrokimya üretiminde kullanmayı hedefleyen proje, elektrik üretiminin yanı sıra doğrudan endüstriyel buhar sağlayan yeni bir enerji modelinin önünü açıyor.

    Geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak tamamen elektrik şebekesine enerji sağlamak üzere tasarlanmayan tesis, öncelikli olarak çevresindeki petrokimya rafinerilerine endüstriyel buhar sağlayacak. Üretilen fazla elektrik ise bölgesel şebekeye aktarılacak. Böylece nükleer enerji, yalnızca elektrik üretiminde değil, yüksek miktarda ısı gerektiren sanayi süreçlerinde de kullanılacak.

    İki farklı reaktör teknolojisi birada çalışacak

    Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, iki farklı nükleer reaktör teknolojisini aynı tesiste bir araya getirmesi. İlk aşamada iki adet üçüncü nesil Hualong One basınçlı su reaktörü ile bir adet dördüncü nesil Chilong-1 yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktör kullanılacak.

    Sistemde iki reaktör teknolojisi birbirini tamamlayacak şekilde çalışacak. Hualong One reaktörlerinden elde edilen ana buhar, öncelikle arıtılmış suyun doymuş buhara dönüştürülmesini sağlayacak. Ardından Chilong-1 reaktörü bu buharı daha yüksek sıcaklıklara çıkararak petrokimya tesislerinin ihtiyaç duyduğu farklı özelliklerde üç ayrı endüstriyel buhar sınıfı üretecek.

    Bu süreç, tek bir entegre kontrol mimarisi üzerinden yönetilecek. Reaktör, makine ve ısı üretimini birlikte koordine eden sistem sayesinde farklı sıcaklık ve termodinamik özelliklere sahip buharın kesintisiz biçimde sağlanması hedefleniyor. İki farklı reaktör teknolojisinin ticari ölçekte tek bir entegre ısı dağıtım sistemi altında çalıştırılması da projenin önemli yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Çin, dünyanın ilk hibrit nükleer santralinin inşaatına başladı Tam Boyutta Gör

    Yılda 32,5 milyon ton endüstriyel buhar üretilecek

    Xuwei tesisinin ilk aşaması tamamlandığında yılda 32,5 milyon ton endüstriyel buhar sağlaması ve 11,5 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üretmesi bekleniyor. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte yılda 7,26 milyon ton kömür tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Resmi tahminlere göre proje, her yıl yaklaşık 19,6 milyon ton karbondioksit emisyonunun engellenmesini sağlayacak. Bu kapasite, özellikle petrokimya gibi yüksek sıcaklıkta sürekli ısı ihtiyacı bulunan sektörlerin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltma açısından önem taşıyor.

    Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ve Tsinghua Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirilen Chilong-1, dördüncü nesil nükleer reaktör teknolojilerine dayanıyor. Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri, aktif güvenlik sistemlerine ve dışarıdan sağlanan elektrik enerjisine bağımlılığı azaltan pasif güvenlik yaklaşımı.

    Reaktör, ciddi sistem arızalarında dahi operatör müdahalesine veya harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan güvenli durumda kalabilecek şekilde tasarlandı. Soğutucunun tamamen kaybedilmesi gibi ağır senaryolarda bile çekirdeğin fiziksel özelliklerinin erimeyi önleyecek ve büyük miktarda radyoaktif madde salımını engelleyecek biçimde çalışması hedefleniyor.

    Modüler mimariye sahip Chilong-1, enerji ihtiyacına bağlı olarak birden fazla ünitenin bir araya getirilmesine de olanak tanıyor. Yüksek sıcaklıkta ısı sağlayabilmesi, reaktörü yalnızca petrokimya üretimi için değil, büyük ölçekli hidrojen üretimi ve verimli elektrik üretimi açısından da potansiyel bir seçenek haline getiriyor.

    Çin, sanayi sektörünün karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor

    CNNC'nin iştiraki China Nuclear Power Investment tarafından yönetilen Xuwei projesinin ilk aşamasında iki Hualong One ve bir Chilong-1 reaktörü bulunuyor. İlk Hualong One ünitesinin inşaat çalışmaları 16 Ocak'ta başlamıştı.

    Tamamlandığında Lianyungang petrokimya sanayi bölgesinin düşük karbonlu enerji ve ısı ihtiyacını karşılayacak önemli bir merkez haline gelmesi beklenen tesis, Çin'in nükleer enerjiyi sanayi üretimiyle bütünleştirme stratejisinin önemli örneklerinden biri olacak.

    Projenin ölçeklenebilir yapısı, benzer enerji ihtiyacına sahip diğer sanayi bölgelerinde de uygulanabilecek bir model sunabilir. Özellikle petrokimya, kimya ve hidrojen üretimi gibi yüksek sıcaklıkta sürekli enerji gerektiren sektörlerde nükleer reaktörlerin kullanımının yaygınlaşması açısından Xuwei tesisinin performansı büyük önem taşıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/chilong-reactor-begins-construction https://x.com/ChinaDaily/status/2119626038104019140
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