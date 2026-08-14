Lamborghini esintili tasarım: Hyundai IONIQ V'nin ön satış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Hyundai, Çin pazarında kan kaybını durdurmak ve pazar payını yeniden artırmak amacıyla radikal bir adım atıyor. Markanın BAIC ortaklığıyla kurduğu Beijing Hyundai, yalnızca Çin pazarı için özel olarak tasarlanan tamamen elektrikli fastback modeli Hyundai Ioniq V’i resmi olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda konsept haliyle gösterilen araç, 21 Ağustos'ta Chengdu Otomobil Fuarı'nda ön satışa açılacak ve resmi fiyatı ilan edilecek. Ioniq V, ön tasarımındaki Lamborghini esintileriyle dikkat çekiyor.

Radikal tasarım ve sürüş asistanları

Tam Boyutta Gör Hyundai Ioniq V, kaput çizgisiyle ön camı tek bir akıcı hat üzerinde birleştiren sıra dışı ve aerodinamik tasarımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. Altın, mor, yeşil, gri, beyaz, gümüş ve siyah dahil olmak üzere 8 farklı gövde rengi seçeneğiyle sunulacak modelin teknik boyutları ise şu şekilde:

Çinliler çıldırdı! Bu fiyata 800 km menzilli elektrikli otomobil 6 sa. önce eklendi

Uzunluk / Genişlik / Yükseklik: 4.900 mm / 1.890 mm / 1.470 mm

4.900 mm / 1.890 mm / 1.470 mm Aks Mesafesi: 2.900 mm

2.900 mm Boş Ağırlık: 1.707 kg - 1.808 kg

Kabinde sürücüyü devasa 27 inçlik yekpare ekran ve gelişmiş Head-Up Display karşılıyor. Otonom sürüş ve sürücü destek sistemleri tarafında ise Çin’in önde gelen otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Momenta imzalı L2+ seviye akıllı sürüş donanımları görev yapıyor.

800V altyapı ve 650 km’ye varan menzil

Tam Boyutta Gör 800 voltluk yüksek voltajlı elektrik mimarisi üzerinde yükselen Ioniq V, CATL üretimi LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketleriyle iki farklı versiyon halinde sunulacak:

Giriş versiyonu: 53,5 kWsa LFP batarya, 140 kW (188 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre 540 km menzil .

53,5 kWsa LFP batarya, 140 kW (188 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre . Uzun menzil versiyonu: 66,8 kWsa LFP batarya, 168 kW (225 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre 650 km menzil.

Gelecekte menzil uzatmalı hibrit (EREV) motor seçeneğine de kavuşacağı bildirilen Ioniq V, Çin pazarında doğrudan Xpeng Mona M03 ve MG 07 gibi dişli rakiplerin karşısına konumlandırılacak. Temmuz 2026'da Çin'deki teslimatları yıllık %46,8 düşüş gösteren Hyundai, yeni elektrikli fastback modeliyle Çinli tüketicilerin gönlünü yeniden fethetmeyi hedefliyor.

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Çin'e özel Hyundai Ioniq V geliyor: 650 km menzilli elektrikli

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