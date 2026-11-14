Çin'in 3,2 milyar dolarlık yapay zeka projeleri Nvidia krizinin gölgesinde

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin’in milyarlarca dolarlık yapay zeka projeleri, ABD’nin Nvidia kısıtlamaları nedeniyle zora girdi. Toplam değeri üç milyar doları geçen projelerde gelişmiş Nvidia işlemcilerinin kullanılması hedefleniyordu. Tedarik aksaması sebebiyle yatırımların gecikmesi veya yerli çiplere yönelmesi bekleniyor. Sektörü savunan Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevden ayrılması ise geleceğe dair belirsizliği derinleştiriyor. Teknoloji dünyası şimdi ABD’nin atacağı yeni adımları bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çin'in yapay zeka alanındaki milyarlarca dolarlık yatırımları, ABD'nin Nvidia işlemcilerine yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle tehlikeye girdi. Reuters'ın incelediği 150'den fazla belgede, Nvidia hızlandırıcılarının kullanılmasının planlandığı toplam değeri 3,2 milyar doları aşan projeler tespit edildi.

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Bu projeler arasında veri merkezleri, üniversiteler ve devlet iştiraklerinin yatırımları bulunuyor. H100, H200 ve H800 gibi Nvidia hızlandırıcılarına dayanan projelerin bir kısmı devam ederken bazıları henüz planlama aşamasında.

Projeler gecikebilir

ABD'nin Nvidia hızlandırıcılarına yönelik ihracat denetimlerini sıkılaştırması, Çin'deki projelerde çip tedarikinin aksamasına neden olabilir. Bu durumda bazı yatırımların gecikmesi, bazılarının ise Çin üretimi işlemcilere yönelmesi gündeme gelebilir.

Tam Boyutta Gör Belirsizliği artıran bir diğer gelişme, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevinden ayrılması oldu. Huang, daha önce Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesini savunuyordu. Ayrılığın, ABD'nin çip ihracat politikasında nasıl bir değişikliğe yol açacağı ise henüz bilinmiyor.

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Çin'in 3,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımları tehlikede

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