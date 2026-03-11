Çin, ilk insanlı görevinde Ay’ın “jeolojik müzesine” iniş yapabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, ilk insanlı Ay görevini 2030’a kadar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Son bir yıl boyunca ülke bu büyük girişim için iniş simülasyonları, mürettebatlı uzay aracı acil durum testleri ve roket denemeleri dahil olmak üzere çeşitli donanım testlerini yürüttü. Şimdi ise bilim insanları, potansiyel iniş alanlarından biri üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Her yönüyle zengin bir konum

Çin Üniversitesi’nden (Wuhan) Profesör Jun Huang ve ekibi, Ay’ın Rimae Bode bölgesini, farklı uzay araçlarından elde edilen yörüngesel görüntüler ve veri setleri aracılığıyla inceledi. Araştırmalar, bölgenin hem bilimsel değer hem de güvenli iniş koşulları açısından gelecekteki insanlı görev için ideal bir kombinasyon sunduğunu ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Rimae Bode, Ay’ın yakın tarafındaki Sinus Aestuum volkanik ovalarının yakınında, Ay ekvatorunun kuzeyinde yer alıyor. Bu bölge, mühendislik açısından güvenli iniş gereksinimlerini karşılayan 106 aday alan arasından seçilen 14 potansiyel iniş alanından biri. Bu gereksinimler arasında yakın taraf konumu, nispeten düz arazi ve düşük enlem kriterleri bulunuyor.

Araştırmacılara göre Rimae Bode bölgesi küçük bir alanda farklı Ay materyallerine erişim imkanı sağlıyor. Bölge, eski lav akıntıları, dar ve uzun kanallar şekilleri ve yakın kraterlerden fırlamış ejecta materyallerini içeriyor. Görev sırasında basınçsız bir gezgin araç kullanılacak, böylece astronotlar farklı jeolojik birimleri örnekleyebilecek. Araştırma ekibi, bölgede her biri farklı örnek önceliklerine sahip dört uygun iniş alanı belirledi.

Ay için kritik cevaplar barındırıyor

Tam Boyutta Gör Profesör Huang, Rimae Bode’nin Çin’in ilk insanlı Ay inişi için “jeolojik bir müze” niteliğinde olduğunu vurguluyor. Bölge, volkanik ovalardan eski yüksek arazilere kadar çeşitlilik gösteriyor. Astronotlar buradan, Ay içinden fışkıran volkanik kül ve devasa eski çarpma kraterlerinden gelen materyalleri tek bir gezilebilir alan içinde toplayabilecekler.

En ilgi çekici yönlerinden biri, Rimae Bode’nin Ay’ın derin iç yapısı hakkında eşsiz bilgiler sunabilme potansiyeli. Bölgedeki karmaşık lav kanalları ve diğer jeolojik yapılar incelendiğinde Ay’ın volkanik tarihinin yeniden yapılandırılması mümkün olacak. Bu örnekler, Ay’ın nasıl soğuduğunu ve en büyük patlamaların hangi süreçlerle tetiklendiğini gösterebilir.

Huang, görevde yer alacak astronotların iniş öncesi yoğun jeoloji eğitimi alması gerektiğini belirtti. Huang, astronotların yerinde bilimsel göz ve el görevi gördüğünü, sıradan taşlarla önemli bilimsel materyalleri ayırt etmesi gerektiğini, hassas aletleri yerleştirecekleri en iyi noktaları tespit etmeleri ve zorlu arazide güvenle ilerlemeleri için güçlü bir eğitim programının şart olduğunu söyledi. Çin’in hedefleri heyecan verici olsa da ülkenin bu iniş konumu için öncelikle özel bir Ay gözlem uydusu fırlatması gerekiyor. Ayrıca yeni nesil Mengzhou uzay aracının Long March 10A roketiyle tam yörüngesel uçuşu da aşılması gereken bir engel.

