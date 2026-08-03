Çin'in 6. nesil savaş uçağı J-36 görüntülendi: Tasarımda dikkat çeken değişiklik

Yeni prototipte dikkat çeken tasarım değişiklikleri
Ayrıca hava giriş geometrisinin değiştirilmesi, motor egzoz düzeninin yeniden tasarlanması ve uçağın genel düşük görünürlük yapısının iyileştirilmesi de öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, bu düzenlemelerin radara yakalanma olasılığını azaltmayı, aerodinamik verimliliği artırmayı ve motor performansını geliştirmeyi hedeflediğini düşünüyor.
J-36 hakkında neler biliniyor?
J-36 ilk kez Aralık 2024'te ortaya çıkan görüntülerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. Çin'in geliştirdiği iki altıncı nesil savaş uçağı tasarımından biri olduğu düşünülen J-36'ya Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirildiği belirtilen ve genellikle J-50 adıyla anılan daha küçük bir tasarım da eşlik ediyor.
Uçuş testleri beklenenden hızlı ilerliyor
Savunma uzmanlarına göre beşinci prototip olduğu öne sürülen yeni uçağın ortaya çıkması Çin'in uçuş test programını hızlandırdığına işaret ediyor. Birden fazla prototip kullanılması sayesinde farklı tasarım çözümleri aynı anda test edilebiliyor, performans doğrulanabiliyor ve seri üretim öncesinde teknik sorunlar daha hızlı tespit edilebiliyor.
Bununla birlikte hızlı ilerleyen test sürecinin, uçağın aynı hızla hizmete gireceği anlamına gelmediğini de vurguluyor. Analiste göre 2030'dan önce Çin Hava Kuvvetleri'ne sınırlı sayıda ilk seri üretim uçaklar teslim edilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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