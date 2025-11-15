Çin’den bir ilk daha: Ülkenin yeni uçak gemisi nükleer tahrikli olabilir!

Çin uçak gemilerinde nükleer enerji dönemi
Uzmanlar bu unsuru, geminin konvansiyonel yakıt yerine nükleer reaktörlerle çalışacağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriyor. Görüntüleri inceleyen The War Zone, inşaatın Liaoning eyaletindeki Dalian tersanesinde sürdüğünü ve çalışmaların en az 2024 ortasından bu yana devam ettiğini aktardı. Fotoğraflarda ortaya çıkan yeni gövde segmentinin özellikle Nimitz ve Ford sınıfı Amerikan uçak gemilerini andıran tasarım özellikleri taşıdığı, ayrıca gövde üzerinde birden fazla katapult rayı için ayrılmış alanlar bulunduğu belirtiliyor. Bu düzen, üç elektromanyetik katapult kullanan Fujian’ın kapasitesini aşacak bir yapı sunabilir.
Son yıllarda paylaşılan konsept çizimlerde de Type 004’ün Batılı nükleer uçak gemilerine benzer bir yerleşim düzenine sahip olduğu görülüyordu. ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin ordusuna ilişkin son değerlendirmesinde gelecekteki Çin gemilerinin daha uzun menzile ve daha yüksek operasyon süresine kavuşacağı ifade edilmiş ancak nükleer tahrik kesin olarak doğrulanmamıştı.
Type 004’ün nükleer tahrik kullanması durumunda gemi neredeyse sınırsız seyir menziline, ayrıca gelişmiş radarlar, silah sistemleri ve elektromanyetik katapultlar için çok daha yüksek elektrik kapasitesine sahip olacak. Bu teknoloji, Çin’in uçak gemisi programını ABD Donanması’nın 11 nükleer uçak gemisi işletme kapasitesine daha da yaklaştırabilir. Son görüntüler, Type 004’ün iki yanal (waist) ve iki baş (bow) katapult barındırdığını da gösteriyor. Bu düzen, ABD uçak gemilerindeki yerleşimle birebir uyumlu ve daha yüksek sorti oranlarına, daha ağır uçakların kalkışına olanak sağlayacak. Fujian’da olduğu gibi katapultların elektromanyetik olacağı tahmin ediliyor. Gemiye eşlik edecek hava filosunun ise J-35 savaş uçağı, geliştirilmiş J-15 türevleri, KJ-600 erken uyarı uçağı ve GJ-11 gibi insansız muharip platformlardan oluşması bekleniyor.
Öte yandan Çin, Şanghay'daki Jiangnan tersanesinde Fujian'ın bir türevi olduğu düşünülen yeni, konvansiyonel tahrikli bir uçak gemisi üzerinde de çalışıyor. Type 003A olarak anılan bu modelin Fujian'ın daha ekonomik ve geliştirilmiş bir versiyonu olabileceği belirtiliyor.