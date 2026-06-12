Çin’den ilginç çözüm: Elektrik hatlarını robot yılanlar denetliyor

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Tam Boyutta Gör Çin, elektrik şebekelerinin güvenliğini artırmak ve kesintisiz enerji arzını sağlamak amacıyla robot yılan teknolojisini kullanmaya başladı. Elektrik hatları üzerinde hareket edebilen bu yenilikçi robotlar, arızaları tespit ederek bakım çalışmalarını daha hızlı ve güvenli hale getiriyor.

Yunnan eyaletinin başkenti Kunming'de kullanılmaya başlanan robot yılanlar, doğrudan enerji hatları üzerinde ilerleyerek kritik altyapıyı denetliyor. Üzerlerinde bulunan kamera ve sensörler sayesinde kopmuş kabloları, aşınmış ekipmanları ve olası arızalara işaret eden sıcaklık değişimlerini tespit edebiliyor.

Üç kat verimli çalışıyor

Guandu Bölgesi Elektrik Tedarik Bürosu tarafından geliştirilen sistem, bugüne kadar 130 kilometreden fazla dağıtım hattını denetledi. Yetkililer, robotların geleneksel manuel inceleme yöntemlerine kıyasla üç kat daha verimli çalıştığını belirtiyor.

Elektrik hatlarının denetiminde yaygın olarak kullanılan drone'ların aksine robot yılanlar, doğrudan kabloların üzerinde hareket ediyor. Bu sayede havaalanları çevresindeki uçuşa yasak bölgeler gibi drone kullanımının mümkün olmadığı alanlarda da görev yapabiliyor.

Ayrıca yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu elektromanyetik parazitlerden daha az etkilenen robotlar, görüntü kalitesi ve operasyonel güvenilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor. Sistem, hava koşullarına bağımlılık, uçuş kısıtlamaları ve sınırlı pil ömrü gibi drone teknolojilerinin temel sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

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Enerjisini hattan alıyor

Esnek ve çok eklemli gövde yapısına sahip robot yılanlar, izolatör gibi engelleri aşarak ulaşılması zor noktalara erişebiliyor. Robotun baş kısmına yerleştirilen kamera ve sensörler potansiyel arızaları tespit ederken, temassız enerji toplama sistemi sayesinde ihtiyaç duyduğu elektriği doğrudan üzerinde bulunduğu enerji hattından karşılıyor.

Başarılı saha testlerinin ardından enerji şirketleri robotların kullanım alanını şebekenin daha karmaşık bölümlerine genişletmeye başladı.

Çinli enerji şirketleri, ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olan Gaokao sürecinde elektrik kesintilerini önlemek için robot yılanların yanı sıra robot köpekler, drone'lar ve sabit izleme sistemlerinden de yararlanıyor.

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Çin, enerji hatlarını denetlemek için robot yılanları kullanıyor

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