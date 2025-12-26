Giriş
    Çin, elektrikli otomobillere zorunlu enerji standardı getiriyor

    Çin, elektrikli otomobillerin enerji tüketimine bağlayıcı sınırlar getiriyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, verimliliği artırıp teşviklerle doğrudan bağlantılı olacak.

    Çin, saf elektrikli binek otomobillerin enerji tüketimini düzenleyen yeni ve zorunlu bir ulusal standardı 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Yerel medyanın haberine göre bu düzenleme, dünyada elektrikli araçların enerji tüketimine yönelik ilk zorunlu standart olma özelliğini taşıyor. Daha önce tavsiye niteliğinde olan çerçeve yerini bağlayıcı bir düzenlemeye bırakacak ve yeni üretilecek modeller üzerinde doğrudan yasal yaptırım gücüne sahip olacak.

    Resmi adı “Elektrikli Araçlar İçin Enerji Tüketim Sınırları – Bölüm 1: Binek Otomobiller” olan standart, araçların ağırlığı ve teknik özelliklerine göre farklılaştırılmış elektrik tüketim eşikleri belirliyor. Yetkililer, bu sınırların mevcut tüketim değerleri, enerji tasarrufu potansiyeli, maliyet unsurları ve özel araç sınıflarının performans özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğunu vurguluyor.

    Yeni zorunlu standart, önceki tavsiye niteliğindeki versiyona kıyasla enerji tüketim gerekliliklerini yaklaşık yüzde 11 oranında sıkılaştırıyor. Ayrıca araçların kullanım senaryoları ve teknik çözümlerindeki farklılıkları yansıtacak şekilde farklılaştırılmış göstergeler getiriyor. Böylece hem ürün çeşitliliğine alan açılması hem de verimlilik teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

    Standart yürürlüğe girdiğinde üreticiler, yeni üretilen araçların kurallara uyum sağlaması için teknik güncellemeler yapmak zorunda kalacak. Yaklaşık iki ton ağırlığındaki saf elektrikli binek araçlar için yeni sınır, 100 kilometrede azami 15,1 kWsa tüketim olarak belirleniyor. Yetkililere göre yapılacak teknik iyileştirmelerle, aynı batarya kapasitesine sahip araçlarda enerji tüketiminin düşmesi sayesinde ortalama menzilde yaklaşık yüzde 7 artış bekleniyor.

    Düzenleme yalnızca saf elektrikli binek otomobilleri kapsıyor. Şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı sistemli modeller bu çerçevenin dışında kalıyor. Resmi belgelerde belirtilen verimlilik kazanımlarının, batarya kapasitesi artışından değil, sistem genelindeki iyileştirmelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

    Yeni standart, mali teşviklerle de doğrudan ilişkilendirilecek. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi, 2026-2027 döneminde satın alma vergisi muafiyetinden yararlanacak yeni enerji araçları için güncellenmiş teknik kriterler yayımladı. Buna göre saf elektrikli binek otomobillerin vergi muafiyetine devam edebilmesi için yeni enerji tüketim sınırlarını karşılaması gerekecek. Böylece maliye politikası, verimlilik hedefleriyle uyumlu hale getiriliyor.

    2025 sonuna kadar satın alma vergisi muafiyeti listesinde yer alan ve güncellenmiş şartları sağlayan modeller 2026 listesine taşınacak. Uyum sağlamayan araçlar ise listeden çıkarılabilecek. Zorunlu enerji tüketimi standardı, 1 Ocak 2026 itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlayacak. Standart özellikle iki ton sınıfındaki ve daha ağır araçları etkilerken, üreticilerin tüm platform ve donanım seviyelerinde enerji verimliliğini önceleyen çözümlere ağırlık vermesini bekleniyor.

