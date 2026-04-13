    Çin’in bağımlı olduğu çip ekipmanına ABD’den yasak geliyor

    ABD, Çin’in çip üretiminde kritik rol oynayan ASML’nin DUV ekipmanlarına yeni bir ihracat yasağı hazırlığında. Tasarı yasalaşırsa Çinli yarı iletken devleri ciddi darbe alabilir.

    Çin’in bağımlı olduğu çip ekipmanına ABD’den yasak geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasındaki yarı iletken gerilimi tırmanmaya devam ediyor. ABD yönetimi şimdiye kadar dolaylı yollarla sınırladığı kritik üretim ekipmanlarına yönelik daha sert bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD’li yasa yapıcılar, Çin’in çip üretim kapasitesi için hayati öneme sahip ASML’nin DUV litografi ekipmanlarının ihracatını tamamen yasaklamayı gündeme aldı.

    Yeni yasa tasarısı gündemde

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, “MATCH Act” adı verilen yeni yasa tasarısı, yarı iletken üretiminde kritik teknolojilerin Çin gibi rakip ülkelere erişimini kesmeyi amaçlıyor. Tasarı, yalnızca ekipman satışını değil, aynı zamanda servis ve bakım hizmetlerini de kapsayacak şekilde geniş kapsamlı kısıtlamalar içeriyor.

    ABD’li yetkililer, bu adımın Çin’in özellikle yapay zeka ve askeri teknolojilerde ilerlemesini yavaşlatmayı hedeflediğini vurguluyor. Tasarı aynı zamanda müttefik ülkelerle ihracat kontrollerinin uyumlu hale getirilmesini ve mevcut açıkların kapatılmasını öngörüyor.

    Çin’in çip üretimi DUV’a bağımlı

    Çin’in bağımlı olduğu çip ekipmanına ABD’den yasak geliyor Tam Boyutta Gör
    Bugün Çin yarı iletken endüstrisi için DUV litografi ekipmanları vazgeçilmez konumda bulunuyor. ABD’nin daha önce uyguladığı baskılar sonucunda EUV litografi sistemlerine erişim zaten kesilmişti. Bu durum, Çin’in ileri üretim süreçlerinde ilerlemesini ciddi şekilde sınırlamış ve ülkeyi resmi olarak yaklaşık 5 nm seviyesinde tıkanmaya zorlamıştı.

    Bu noktada DUV teknolojisi, Çinli üreticiler için tek gerçekçi seçenek haline geldi. Huawei, SMIC ve Hua Hong gibi büyük çip üreticilerinin yanı sıra, bellek üreticileri CXMT ve YMTC de üretimlerini büyük ölçüde bu ekipmanlara dayandırıyor. Özellikle SMIC, ASML’nin DUV makinelerini kullanarak çoklu desenleme teknikleriyle 7 nm sınıfı N+1 ve N+2 süreçlerini geliştirmeyi başarmıştı.

    Bellek tarafında ise CXMT ve YMTC, DUV sistemleri sayesinde kapasite artırımı ve ölçekleme çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde bu şirketlerin yeni üretim hatlarına ciddi yatırımlar yaptığı biliniyor.

    Şirketler de hedefte

    MATCH Act yalnızca ekipman akışını kesmenin yanı sıra Çinli üreticilere yönelik daha geniş yaptırımların da önünü açıyor. Tasarı kapsamında DUV teknolojisini kullanan Çinli firmaların, ABD’nin kara listesine girebileceği ve Huawei’ye uygulananlara benzer kısıtlamalara tabi tutulabileceği gündemde.

    Gelişmeler yalnızca Çin’i değil, Hollandalı ekipman devi ASML’yi de yakından ilgilendiriyor. Şirketin son finansal verilerine göre Çin pazarı toplam gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor ve bu gelir neredeyse tamamen DUV satışlarından geliyor.

