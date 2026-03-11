Çin, iki yeni Type 055 destroyeri tatbikatta sergiledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, denizdeki bir tatbikat sırasında iki yeni ağır sınıf destroyerini kamuoyuna tanıtarak yüzey savaş gemisi filosunu genişletme hamlesini sürdürdü. Dongguan (Hull 109) ve Anqing (Hull 110) adlı gemiler, 8 Mart 2026 tarihinde Çin Devlet Televizyonu’nun Xinwen Lianbo programında yayımlanan görüntülerle ilk kez resmi olarak görünür oldu. Yeni gemilerle birlikte Çin’in Type 055 sınıfı büyük destroyer sayısı sekizden on adede yükseldi.

İlk kez tatbikatta göründüler

Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde iki destroyer diğer savaş gemileriyle birlikte eşgüdümlü deniz tatbikatları yürütürken görüldü. Tatbikatların amacı, gemiler arası koordinasyonu test etmek ve yeni gemilerin daha büyük deniz gruplarıyla uyumlu şekilde görev yapabilme kapasitesini göstermek olarak belirtildi. Büyük yüzey savaş gemileri olan Type 055’ler, hava savunması ve saldırı görevlerinde diğer gemilerle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Çin’in önceki sekiz Type 055 destroyeri arasında Nanchang, Lhasa, Anshan, Wuxi, Dalian, Yan’an, Zunyi ve Xianyang gemileri yer alıyordu. Gemi sayısının artışı, Çin donanmasının uzak deniz görevlerinde gemi devriyelerini daha uzun süre sürdürebilmesine ve bakım ile eğitim için rotasyon yapabilmesine olanak tanıyor.

Type 055, Çin Donanması’nın en büyük yüzey savaş gemisi konumunda. Her bir gemi yaklaşık 10.000 tonluk deplasmana sahip ve büyük radar dizileri ile güçlü komuta ve kontrol sistemlerini taşıyabiliyor. Askeri uzmanlar, bu gemilerin uzun menzilde çok sayıda hava hedefini tespit ve takip edebildiğini, böylece filo hava savunmasını koordine edebildiğini ve diğer gemilere erken uyarı sağlayabildiğini vurguluyor.

Type 055 gemileri ayrıca dikey fırlatma sistemleriyle donatılmış olup, hava savunma füzeleri, gemi karşıtı füzeler ve kara hedeflerine yönelik uzun menzilli silahları kullanabiliyor.

Çin’in Type 055 destroyeri hakkında

Tam Boyutta Gör

Hizmete Giriş Yılı: 2020

Üretilen Gemi Sayısı: 10 (16 planlanıyor)

Deplasman: 12.000–13.000 ton (tam yüklü)

Uzunluk: 180 m

Genişlik: 20 m

Tahrik Sistemi: COGAG Dört adet QC-280 gaz türbini (her biri 28 MW / 38.000 bg), toplam 112 MW / 150.000 shp İki şaft, iki ayarlanabilir pervane (CPP)

Maksimum Hız: 30 knot (56 km/s)

Menzil: 5.000 deniz mili (9.300 km)

Silah Sistemleri: Dikey Fırlatma Sistemi (VLS), 112 hücre; hava savunma, gemi karşıtı ve kara saldırı füzeleri, seyir füzeleri ve denizaltı karşıtı torpidolar taşıyabilir Bir adet H/PJ-45 130 mm deniz topu Bir adet Type 739 H/PJ-11 yakın savunma sistemi (CIWS) Bir adet HHQ-10 yakın hava savunma füzesi sistemi İki adet üçlü torpido tüpü (Yu-7 torpidoları için) İki orta sınıf helikopter için uçuş güvertesi ve hangar (Harbin Z-9 veya Changhe Z-18)

Mürettebat: 300+

