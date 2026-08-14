Lamborghini esintili tasarım: Hyundai IONIQ V'nin ön satış tarihi açıklandı

İlk kez 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda konsept haliyle gösterilen araç, 21 Ağustos'ta Chengdu Otomobil Fuarı'nda ön satışa açılacak ve resmi fiyatı ilan edilecek. Ioniq V, ön tasarımındaki Lamborghini esintileriyle dikkat çekiyor.
Radikal tasarım ve sürüş asistanları
- Uzunluk / Genişlik / Yükseklik: 4.900 mm / 1.890 mm / 1.470 mm
- Aks Mesafesi: 2.900 mm
- Boş Ağırlık: 1.707 kg - 1.808 kg
Kabinde sürücüyü devasa 27 inçlik yekpare ekran ve gelişmiş Head-Up Display karşılıyor. Otonom sürüş ve sürücü destek sistemleri tarafında ise Çin’in önde gelen otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Momenta imzalı L2+ seviye akıllı sürüş donanımları görev yapıyor.
800V altyapı ve 650 km’ye varan menzil
- Giriş versiyonu: 53,5 kWsa LFP batarya, 140 kW (188 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre 540 km menzil.
- Uzun menzil versiyonu: 66,8 kWsa LFP batarya, 168 kW (225 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre 650 km menzil.
Gelecekte menzil uzatmalı hibrit (EREV) motor seçeneğine de kavuşacağı bildirilen Ioniq V, Çin pazarında doğrudan Xpeng Mona M03 ve MG 07 gibi dişli rakiplerin karşısına konumlandırılacak. Temmuz 2026'da Çin'deki teslimatları yıllık %46,8 düşüş gösteren Hyundai, yeni elektrikli fastback modeliyle Çinli tüketicilerin gönlünü yeniden fethetmeyi hedefliyor.
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