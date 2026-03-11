Çin, ilk insanlı görevinde Ay’ın “jeolojik müzesine” iniş yapabilir

Her yönüyle zengin bir konum
Çin Üniversitesi’nden (Wuhan) Profesör Jun Huang ve ekibi, Ay’ın Rimae Bode bölgesini, farklı uzay araçlarından elde edilen yörüngesel görüntüler ve veri setleri aracılığıyla inceledi. Araştırmalar, bölgenin hem bilimsel değer hem de güvenli iniş koşulları açısından gelecekteki insanlı görev için ideal bir kombinasyon sunduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılara göre Rimae Bode bölgesi küçük bir alanda farklı Ay materyallerine erişim imkanı sağlıyor. Bölge, eski lav akıntıları, dar ve uzun kanallar şekilleri ve yakın kraterlerden fırlamış ejecta materyallerini içeriyor. Görev sırasında basınçsız bir gezgin araç kullanılacak, böylece astronotlar farklı jeolojik birimleri örnekleyebilecek. Araştırma ekibi, bölgede her biri farklı örnek önceliklerine sahip dört uygun iniş alanı belirledi.
Ay için kritik cevaplar barındırıyor
En ilgi çekici yönlerinden biri, Rimae Bode’nin Ay’ın derin iç yapısı hakkında eşsiz bilgiler sunabilme potansiyeli. Bölgedeki karmaşık lav kanalları ve diğer jeolojik yapılar incelendiğinde Ay’ın volkanik tarihinin yeniden yapılandırılması mümkün olacak. Bu örnekler, Ay’ın nasıl soğuduğunu ve en büyük patlamaların hangi süreçlerle tetiklendiğini gösterebilir.
Huang, görevde yer alacak astronotların iniş öncesi yoğun jeoloji eğitimi alması gerektiğini belirtti. Huang, astronotların yerinde bilimsel göz ve el görevi gördüğünü, sıradan taşlarla önemli bilimsel materyalleri ayırt etmesi gerektiğini, hassas aletleri yerleştirecekleri en iyi noktaları tespit etmeleri ve zorlu arazide güvenle ilerlemeleri için güçlü bir eğitim programının şart olduğunu söyledi. Çin'in hedefleri heyecan verici olsa da ülkenin bu iniş konumu için öncelikle özel bir Ay gözlem uydusu fırlatması gerekiyor. Ayrıca yeni nesil Mengzhou uzay aracının Long March 10A roketiyle tam yörüngesel uçuşu da aşılması gereken bir engel.
