Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lamborghini esintili tasarım: Hyundai IONIQ V'nin ön satış tarihi açıklandı

    Hyundai ve BAIC ortaklığıyla Çin pazarına özel olarak geliştirilen elektrikli fastback Ioniq V, 21 Ağustos'ta ön satışa açılıyor. Model, 650 km'ye varan menzili ve 800V altyapısıyla dikkat çekiyor.

    Çin'e özel Hyundai Ioniq V geliyor: 650 km menzilli elektrikli Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Çin pazarında kan kaybını durdurmak ve pazar payını yeniden artırmak amacıyla radikal bir adım atıyor. Markanın BAIC ortaklığıyla kurduğu Beijing Hyundai, yalnızca Çin pazarı için özel olarak tasarlanan tamamen elektrikli fastback modeli Hyundai Ioniq V’i resmi olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

    İlk kez 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda konsept haliyle gösterilen araç, 21 Ağustos'ta Chengdu Otomobil Fuarı'nda ön satışa açılacak ve resmi fiyatı ilan edilecek. Ioniq V, ön tasarımındaki Lamborghini esintileriyle dikkat çekiyor. 

    Radikal tasarım ve sürüş asistanları

    Çin'e özel Hyundai Ioniq V geliyor: 650 km menzilli elektrikli Tam Boyutta Gör
    Hyundai Ioniq V, kaput çizgisiyle ön camı tek bir akıcı hat üzerinde birleştiren sıra dışı ve aerodinamik tasarımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. Altın, mor, yeşil, gri, beyaz, gümüş ve siyah dahil olmak üzere 8 farklı gövde rengi seçeneğiyle sunulacak modelin teknik boyutları ise şu şekilde:

    • Uzunluk / Genişlik / Yükseklik: 4.900 mm / 1.890 mm / 1.470 mm
    • Aks Mesafesi: 2.900 mm
    • Boş Ağırlık: 1.707 kg - 1.808 kg

    Kabinde sürücüyü devasa 27 inçlik yekpare ekran ve gelişmiş Head-Up Display karşılıyor. Otonom sürüş ve sürücü destek sistemleri tarafında ise Çin’in önde gelen otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Momenta imzalı L2+ seviye akıllı sürüş donanımları görev yapıyor.

    800V altyapı ve 650 km’ye varan menzil

    Çin'e özel Hyundai Ioniq V geliyor: 650 km menzilli elektrikli Tam Boyutta Gör
    800 voltluk yüksek voltajlı elektrik mimarisi üzerinde yükselen Ioniq V, CATL üretimi LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketleriyle iki farklı versiyon halinde sunulacak:
    • Giriş versiyonu: 53,5 kWsa LFP batarya, 140 kW (188 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre 540 km menzil.
    • Uzun menzil versiyonu: 66,8 kWsa LFP batarya, 168 kW (225 hp) elektrik motoru. CLTC standartlarına göre 650 km menzil.

    Gelecekte menzil uzatmalı hibrit (EREV) motor seçeneğine de kavuşacağı bildirilen Ioniq V, Çin pazarında doğrudan Xpeng Mona M03 ve MG 07 gibi dişli rakiplerin karşısına konumlandırılacak. Temmuz 2026'da Çin'deki teslimatları yıllık %46,8 düşüş gösteren Hyundai, yeni elektrikli fastback modeliyle Çinli tüketicilerin gönlünü yeniden fethetmeyi hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hadi veresiye nakite çevirme kia xceed neden tutulmuyor silika jel nerede satılır resident evil requiem türkçe yama extreme 13

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum