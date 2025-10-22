Giriş
    Çin'in batarya üretimi ilk dokuz ayda %44 arttı: LFP bataryaların payı artıyor

    Çin Binek Otomobil Derneği’nin verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam batarya üretimi yıllık bazda %44 artarak 1.122 GWh’a yükseldi. LFP bataryaların payı artıyor.

    Çin'in batarya üretimi ilk dokuz ayda %44 arttı Tam Boyutta Gör
    Çin’in batarya üretimi hızla artmaya devam ediyor. Çin Binek Otomobil Derneği’nin (CPCA) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yıllık bazda %44 artarak 1.122 GWh’a yükseldi. Sadece Eylül ayında üretim 151 GWh oldu ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %50’lik bir artış anlamına geliyor. Bu büyümede hem iç pazardaki hem de ihracattaki güçlü talep etkili oldu.

    LFP bataryaların payı artıyor

    2025 yılı boyunca araçlara takılan bataryaların toplam üretim içindeki payı %44 seviyesinde gerçekleşti. Batarya türleri arasında ise nikel manganez kobalt (NMC) bataryalar %39, lityum demir fosfat (LFP) bataryalar ise %46 pay elde etti. Eylül ayında araçlara montaj oranı %50’ye yükselirken, bu dönemde NMC bataryaların payı %44'ye, LFP bataryaların payı ise %52’ye yükseldi.

    2025’in üçüncü çeyreğinde enerji yoğunluğu 160 Wh/kg üzerindeki batarya paketleri modellerin %7’sini oluşturdu. Bu oran 2024’te %11’di. Düşüşün nedeni, daha düşük enerji yoğunluğuna sahip LFP bataryaların kullanımının artması. Enerji yoğunluğu 125 Wh/kg altındaki ürünlerin payı ise %1’e geriledi.

    CATL ve BYD liderliğini sürdürürken, 2024’ten bu yana CATL’nin LFP batarya pazar payı BYD’yi geçmiş durumda. EVE Energy ve CALB gibi üreticiler de güçlü performans gösterirken, Sunwoda, REPT, SVOLT ve Jidian New Energy gibi şirketler de dikkat çekici ilerleme kaydetti. BYD’nin tamamen LFP teknolojisine geçmesiyle birlikte, CATL, CALB ve SVOLT, NMC batarya üretiminde daha güçlü bir konum elde etti. Ayrıca Volkswagen destekli Gotion High-Tech ve EVE Energy son dönemde üretim hacimlerini artırdı.

