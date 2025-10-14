Giriş
    Çin elektrikli araç satışlarında tarihi rekor: Eylülde 1.6 milyon satış gerçekleştirildi

    Çin, Eylül 2025’te 1,6 milyon elektrikli ve hibrit araç satarak rekor kırdı. Pazar yüzde 50 eşiğine yaklaşırken BYD geriledi; Geely, Xiaomi ve Tesla ise güçlü artışlar kaydetti.

    Çin, yeni enerjili araç (NEV) satışlarında yeni bir rekora imza attı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Eylül 2025’te toplam 1 milyon 604 bin yeni enerjili araç satıldı. Bu rakam, Aralık 2024’teki önceki rekoru geride bırakarak ülke tarihindeki en yüksek satış seviyesine ulaştı.

    Çin'deki yeni enerjili araçların (BEV + PHEV) toplam pazar payı Eylül ayında yüzde 49,7’ye yükseldi. Çin otomotiv pazarı tarihinde ilk kez %50 sınırına bu kadar yaklaşıldı.

    Elektrikliler rekor kırdı, PHEV'ler hız kesti

    Çin, Eylül ayı elektrikli araç satışlarında tarihi rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında tam elektrikli araç (BEV) satışları 1 milyon 58 bin adede ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Bu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,4, Ağustos 2025’e göre ise yüzde 16,5 artış anlamına geliyor.

    Öte yandan şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerde artış daha sınırlı kaldı. 546 bin adetlik satış, geçen yıla göre sadece yüzde 6,7’lik bir artış sağladı. Bu da PHEV segmentindeki büyümenin yavaşladığına işaret ediyor.

    Toplam otomotiv satışları ise 3 milyon 226 bine çıkarak, yıllık bazda yüzde 14,9 artış gösterdi. Bu da BEV’lerin genel pazarın çok üzerinde bir hızla büyüdüğünü kanıtlıyor.

    BYD hala lider ama güç kaybediyor

    BYD, Çin pazarındaki lider konumunu koruyor ancak Eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,5 düşüş yaşadı. Şirket toplamda 396.270 yeni enerjili araç sattı. BYD’nin elektrikli otomobil satışları yüzde 24,3 artış gösterse de hibritlerde yüzde 25,6 düşüş yaşandı. Bu da markanın büyüme ivmesini frenledi. BYD’nin ihracatı 71.256 adetle geçen yıla göre yüzde 115 arttı, ancak son aylarda bu artış hızı sabit kaldı.

    Geely, Tesla ve Xiaomi yükselişte

    Çin, Eylül ayı elektrikli araç satışlarında tarihi rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    BYD’nin aksine, Geely markası son dönemde güçlü bir performans sergiliyor. Şirket, 99.516 tam elektrikli araç satışıyla yüzde 55 büyüme gösterirken PHEV satışları da yüzde 146 artışla 65.685 adede ulaştı. Grubun premium markası Zeekr ise Eylül’de 18.257 elektrikli araç satışıyla yüzde 14,4 düşüş yaşadı.

    MG'nin sahibi SAIC Group da etkileyici bir performans sergiledi. Tüm grup genelinde yeni enerjili araç satışları yüzde 47 artışla 189.498 adet seviyesinde gerçekleşti.

    Tesla ise zayıf geçen yılın ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Eylül ayında 71.525 araç satan marka, geçen yıla göre sadece yüzde 1 geride kaldı ancak Ağustos’a göre yüzde 25 artış yakaladı.

    Xiaomi, pazara yeni girmesine rağmen 41.948 tam elektrikli araç satışıyla yüzde 209 artış yakalayarak güçlü bir oyuncu haline geldi. Benzer şekilde Xpeng 41.581 adet satışla yüzde 95, Nio ise 34.749 araçla yüzde 64 büyüme kaydetti.

    2025’in son çeyreği daha da güçlü gelebilir

    Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi 2025’in son çeyreğinde de elektrikli araç satışlarında güçlü bir yıl sonu artışı bekleniyor. Eylül ayı rakamları, yılın son döneminde yeni rekorların gelebileceğine işaret ediyor.

