Sektörü değiştirebilir: Çin’in 7 tonluk insansız kargo uçağı ilk kez uçtu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, 7 ton sınıfındaki sabit kanatlı ilk insansız kargo hava aracı Changying-8 ile bir ilke imza attı. Henan Eyaleti’ndeki Zhengzhou Shangjie Havalimanı’nda gerçekleştirilen ilk uçuşun başarıyla tamamlandığı açıklandı. Changying-8, böylece dünyanın uçuş gerçekleştiren en büyük insansız kargo uçağı unvanını kazandı.

Kısa pistlerden kalkabiliyor

Changying-8, 280 metre gibi kısa bir pist mesafesinde sorunsuz bir hızlanma ve kalkışla uçuşunu tamamladı. Deneme sırasında uçak, akıllı uçuş kontrolü, aviyonik sistemler, elektromekanik düzenekler, güç ve yakıt yönetimi ile uçuş kalitesi dahil olmak üzere tüm kritik sistemlerin doğrulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 dakikalık uçuşun ardından dron, stabil ve hassas bir inişle görevini sonlandırdı. Tüm uçuş, manuel izleme eşliğinde bir akıllı sistem tarafından yönetildi ve uçak, tüm uçuş boyunca dengeli bir duruş sergileyerek sistemlerin sorunsuz çalıştığını kanıtladı.

Changying-8, Çin’in 7 ton sınıfı akıllı insansız taşımacılık platformlarında kaydettiği en önemli teknolojik ilerlemelerden biri olarak öne çıkıyor. "İnsansız hava kamyonu" olarak adlandırılan bu kargo uçağı, China North Industries Groups tarafından tamamen bağımsız olarak geliştirildi.

Neler sunuyor?

17 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip olan uçakta 18 metreküplük devasa kargo bölmesi bulunuyor. Standart hava konteynerleri ile özel soğuk zincir saklama üniteleri bu bölümde barındırılabiliyor ve yükleme ile boşaltma işlemleri sadece 15 dakikada tamamlanabiliyor. Bu da lojistik verimliliğini ciddi şekilde artırıyor.

Teknik tarafta ise uçağın maksimum kalkış ağırlığı 7 ton, faydalı yük kapasitesi 3,5 ton ve menzili 3.000 kilometrenin üzerinde. Yüksek irtifada kalkış ve iniş yapabilen uçağın, 200 metreye kadar kısa pistlerde de iniş-kalkış yapabilme yeteneği bulunuyor.

Gelecekte Changying-8’in bölgesel e-ticaret lojistiği, yüksek rakımlı ve adalı bölgelerde malzeme tedariki, acil kurtarma operasyonları ile sel ve afet yardım çalışmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Çin’in 7 tonluk insansız kargo uçağı ilk uçuşunu tamamladı

