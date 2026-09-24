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    ABD, Şi Cinping’i kırmızı halıyla karşılarken Çin, hassas F-35 parçalarına el koydu

    Avustralya’dan ABD’ye gönderilirken Hong Kong’a yönlendirilen F-35 parçalarının Çin hükümetinin eline geçtiği öne sürüldü. İlgili parçaların da iade edilmediği bildirildi.

    Çin, hassas F-35 parçalarına el koydu Tam Boyutta Gör
    Avustralya’dan ABD’ye inceleme, olası onarım veya imha amacıyla gönderilen F-35 parçalarının Çin hükümetinin eline geçtiği öne sürüldü. Bloomberg’ün haberine göre parçalar, ABD’ye ulaşmadan önce Güney Kore üzerinden Hong Kong’a yönlendirildi ve daha sonra Çin tarafından teslim alındı. Parçaların henüz geri verilmediği belirtiliyor.

    Söz konusu sevkiyatta bir Avustralya Hava Kuvvetleri F-35'ine ait kokpit kanopisi ile silah yuvası kapağının bulunduğu bildirildi. Parçalar, mayıs ayının sonlarında UPS tarafından Avustralya'dan ABD'ye taşınıyordu. Lockheed Martin tarafından tedarik edilen her iki bileşenin de radar emici malzemeyle kaplandığı belirtiliyor.

    Olayın nasıl gerçekleştiği bilinmiyor

    Bloomberg’ün kaynaklarından birine göre sevkiyat ABD'ye giderken Güney Kore'de durdu ve buradan Hong Kong'a yönlendirildi. Ancak uçağın veya sevkiyatın neden Güney Kore'de durduğu, Hong Kong rotasının kimin tarafından belirlendiği ve yönlendirmenin kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

    Çin, hassas F-35 parçalarına el koydu Tam Boyutta Gör
    Önceki bilgilerde yalnızca F-35 parçalarının Hong Kong'a yönlendirildiği ve kayıp olduğu biliniyordu. Yeni iddia ise Çin hükümetinin parçaları ele geçirdiği yönünde. Çin'in parçaları şu ana kadar da iade etmediği belirtiliyor.

    Çin Büyükelçiliği konuya ilişkin hemen bir açıklama yapmazken, Pekin'deki Dışişleri Bakanlığı 24 Eylül'de durumdan haberdar olmadığını söyledi.

    Bu alandaki kriz devam ederken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde ABD’ye yaptığı devlet ziyaretinde kırmızı halıyla karşılandı. Bazı senatörler bu durumu eleştirdi. Senatör Elissa Slotkin, “Çinliler en hassas teknolojilerimizden bazılarını elinde tutuyor ve biz onların cumhurbaşkanına kırmızı halı seriyoruz.” dedi.

    Radar emici kaplama endişeyi artırıyor

    Çin, hassas F-35 parçalarına el koydu Tam Boyutta Gör
    Parçaların F-35'in doğrudan çalışan elektronik sistemleri olduğu belirtilmiyor. Ancak kokpit kanopisi ve silah yuvası kapağında radar emici malzemelerin kullanılması, olayın güvenlik boyutunu artırıyor.

    F-35'in düşük görünürlük özelliği yalnızca uçağın gövde şekline bağlı değil. Uçağın farklı bölümlerinde kullanılan özel malzemeler ve kaplamalar da radar izinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle fiziksel parçaların incelenmesi, uçağın gizlilik özellikleri hakkında ek bilgiler sağlayabilir.

    Bununla birlikte Pentagon ve Lockheed Martin, parçaların kullanılamaz durumda ve istismar edilme riski düşük olduğunu belirtiyor.

    Pentagon'a bağlı F-35 Ortak Program Ofisi, sevkiyatla ilgili sorunun farkında olduğunu ve parçaların geri alınması için ABD makamları ile sanayi ortaklarıyla birlikte çalıştığını daha önce açıklamıştı. Kurum aynı zamanda olayın incelendiğini ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin geliştirildiğini bildirdi. Lockheed Martin de olay sonrasında taşıma süreçlerinin gözetimini güçlendirmek ve benzer bir olayın tekrarlanmasını önlemek amacıyla ilgili taraflarla çalıştığını açıkladı.

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