Çin'in 100 Gigawatt'lık mikrodalga silahı ortaya çıktı: Ne işe yarıyor?

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin ordusu, yıllardır gizli tuttuğu bir teknolojiyi nihayet kamuoyuyla paylaştı: Uydu ağlarını saniyeler içinde etkisiz hale getirebilecek dev güçte mikrodalga silahları. Uzmanlara göre bu teknoloji, Starlink gibi düşük yörünge uydu sistemlerini de etkisiz hale getirebilecek güçte.

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Çinli savunma bilim insanlarının bu ay yayımladığı bir araştırmaya göre, ülkenin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nde geliştirilen yüksek güçlü mikrodalga (HPM) sistemleri, tam 100 gigawatt'a kadar çıkabilen bir enerji üretebiliyor. Bu rakamın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız: uzmanlara göre sadece 1 gigawatt'lık bir mikrodalga darbesi bile alçak yörüngedeki bir uyduyu ciddi şekilde bozabilir veya tamamen devre dışı bırakabilir. Yani Çin'in elindeki teknoloji, ihtiyaç duyulanın 100 katı gücünde.

Araştırmacılar açıkça söylüyor: Bu silahlar, özellikle askeri amaçlarla kullanılan uydu ağlarını çok düşük bir maliyetle etkisiz hale getirebilir. Milyarlarca dolarlık uydu ağları, nispeten ucuz bir mikrodalga sistemiyle kağıttan kaplana dönüşebilir.

Soğukta bile durdurulamayan bir teknoloji

İşin en çarpıcı yanlarından biri de şu: Geliştirilen yeni lityum-iyon kapasitör sistemi, eksi 40 derecede bile anında devreye girip kesintisiz güç sağlayabiliyor. Bu da Çin'in elektronik harp birimlerinin kutup bölgelerinde ve kış şartlarında bile tam kapasite çalışabileceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılara göre bu alanda Çin'in önündeki ülkeler ciddi engellerle karşı karşıya: azalan sanayi üretimi, düşen Ar-Ge yatırımları ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelere erişim kısıtlamaları. Kısacası, rakiplerin bu teknolojik farkı kapatması hiç kolay görünmüyor.

Çin'in bir sonraki hedefi, enerji hüzmesinin hassasiyetini artırmak ve sistemleri daha küçük, daha ucuz hale getirmek. Bu sayede söz konusu silahların gelecekte çok daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

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