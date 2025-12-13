Çin’in 16 tonluk İHA uçağı ilk kez havalandı: Yüzlerce dron taşıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Çin’in “Jetank” olarak tanıttığı ancak farklı kaynaklarda Jiutian ya da Jiu Tian adıyla da geçen yeni ağır sınıf insansız hava aracı, gerçekleştirdiği ilk uçuşla ülkenin insansız sistemler alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Adı Çince’de “dokuz gök” anlamına gelen Jiutian, mitolojide son derece yüksek ve ulaşılamaz semaları tanımlayan bir ifade olduğundan platformun hem irtifa hem de görev kapasitesi açısından sembolik bir anlam taşıdığı yorumları yapılıyor.

6 tona kadar yük taşıyor

Devlet medyasının havada dron sürüsü konuşlandırabilen dünyanın ilk İHA’sı olarak duyurduğu bu uçuş, Pekin’in büyük ölçekli otonom hava araçlarında kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi kabul ediliyor.

Jetank, üretici AVIC tarafından tamamen yerli teknolojilerle geliştirilen, ağır yük taşımaya odaklı genel maksat bir İHA olarak tanımlanıyor. Platform, modüler görev-yükü mimarisi sayesinde farklı operasyon türlerine hızla adapte olabiliyor. Kısa pistlerde kalkış ve inişe izin veren aerodinamik yapı ile geniş hız aralığında çalışabilen güç sistemi, uçağın çok yönlü kullanımını destekliyor.

Devlet medyasında açıklanan teknik verilere göre Jetank 16,35 metre uzunluk, 25 metre kanat açıklığı ve 16 ton maksimum kalkış ağırlığı ile kendi sınıfının en büyük platformlarından biri. Araç 6.000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor, 12 saate kadar havada kalabiliyor ve yaklaşık 7.000 kilometrelik menziliyle uzun menzilli görevlerde kullanılabiliyor.

Yüzlerce dronu taşıyabiliyor

[youtube=https://x.com/Osint613/status/1999403591640002577]

Çin yönetimi, bu yeni platformu yalnızca askeri amaçlarla değil aynı zamanda düşük irtifa sivil havacılık ekonomisini geliştirecek kapsamlı bir araç olarak da konumlandırıyor. Jetank, uzak bölgelere insansız kargo ulaştırma, afet iletişim altyapısını geçici olarak yeniden kurma, acil yardım ve malzeme taşımacılığı, geniş ölçekli haritalama ve keşif gibi çok sayıda görev için uyarlanabiliyor. Ayrıca maden sahalarının taranması, orman yangınlarının izlenmesi, deniz yetki alanlarının güvenliği ve kültürel miras varlıklarının gözetimi gibi kamu hizmetlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Askeri kullanım açısından en dikkat çekici detaylar 2024’teki Zhuhai Airshow’da ortaya çıkmıştı. CCTV, Jetank’ın alt kanatlarında sekiz adet dış istasyon bulunduğunu ve bu istasyonlara 1.000 kilogram sınıfı güdümlü mühimmat, hava-hava füzeleri, gemisavar silahlar ve gezici mühimmat sistemlerinin entegre edilebildiğini aktardı. Açık mimarili görev altyapısı, saldırı, elektronik harp veya lojistik görev modüllerinin yaklaşık iki saat içinde değiştirilebilmesini sağlıyor. Jetank’ın askeri alanda en çok konuşulan özelliği ise gövde içine yerleştirilen taşıyıcı kovan modülü. Bu kapalı bölme, yüzlerce küçük dron veya gezici mühimmatı taşımak ve uçuş sırasında serbest bırakmak için tasarlandı. Bu özellik sayesinde Jetank, “hava konuşlu İHA taşıyıcısı” olarak nitelendiriliyor ve sürü tabanlı operasyonlarda önemli bir kuvvet çarpanı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

