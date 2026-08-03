Çin'in 6. nesil savaş uçağı J-36 görüntülendi: Tasarımda dikkat çeken değişiklik

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Tam Boyutta Gör Çin'in geliştirdiği altıncı nesil savaş uçağı Chengdu J-36’nın yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) tarafından geliştirilen J-36, bir süredir aktif olarak test ediliyordu. Analistlere göre ise fotoğraflarda görülen uçak, J-36'nın beşinci prototipi olabilir. Çin yönetimi halen J-36’yı resmi olarak doğrulamasa da yeni görüntüler, uçağın tasarımının önemli ölçüde geliştirildiği görülebiliyor.

Yeni prototipte dikkat çeken tasarım değişiklikleri

Tam Boyutta Gör Çevrim içi paylaşılan son fotoğraf ve videolar, önceki prototiplere kıyasla J-36'da çeşitli tasarım değişiklikleri yapıldığını gösteriyor. Analistlere göre burun yapısı, hava girişleri, motor nozulları ve iniş takımlarında dikkat çeken revizyonlar bulunuyor.

Ayrıca hava giriş geometrisinin değiştirilmesi, motor egzoz düzeninin yeniden tasarlanması ve uçağın genel düşük görünürlük yapısının iyileştirilmesi de öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bu düzenlemelerin radara yakalanma olasılığını azaltmayı, aerodinamik verimliliği artırmayı ve motor performansını geliştirmeyi hedeflediğini düşünüyor.

J-36 hakkında neler biliniyor?

Tam Boyutta Gör CAC tarafından geliştirilen J-36'nın büyük boyutlu ve gizlilik odaklı bir savaş uçağı olduğu değerlendiriliyor. Uçağın kuyruksuz gövde tasarımı ve üç motorlu yapısı, uzun menzil, düşük radar izi ile gelişmiş sensör ve silah sistemlerini taşıyabilecek bir platform hedeflendiğine işaret ediyor.

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J-36 ilk kez Aralık 2024'te ortaya çıkan görüntülerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. Çin'in geliştirdiği iki altıncı nesil savaş uçağı tasarımından biri olduğu düşünülen J-36'ya Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirildiği belirtilen ve genellikle J-50 adıyla anılan daha küçük bir tasarım da eşlik ediyor.

Uçuş testleri beklenenden hızlı ilerliyor

Savunma uzmanlarına göre beşinci prototip olduğu öne sürülen yeni uçağın ortaya çıkması Çin'in uçuş test programını hızlandırdığına işaret ediyor. Birden fazla prototip kullanılması sayesinde farklı tasarım çözümleri aynı anda test edilebiliyor, performans doğrulanabiliyor ve seri üretim öncesinde teknik sorunlar daha hızlı tespit edilebiliyor.

Bununla birlikte hızlı ilerleyen test sürecinin, uçağın aynı hızla hizmete gireceği anlamına gelmediğini de vurguluyor. Analiste göre 2030'dan önce Çin Hava Kuvvetleri'ne sınırlı sayıda ilk seri üretim uçaklar teslim edilebilir.

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Çin'in altıncı nesil savaş uçağı J-36’nın yeni hali görüntülendi

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