Çin'in 3,2 milyar dolarlık yapay zeka projeleri Nvidia krizinin gölgesinde

Yapay Zeka Özeti:
- Çin’in milyarlarca dolarlık yapay zeka projeleri, ABD’nin Nvidia kısıtlamaları nedeniyle zora girdi. Toplam değeri üç milyar doları geçen projelerde gelişmiş Nvidia işlemcilerinin kullanılması hedefleniyordu. Tedarik aksaması sebebiyle yatırımların gecikmesi veya yerli çiplere yönelmesi bekleniyor. Sektörü savunan Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevden ayrılması ise geleceğe dair belirsizliği derinleştiriyor. Teknoloji dünyası şimdi ABD’nin atacağı yeni adımları bekliyor.
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Bu projeler arasında veri merkezleri, üniversiteler ve devlet iştiraklerinin yatırımları bulunuyor. H100, H200 ve H800 gibi Nvidia hızlandırıcılarına dayanan projelerin bir kısmı devam ederken bazıları henüz planlama aşamasında.
Projeler gecikebilir
ABD'nin Nvidia hızlandırıcılarına yönelik ihracat denetimlerini sıkılaştırması, Çin'deki projelerde çip tedarikinin aksamasına neden olabilir. Bu durumda bazı yatırımların gecikmesi, bazılarının ise Çin üretimi işlemcilere yönelmesi gündeme gelebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: