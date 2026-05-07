ABD'li uzmanlar uyarıyor: Çin otomobillerde yaptığı atılımın aynısını robotlarda da yapıyor

Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasında yaşanan ekonomik ve teknolojik savaşta dengelerin nasıl değiştiğini görmek için elektrikli otomobil pazarına bakmak yetiyor. İlk yıllarda başta Tesla olmak üzere Amerikalı şirketler tarafından domine edilen EV pazarı, bugün Çinli şirketlerin oyun alanına dönüşmüş durumda. Sadece Çin'de değil, tüm dünyada bu şirketlerin hakimiyeti giderek güçleniyor. EV tarafından yapılan bu atılım, Çin'in hem üretim hem de ihracat gücünü etkileyici bir hâle getirdi. Şimdiyse bunun bir benzerini insansı robotlarda görmeye başladık.

Morgan Stanley: "Çin EV Sektöründe Kurduğu Üstünlüğü Robotlarda da Kurmak İstiyor"

Şimdilik bu robotların çoğu hâlâ geliştirme aşamasında olsa da uzmanlar, önümüzdekiyıllarda insansı robotların küresel üretim sektörünü ciddi şekilde dönüştürebileceğine inanıyor. Morgan Stanley tarafından yayımlanan yeni bir araştırma ise bu dönüşümde en avantajlı ülkenin Çin olabileceğini ortaya koyuyor. Hatta yatırım şirketine göre Çin, elektrikli otomobil sektöründe yakaladığı küresel üstünlüğün benzerini şimdi insansı robotlarda da kurmaya hazırlanıyor.

Morgan Stanley ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, Çin’in insansı robot sektöründe erken dönemde elde ettiği avantajın, ülkenin küresel üretimdeki ağırlığını daha da arttıracağı belirtiliyor. Bankanın tahminine göre Çin’in küresel üretimdeki payı, bugün yaklaşık %15 seviyesindeyken 2030 yılına kadar %16,5’e yükselecek. Raporda özellikle Çin’in bundan yaklaşık on yıl önce elektrikli otomobillere yaptığı agresif yatırımlarla bugün geldiği nokta arasında doğrudan bir paralellik kuruluyor. Morgan Stanley analistlerine göre insansı robot sektöründe de benzer bir süreç yaşanıyor.

Rapora göre küresel yatırımcıların bu alana olan ilgisi de hızla büyüyor. 2026’nın başından bu yana insansı robot girişimlerine yapılan küresel yatırım miktarı, 2025’in tamamındaki seviyeyi şimdiden geride bırakmış durumda. Üstelik bu yatırımların yaklaşık %46’sının Çinli şirketlere gitmesi, Çin’in bu alandaki ağırlığını açık şekilde ortaya koyuyor. Morgan Stanley ekonomistleri, Çin’in yalnızca robot üretiminde değil; sensörler, motor sistemleri, bataryalar ve çeşitli mekanik bileşenler gibi tedarik zincirinin kritik parçalarında da avantaj elde ettiğini söylüyor. Bu da Çinli şirketlerin ABD, Japonya ve Güney Kore’deki rakiplerine kıyasla daha hızlı ölçeklenebilmesini sağlıyor.

Çin, Daha Şimdiden 148 Farklı Ülke ve Bölgeye Robot Parçaları İhraç Ediyor

Çin’in robotik ihracatındaki güncel veriler de bu yükselişi destekliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde ülkenin toplam robotik ihracatı 11,32 milyar yuan seviyesine ulaştı. Bu ürünler daha şimdiden 148 farklı ülke ve bölgeye gönderiliyor. Özellikle endüstriyel robot ihracatı yıllık bazda %42 artış göstererek 3,16 milyar yuan’a yükselmiş durumda. Çin’in artık endüstriyel robotlarda net ihracatçı konumuna gelmiş olması, sektörün yalnızca iç pazar odaklı büyümediğini de gösteriyor.

Morgan Stanley ayrıca Çinli insansı robot üreticilerine dair satış tahminlerini de ciddi şekilde yukarı çekti. Şirket, 2026 yılında Çin’de yaklaşık 28 bin insansı robot satılacağını öngörüyor. Daha önce TrendForce tarafından paylaşılan rakamlar da bu öngörüyü destekliyor. TrendForce raporu, küresel insansı robot sevkiyatlarının bu yıl 50 bin adedi aşabileceğini gösteriyor ki bu da yıllık bazda %700’ü aşan devasa bir büyüme anlamına geliyor.

Morgan Stanley’nin raporunda ABD ile Çin arasındaki yaklaşım farkına da dikkat çekiliyor. Rapora göre ABD’li şirketler daha pahalı ve yüksek teknik özelliklere sahip prototipler geliştirmeye odaklanırken, Çinli şirketler ürünleri daha erken aşamada sahaya sürüp gerçek üretim ortamlarında test etmeyi tercih ediyor. Çin’in geniş iç pazarı da bu robotlar için dev bir test alanı oluşturuyor. Bu durum, Çinli firmaların ürünlerini çok daha hızlı şekilde geliştirmesine yardımcı oluyor.

Robotların Pil Ömrü Aşılması Gereken En Büyük Sorunlardan Biri

Ancak tüm bu hızlı büyümeye rağmen sektörün önünde hâlâ ciddi sorunlar bulunuyor. Morgan Stanley’nin yaptığı araştırmaya göre şirketlerin yalnızca %23’ü mevcut insansı robotlardan tam anlamıyla memnun. En büyük sorunlardan biri ise robotların pil ömrü. Pek çok model şu anda yaklaşık iki saatlik kullanım süresi sunabiliyor ki bu da uzun vardiyalar için yeterli görülmüyor. Bunun yanında Morgan Stanley, Çin’de faaliyet gösteren 150’den fazla insansı robot şirketinin önemli bir bölümünün önümüzdeki yıllarda sektörden silinebileceği konusunda da uyarıyor. Çünkü aşırı rekabet ve agresif yatırımlar, kâr marjlarını ciddi şekilde baskılayabilir. Nitekim elektrikli otomobil pazarında da şu anda bu yaşanıyor.

Diğer yandan uzmanlara göre elektrikli otomobil sektöründe olduğu gibi burada da Çin’in küresel ölçekte çeşitli engellerle karşılaşması muhtemel görünüyor. Özellikle güvenlik riskleri, veri toplama endişeleri ve teknoloji bağımlılığı gibi konuların ilerleyen yıllarda Çinli robot üreticilerine karşı yeni ticaret kısıtlamalarına sebep olabileceği belirtiliyor. Ancak buna rağmen Morgan Stanley ekonomistleri, düşen üretim maliyetleri ve devasa yatırım hacmi sayesinde Çin’in insansı robot yarışında şimdiden çok güçlü bir avantaj elde ettiğine inanıyor.

