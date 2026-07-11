Çin'in 100 Gigawatt'lık mikrodalga silahı ortaya çıktı: Ne işe yarıyor?

Çinli savunma bilim insanlarının bu ay yayımladığı bir araştırmaya göre, ülkenin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nde geliştirilen yüksek güçlü mikrodalga (HPM) sistemleri, tam 100 gigawatt'a kadar çıkabilen bir enerji üretebiliyor. Bu rakamın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız: uzmanlara göre sadece 1 gigawatt'lık bir mikrodalga darbesi bile alçak yörüngedeki bir uyduyu ciddi şekilde bozabilir veya tamamen devre dışı bırakabilir. Yani Çin'in elindeki teknoloji, ihtiyaç duyulanın 100 katı gücünde.
Araştırmacılar açıkça söylüyor: Bu silahlar, özellikle askeri amaçlarla kullanılan uydu ağlarını çok düşük bir maliyetle etkisiz hale getirebilir. Milyarlarca dolarlık uydu ağları, nispeten ucuz bir mikrodalga sistemiyle kağıttan kaplana dönüşebilir.
Soğukta bile durdurulamayan bir teknoloji
İşin en çarpıcı yanlarından biri de şu: Geliştirilen yeni lityum-iyon kapasitör sistemi, eksi 40 derecede bile anında devreye girip kesintisiz güç sağlayabiliyor. Bu da Çin'in elektronik harp birimlerinin kutup bölgelerinde ve kış şartlarında bile tam kapasite çalışabileceği anlamına geliyor.
Çin'in bir sonraki hedefi, enerji hüzmesinin hassasiyetini artırmak ve sistemleri daha küçük, daha ucuz hale getirmek. Bu sayede söz konusu silahların gelecekte çok daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: