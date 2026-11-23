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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin, elektriği yerin 110 metre altında depolayan dünyanın ilk yapay mağaralı tesisini hizmete açtı. Gansu eyaletinde kurulan proje, doğal tuz mağaraları yerine insan eliyle kazılan kaya odalarını kullanıyor. 300 megavat güce sahip olan tesis, yüksek basınçlı hava teknolojisi sayesinde ek yakıta ihtiyaç duymadan saatlerce kesintisiz elektrik üretebiliyor. Coğrafi sınırları aşan bu yöntem, yenilenebilir enerjinin geleceğinde kritik bir rol oynayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çin, doğal tuz mağaraları yerine insan eliyle kazılmış yer altı kaya odalarını kullanan dünyanın ilk şebeke bağlantılı basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisini devreye alarak elektriği yerin altında depolamaya başladı. 300 MW güç ve 1.800 MWh depolama kapasitesine sahip tesis, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin uzun süreli depolanmasını hedefliyor.

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Yumen kentinde inşa edilen Yuanchu No. 1 Basınçlı Hava Enerji Depolama Tesisi geçtiğimiz hafta elektrik şebekesine bağlandı. Projenin geliştiricisi China Energy Digital Technology Group, tesisin yatırımını, inşasını ve işletmesini üstlendi. Şirket, projenin özel olarak kazılmış yer altı mağaralarını kullanan dünyadaki ilk şebeke bağlantılı basınçlı hava enerji depolama tesisi olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 2,5 milyar yuan (368 milyon dolar) yatırımla hayata geçirilen tesis, 300 MW güç ve 1.800 MWh enerji depolama kapasitesiyle çalışıyor. Sistem, sekiz saatlik şarj döngüsü ve altı saat boyunca kesintisiz elektrik üretimi sağlayacak şekilde tasarlandı. Yıllık elektrik üretiminin ise 600 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor.

Doğal mağaralar yerine yapay mağaralar kullanılıyor

Yuanchu No. 1 projesini benzerlerinden ayıran en önemli özellik basınçlı havanın depolanması için doğal tuz mağaraları yerine yapay olarak oluşturulan yer altı odalarının kullanılması. Tesis kapsamında yerin yaklaşık 110 metre altında sert kaya formasyonlarına dört adet birbirine bağlı depolama odası kazıldı. Toplamda yaklaşık 200 bin metreküplük depolama hacmi oluşturan bu yapı, 18 MPa tasarım basıncına dayanacak şekilde geliştirildi.

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Basınçlı hava enerji depolama sistemlerinde elektrik enerjisi, havanın sıkıştırılması yoluyla potansiyel enerjiye dönüştürülüyor. Elektrik ihtiyacının arttığı zamanlarda ise depolanan basınçlı hava serbest bırakılarak türbinlerden geçiriliyor ve yeniden elektrik üretiliyor. Bu yöntem büyük miktarda enerjinin saatler boyunca depolanmasına olanak tanıyor.

Geleneksel CAES tesislerinde uygun jeolojik koşullara sahip doğal tuz mağaraları tercih ediliyor. Ancak bu tür oluşumlar her bölgede bulunmadığından teknolojinin yaygınlaşması coğrafi kısıtlamalarla karşılaşıyor. Yapay süreçlerin kullanılması farklı yerlere de bu tür tesislerin kurulabilmesinin önünü açabilir.

Doğal gaz yakmadan elektrik üretebiliyor

Tesis, elektrik üretimi sırasında ek yakıt kullanımına ihtiyaç duymayan yanmasız adyabatik basınçlı hava enerji depolama teknolojisini kullanıyor. Şarj aşamasında elektrik motorları kompresörleri çalıştırarak havayı yüksek basınç altında sıkıştırıyor. Bu işlem sırasında açığa çıkan ısı ise kaybedilmek yerine geri kazanılarak depolanıyor.

Elektrik üretimi aşamasında depolanmış ısı, sıkıştırılmış havanın yeniden ısıtılması için kullanılıyor. Ardından yüksek basınçlı hava türbinlerden geçirilerek elektrik üretiliyor. Böylece geleneksel bazı basınçlı hava enerji depolama sistemlerinde kullanılan ek doğal gaz yakma işlemine gerek kalmıyor.

Sistemin ısıl yönetiminde düşük erime noktasına sahip üçlü erimiş tuz karışımı ve basınçlı sıcak su birlikte kullanılıyor. Erimiş tuz tedarikçisi Shandong Huayang Dier Chemical tarafından paylaşılan bilgilere göre sıkıştırma sırasında ortaya çıkan düşük ve orta sıcaklıktaki ısı basınçlı su tanklarında, daha yüksek sıcaklıktaki ısı ise erimiş tuz tanklarında depolanıyor.

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Deşarj sırasında bu iki depolama ortamındaki ısı kademeli olarak kullanılarak basınçlı hava türbinlere girmeden önce yeniden ısıtılıyor. Ayrıca şarj ve deşarj işlemlerinde ortak ısı değişim ekipmanlarından yararlanılması aynı işlev için ayrı ekipman ihtiyacını azaltıyor.

Projenin geliştiricisi, tesisin yüzde 72 gidiş-dönüş elektriksel verimliliğine ulaşabildiğini bildiriyor

Çin'de basınçlı hava enerji depolama yatırımları büyüyor

Çin, büyük ölçekli basınçlı hava enerji depolama kapasitesini de hızla artırıyor. Şebekeye bağlanan 100 MW ve üzeri kapasitedeki en az altı CAES projesi bulunuyor. Bunlar arasında 600 MW kapasiteli Huai'an tuz mağarası tesisi, 700 MW kapasiteli Jintan ikinci faz projesi, Yingcheng ve Feicheng'deki 300 MW kapasiteli tesisler, 100 MW kapasiteli Zhangjiakou demonstrasyon projesi ve Yuanchu No. 1 yer alıyor.

Çin’de Ekim 2026'da yayımlanan rapora göre ülkede toplam 4,95 GW güç ve 23,95 GWh enerji kapasitesine sahip 13 basınçlı hava enerji depolama projesi inşa aşamasında bulunuyor. Kasım ayında paylaşılan sektör verileri ise 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla hazırlık aşamasındaki projelerin toplam kapasitesinin 36 GW'ı aştığını gösteriyor. Ülke genelinde bu alanda yaklaşık 100 proje başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

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Çin, elektriği yerin 110 metre altında depolamaya başladı

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