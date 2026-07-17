Çin, dünyanın ilk "Transformer" robotunu tanıttı: İki farklı robota dönüşebiliyor

Çinli robotik şirketi PrimeBOT (Qiyuan) "dünyanın dönüşebilen ilk kişisel robotu" olarak tanımladığı Qiyuan T1 modelini duyurdu. Tam adı Transformer 1 olan robot, tek bir gövde üzerinde hem insansı robot hem de dört ayaklı robot köpek olarak çalışabiliyor. Böylece ihtiyaç duyulduğunda bir insansı robottan, dört ayaklı bir robot köpeğe dönüşebiliyor.

Qiyuan T1, insansı moddayken iki ayağı üzerinde dik duruyor ve ayaklarında bulunan tekerlekler sayesinde yürümekten ziyade kayarak hareket ediyor. Bu yapı, robotun dar alanlarda sıfır dönüş yarıçapıyla manevra yapmasına ve kapalı ortamlarda daha rahat hareket etmesine imkân tanıyor.

Robot dönüşüm moduna geçtiğinde ise gövdesini aşağı indirerek uzuvlarının konumunu değiştiriyor ve dört ayak üzerinde hareket eden bir robot köpeğe dönüşüyor. Bu süreçte herhangi bir parçanın sökülmesi ya da değiştirilmesi gerekmiyor. Aynı mekanik yapı, hem insansı hem de dört ayaklı formu destekleyecek şekilde tasarlanmış. Şirket bu yapıyı "çapraz form entegre mimarisi" olarak adlandırıyor.

Aslında bunu gerçekleştirmek göründüğünden çok daha zor. Çünkü insansı ve dört ayaklı robotların ağırlık merkezi, denge noktaları ve eklemler üzerine binen yük tamamen farklı. Bu nedenle robotun dönüşüm sırasında her eklemini milisaniyeler seviyesinde doğru sırayla hareket ettirmesi, ağırlık merkezini sürekli hesaplayarak dengesini koruması gerekiyor. Aksi hâlde robot dönüşüm sırasında kolayca devrilebilir.

Şirketin paylaştığı tanıtım videosunda T1'in masa yüksekliğinden düştükten sonra dengesini koruyarak ayağa kalkabilmesi de bu dinamik denge sistemini göstermek amacıyla sergileniyor.

Qiyuan T1, Evde Hizmet Robotu Dışarıda Yük Robotu Olarak Kullanılabilir

Qiyuan Robotics'e göre bu tasarımın temel amacı, iki farklı robot türünün avantajlarını tek bir cihazda bir araya getirmek. İnsansı robotlar, insanlarla aynı yükseklikte çalışabildikleri ve insanların kullandığı masa, sandalye ya da mutfak gibi ortamlarla uyumlu oldukları için günlük yaşamda çok daha kullanışlı görülüyor. İnsanlarla iletişim kurmaları ve çeşitli nesneleri kullanmaları da daha kolay oluyor. Ancak iki ayak üzerinde dengede durmak, robotik dünyasının en zor problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle engebeli zeminlerde ya da dış ortamlarda bu robotların dengelerini kaybetme ihtimali artıyor. Dört ayaklı robot köpekler ise tam tersine çok daha düşük ağırlık merkezine sahip oldukları için merdiven, eğimli zemin ya da bozuk arazilerde daha güvenli hareket edebiliyor. Ancak yere yakın yapıları nedeniyle insanlar için tasarlanmış çalışma alanlarında verimli görev yapmaları oldukça zor. Qiyuan T1, ihtiyaç duyulduğunda insansı forma geçerek ev içinde insanlarla etkileşim kurmayı, gerektiğinde ise dört ayaklı forma dönüşerek dış ortamda daha dengeli hareket etmeyi hedefliyor.

Şirketin vizyonuna göre robot, evde kullanıcıya eşlik eden ve çeşitli görevlerde yardımcı olan bir asistanken, dışarı çıkıldığında sahibini takip eden ve yük taşıyabilen bir robot köpeğe dönüşebilecek.

En Büyük Soru İşaretleri Hâlâ Cevapsız

Öte yandan Qiyuan T1 şimdilik yalnızca tanıtım aşamasında olduğu için robot hakkında cevap bekleyen pek çok soruyu cevapsız bıraktı. Bunların başında dayanıklılık geliyor. Sabit gövdeli robotlarda eklemler belirli hareketleri tekrar ederken, dönüşebilen bir robotun sürekli katlanması, gövde yapısını değiştirmesi ve eklemler üzerindeki yükü yeniden dağıtması gerekiyor. Bu mekanik sistemlerin yıllarca sorunsuz çalışıp çalışamayacağı henüz bilinmiyor.

Bir diğer soru ise iki formun da gerçekten yeterince başarılı olup olmayacağı. Aynı mekanik yapı hem insansı robotun hem de dört ayaklı robotun görevlerini üstlenmeye çalıştığı için bazı ödünler verilmesi gerekebilir. Örneğin yayımlanan görüntülerde robotun elleri yerine ön uzuvlarını destek amacıyla kullandığı görülüyor. Bu da nesneleri kavrama ve hassas manipülasyon konusunda klasik insansı robotların gerisinde kalabileceğine işaret ediyor. Benzer şekilde dört ayaklı modda da özel olarak bu amaç için tasarlanmış robot köpekler kadar hızlı ya da güçlü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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Son olarak maliyet konusu da büyük önem taşıyor. Daha fazla eklem, motor, sensör ve daha karmaşık bir kontrol sistemi, üretim maliyetini doğrudan artırıyor. Ayrıca dönüşüm mekanizmasının uzun vadeli bakım maliyetleri ve enerji tüketimi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Şirket henüz robotun fiyatını, satış tarihini, pil ömrünü ya da dönüşüm mekanizmasının uzun süreli kullanım performansını açıklamış değil. Bu nedenle Qiyuan T1'in gerçekten tüketicilere yönelik başarılı bir ürün mü olacağı, yoksa yalnızca dikkat çekici bir teknoloji gösterisi olarak mı kalacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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