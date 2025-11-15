Giriş
    Çin’den bir ilk daha: Ülkenin yeni uçak gemisi nükleer tahrikli olabilir!

    Ortaya çıkan görüntülere göre Çin’in Type 004 uçak gemisinde nükleer tahrik kullanılacak. Çin, nükleer uçak gemisi ile neredeyse sınırsız menzile sahip olabilir.

    Çin, ilk nükleer tahrikli uçak gemisini inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in dördüncü uçak gemisine ait olduğu düşünülen yeni görüntüler, ülkenin ilk nükleer tahrikli uçak gemisini inşa ediyor olabileceğine işaret ediyor. Zira Fujian’ın hizmete alınmasından sadece bir hafta sonra ortaya çıkan uydu fotoğrafları ve sahadan paylaşılan görüntüler, Type 004 olarak anılan yeni platformun gövdesinde nükleer reaktör muhafaza birimini andıran bir yapı bulunduğunu gösteriyor.

    Çin uçak gemilerinde nükleer enerji dönemi

    Uzmanlar bu unsuru, geminin konvansiyonel yakıt yerine nükleer reaktörlerle çalışacağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriyor. Görüntüleri inceleyen The War Zone, inşaatın Liaoning eyaletindeki Dalian tersanesinde sürdüğünü ve çalışmaların en az 2024 ortasından bu yana devam ettiğini aktardı. Fotoğraflarda ortaya çıkan yeni gövde segmentinin özellikle Nimitz ve Ford sınıfı Amerikan uçak gemilerini andıran tasarım özellikleri taşıdığı, ayrıca gövde üzerinde birden fazla katapult rayı için ayrılmış alanlar bulunduğu belirtiliyor. Bu düzen, üç elektromanyetik katapult kullanan Fujian’ın kapasitesini aşacak bir yapı sunabilir.

    Çin, ilk nükleer tahrikli uçak gemisini inşa ediyor Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda paylaşılan konsept çizimlerde de Type 004’ün Batılı nükleer uçak gemilerine benzer bir yerleşim düzenine sahip olduğu görülüyordu. ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin ordusuna ilişkin son değerlendirmesinde gelecekteki Çin gemilerinin daha uzun menzile ve daha yüksek operasyon süresine kavuşacağı ifade edilmiş ancak nükleer tahrik kesin olarak doğrulanmamıştı.

    Çin, ilk nükleer tahrikli uçak gemisini inşa ediyor Tam Boyutta Gör

    Type 004’ün nükleer tahrik kullanması durumunda gemi neredeyse sınırsız seyir menziline, ayrıca gelişmiş radarlar, silah sistemleri ve elektromanyetik katapultlar için çok daha yüksek elektrik kapasitesine sahip olacak. Bu teknoloji, Çin’in uçak gemisi programını ABD Donanması’nın 11 nükleer uçak gemisi işletme kapasitesine daha da yaklaştırabilir. Son görüntüler, Type 004’ün iki yanal (waist) ve iki baş (bow) katapult barındırdığını da gösteriyor. Bu düzen, ABD uçak gemilerindeki yerleşimle birebir uyumlu ve daha yüksek sorti oranlarına, daha ağır uçakların kalkışına olanak sağlayacak. Fujian’da olduğu gibi katapultların elektromanyetik olacağı tahmin ediliyor. Gemiye eşlik edecek hava filosunun ise J-35 savaş uçağı, geliştirilmiş J-15 türevleri, KJ-600 erken uyarı uçağı ve GJ-11 gibi insansız muharip platformlardan oluşması bekleniyor.

    Öte yandan Çin, Şanghay’daki Jiangnan tersanesinde Fujian’ın bir türevi olduğu düşünülen yeni, konvansiyonel tahrikli bir uçak gemisi üzerinde de çalışıyor. Type 003A olarak anılan bu modelin Fujian’ın daha ekonomik ve geliştirilmiş bir versiyonu olabileceği belirtiliyor.

