    Çin, nükleer saldırılara dayanıklı dünyanın ilk yapay yüzen adasını inşa ediyor

    Çin, nükleer patlamalara dayanabilecek şekilde tasarlanmış dünyanın ilk yüzen yapay ada şeklindeki araştırma tesisini inşa ediyor. Devlet medyası SCMP'nin aktardığına göre “Derin Deniz Yüzen Adası” adı verilen bu platform, ulusal düzeyde önemli bir bilim ve teknoloji projesi olarak geliştirildi.

    78.000 tonluk dev araştırma tesisi

    Şanghay Jiao Tong Üniversitesi tarafından tasarlanan yaklaşık 78.000 tonluk yarı batık çift gövdeli yapı, 10.000 metre derinliğe kadar araştırma yapılmasına olanak tanıyor. Tesis, ikmal yapmadan dört ay boyunca görevde kalabiliyor ve 238 kişiye kadar personel barındırabiliyor.

    Projede yer alan Profesör Xiao Longfei, bu platformun hem hızlı hareket edebildiğini hem de uzun süre görev bölgesinde kalabildiğini vurgulayarak, petrol ve gaz sektöründeki yarı batık platformlarla araştırma gemilerinin özelliklerini birleştiren yeni bir konsept geliştirdiklerini ifade etti.

    2030 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi planlanan tesisin, derin deniz madenciliği teknolojileri, deniz ekipmanları ve açık deniz enerji sistemleri için bir test merkezi olarak kullanılması öngörülüyor. Projeye dair yayımlanan bilimsel bir çalışmada, platformun nükleer patlamalara karşı dayanıklılık standardına sahip olduğu ve şok dalgalarına karşı özel meta-malzeme panellerle güçlendirildiği belirtildi.

    Bununla birlikte uzmanlar, bu tür bir yapının yalnızca bilimsel amaçlarla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor. Nükleer dayanıklılık gibi askeri standartlara yakın özellikler, tesisin potansiyel olarak stratejik veya çift kullanımlı (sivil ve askeri) bir rol üstlenebileceği yönünde tartışmaları beraberinde getiriyor.

    Sonuç olarak Çin’in bu projesi, yalnızca ileri mühendislik teknolojilerinin bir örneği değil, aynı zamanda denizlerde artan küresel rekabetin de yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

