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    Çin'in 3,2 milyar dolarlık yapay zeka projeleri Nvidia krizinin gölgesinde

    Çin'de 3,2 milyar doları aşan yapay zeka yatırımları, ABD'nin Nvidia çiplerine yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle belirsizliğe sürüklendi.                 

    Çin'in 3,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımları tehlikede Tam Boyutta Gör
    Çin'in yapay zeka alanındaki milyarlarca dolarlık yatırımları, ABD'nin Nvidia işlemcilerine yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle tehlikeye girdi. Reuters'ın incelediği 150'den fazla belgede, Nvidia hızlandırıcılarının kullanılmasının planlandığı toplam değeri 3,2 milyar doları aşan projeler tespit edildi.

    Bu projeler arasında veri merkezleri, üniversiteler ve devlet iştiraklerinin yatırımları bulunuyor. H100, H200 ve H800 gibi Nvidia hızlandırıcılarına dayanan projelerin bir kısmı devam ederken bazıları henüz planlama aşamasında.

    Projeler gecikebilir

    ABD'nin Nvidia hızlandırıcılarına yönelik ihracat denetimlerini sıkılaştırması, Çin'deki projelerde çip tedarikinin aksamasına neden olabilir. Bu durumda bazı yatırımların gecikmesi, bazılarının ise Çin üretimi işlemcilere yönelmesi gündeme gelebilir.

    Çin'in 3,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımları tehlikede Tam Boyutta Gör
    Belirsizliği artıran bir diğer gelişme, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevinden ayrılması oldu. Huang, daha önce Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesini savunuyordu. Ayrılığın, ABD'nin çip ihracat politikasında nasıl bir değişikliğe yol açacağı ise henüz bilinmiyor.
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