Çin ile başa çıkmak için ABD’ye yüzlerce 6. nesil savaş uçağı gerekiyor

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri’nin Çin ile olası bir yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlıklı olabilmesi için mevcut planlardan çok daha fazla sayıda altıncı nesil savaş uçağı ve yeni nesil bombardıman uçağı tedarik etmesi gerektiği öne sürüldü. Havacılık alanında çalışan eski pilotlar ve uzmanlar tarafından hazırlanan yeni bir politika raporu, özellikle B-21 Raider bombardıman uçakları ile F-47 savaş uçaklarının mevcut alım planlarının yetersiz kalacağını savunuyor.

Mitchell Institute tarafından yayınlanan rapora göre Çin’in oluşturduğu anti-access/area-denial (A2/AD) ağı ile ülkenin coğrafi avantajları birleştiğinde, hava ve füze savunma sistemlerinin güvenli şekilde konuşlanabileceği geniş “korunaklı alanlar” ortaya çıkıyor. Bu bölgelerden sağlanan yoğun ateş gücü, ABD kuvvetleri için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Dolayısıyla bu savunma katmanlarının etkisiz hale getirilmesi ABD’nin hava operasyonları açısından kritik önem taşıyor.

Raporun yazarları Heather Penney ve emekli Hava Kuvvetleri Albayı Mark Gunzinger, ABD envanterindeki düşük görünürlüklü bombardıman ve savaş uçaklarının yüksek tehdit ortamlarında görev yapabilecek hayatta kalma kabiliyetine sahip olduğunu ancak Çin ile yaşanabilecek bir çatışma için gerekli sorti kapasitesine ulaşacak sayıda olmadığını vurguluyor.

En az 200 B-21 ve 300 F-47 önerisi

Uzmanlar, ABD Hava Kuvvetleri’nin en az 200 adet B-21 Raider ve 300 adet F-47 tedarik etmesi gerektiğini savunuyor. Bu rakamlar, mevcut planların yaklaşık iki katına işaret ediyor.

ABD Hava Kuvvetleri ise halihazırda Boeing tarafından geliştirilen F-47’den en az 185 adet, Northrop Grumman üretimi B-21’den ise en az 100 adet satın almayı planladığını açıklamış durumda.

Buna ek olarak raporda, Lockheed Martin üretimi beşinci nesil F-35 Lightning II ile Boeing’in gelişmiş F-15EX Eagle II savaş uçaklarının tedarik oranlarının da artırılması öneriliyor. Yeterli platformun olmaması durumunda olası savaşın, Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi uzayacağını ve sürecin kaynak tüketme yarışana gireceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut bilgilere göre B-21 Raider şu anda düşük oranlı ilk üretim aşamasında ancak bugüne kadar teslim edilen uçaklar test amaçlı ve henüz operasyonel hizmette değil. F-47 savaş uçağının tasarım ve geliştirme sözleşmesi ise yalnızca geçen yıl verildi. Her iki platformun da önümüzdeki yıllarda kayda değer sayılarda hizmete girmesi beklenmiyor. Bu süreçte ABD Hava Kuvvetleri, halen görev yapan ancak yaşlanan B-52 Stratofortress, B-1 Lancer ve B-2 Spirit bombardıman uçaklarına dayanmak zorunda kalıyor. B-21 için ilk operasyonel teslimatın bu yıl veya gelecek yıl yapılması bekleniyor. F-47 için uçağın 2029 yılına kadar faaliyete geçmesi ve 2030'lu yıllarda hizmete alınması hedefleniyor.

Mitchell Institute, daha yüksek üretim oranlarını desteklemek için yıllık en az 40 milyar dolarlık ek bütçe artışı gerektiğini hesaplıyor. Bu artışın yalnızca insanlı platformlar için değil, aynı zamanda “sadık kanat arkadaşı” olarak da bilinen insansız Collaborative Combat Aircraft (CCA) sistemlerinin tedarikini de kapsaması gerektiği belirtiliyor.

Son değerlendirmeler ABD Hava Kuvvetleri envanterinin son on yılların en küçük, en yaşlı ve en düşük muharebe hazırlık seviyesine sahip filo yapısına ulaştığını ortaya koyuyor. Mevcut savaş uçağı, bombardıman uçağı ile istihbarat, gözetleme ve keşif platformlarının toplam sayısı, Soğuk Savaş dönemindeki kapasitenin yalnızca bir kısmına denk geliyor.

