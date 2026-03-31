Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sektörü değiştirebilir: Çin’in 7 tonluk insansız kargo uçağı ilk kez uçtu

    Çin’in 7 tonluk insansız kargo uçağı Changying-8, Zhengzhou’da başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 3,5 ton yük taşıyan dron, kısa pistlerde de operasyon yapabiliyor.

    Çin’in 7 tonluk insansız kargo uçağı ilk uçuşunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    Çin, 7 ton sınıfındaki sabit kanatlı ilk insansız kargo hava aracı Changying-8 ile bir ilke imza attı. Henan Eyaleti’ndeki Zhengzhou Shangjie Havalimanı’nda gerçekleştirilen ilk uçuşun başarıyla tamamlandığı açıklandı. Changying-8, böylece dünyanın uçuş gerçekleştiren en büyük insansız kargo uçağı unvanını kazandı.

    Kısa pistlerden kalkabiliyor

    Changying-8, 280 metre gibi kısa bir pist mesafesinde sorunsuz bir hızlanma ve kalkışla uçuşunu tamamladı. Deneme sırasında uçak, akıllı uçuş kontrolü, aviyonik sistemler, elektromekanik düzenekler, güç ve yakıt yönetimi ile uçuş kalitesi dahil olmak üzere tüm kritik sistemlerin doğrulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

    Yaklaşık 30 dakikalık uçuşun ardından dron, stabil ve hassas bir inişle görevini sonlandırdı. Tüm uçuş, manuel izleme eşliğinde bir akıllı sistem tarafından yönetildi ve uçak, tüm uçuş boyunca dengeli bir duruş sergileyerek sistemlerin sorunsuz çalıştığını kanıtladı.

    Changying-8, Çin’in 7 ton sınıfı akıllı insansız taşımacılık platformlarında kaydettiği en önemli teknolojik ilerlemelerden biri olarak öne çıkıyor. "İnsansız hava kamyonu" olarak adlandırılan bu kargo uçağı, China North Industries Groups tarafından tamamen bağımsız olarak geliştirildi.

    Neler sunuyor?

    17 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip olan uçakta 18 metreküplük devasa kargo bölmesi bulunuyor. Standart hava konteynerleri ile özel soğuk zincir saklama üniteleri bu bölümde barındırılabiliyor ve yükleme ile boşaltma işlemleri sadece 15 dakikada tamamlanabiliyor. Bu da lojistik verimliliğini ciddi şekilde artırıyor.

    Teknik tarafta ise uçağın maksimum kalkış ağırlığı 7 ton, faydalı yük kapasitesi 3,5 ton ve menzili 3.000 kilometrenin üzerinde. Yüksek irtifada kalkış ve iniş yapabilen uçağın, 200 metreye kadar kısa pistlerde de iniş-kalkış yapabilme yeteneği bulunuyor.

    Gelecekte Changying-8’in bölgesel e-ticaret lojistiği, yüksek rakımlı ve adalı bölgelerde malzeme tedariki, acil kurtarma operasyonları ile sel ve afet yardım çalışmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılması hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    H
    halogen666 8 dakika önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    st clements üniversitesi yorumları fiat doblo kapı kilidi arızası sağa yatınca sağ sola yatınca sol burnum tıkanıyor tipo mpi motor askeri tıp fakültesi şartları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum