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    Çin'in elektrik gücü 4 milyar kilovat oldu: Türkiye'nin 32 katı!

    Çin, 4,01 milyar kilovatlık elektrik kurulu gücüyle bu eşiği aşan ilk ülke oldu. Türkiye'nin yaklaşık 32 katına ulaşan kapasitede yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 62'ye çıktı.

    Çin'in elektrik gücü 4 milyar kilovat oldu: Türkiye'nin 32 katı! Tam Boyutta Gör
    Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs ayı sonunda 4,01 milyar kilovata (4.010 GW) ulaştı. Böylece Çin, bu seviyeyi aşan dünyadaki ilk ülke oldu. Karşılaştırma açısından bakıldığında Çin’in kurulu gücü Türkiye'nin 125,6 GW seviyesindeki kurulu gücünün yaklaşık 32 katına ulaşıyor.

    Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin (NEA) yayımladığı verilere göre ulaşılan kapasite, ülkenin enerji arz güvenliği ve ekonomik büyümesini destekleyen yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Söz konusu kapasite, ABD ile Avrupa Birliği'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık 1,7 katına denk geliyor. ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin ABD, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın toplam kapasitesini geçtiği belirtildi. Çin, bu kapsamda dünyanın en büyük elektrik sistemi olarak küresel toplamın yaklaşık %30'unu oluşturdu.

    Büyüme hızı dikkat çekiyor

    Çin'in elektrik üretim kapasitesindeki artış son yıllarda belirgin şekilde hızlandı. Resmi verilere göre ülkenin kurulu gücü 1 milyar kilovattan 2 milyar kilovata sekiz yılda, 2 milyardan 3 milyara yaklaşık dört yıl dört ayda, 3 milyardan 4 milyar kilovata ise iki yıldan kısa sürede yükseldi.

    Artan üretim kapasitesi, hızla büyüyen elektrik tüketimini de karşılıyor. 2025 yılında Çin'in toplam elektrik tüketimi 10 trilyon kilovatsaati aştı. Ekonomik büyümenin sürmesiyle birlikte 2026 yılında tüketimin 11 trilyon kilovatsaate ulaşması bekleniyor.

    Kurulu gücün yüzde 62'si fosil dışı kaynaklardan

    Çin'in enerji dönüşümünde dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri ise yeşil enerjinin kurulu güç içindeki ağırlığının hızla artması oldu. Mayıs sonu itibarıyla fosil dışı enerji kaynakları toplam kurulu gücün yüzde 62'sini oluşturuyor.

    Çin'in elektrik gücü 4 milyar kilovat oldu: Türkiye'nin 32 katı! Tam Boyutta Gör
    2010 yılında kömür santrallerinin kurulu güçteki payı yüzde 61 seviyesindeyken bu oran bugün yüzde 32'ye kadar geriledi. Aynı dönemde fosil dışı kaynakların payı yüzde 25'ten yüzde 62'ye yükseldi.

    2010'dan bu yana ülkeye eklenen yeni elektrik üretim kapasitesinin yüzde 74'ü fosil dışı kaynaklardan sağlandı. Yalnızca güneş enerjisi yeni kapasitenin yüzde 43'ünü, rüzgar enerjisi ise yüzde 21'ini oluşturdu. Toplam yeni kapasite artışının yüzde 73'ü yenilenebilir enerji yatırımlarından geldi.

    2010’dan 2025’e kadar Çin’in elektrik üretim kapasitesi yıllık ortalama yüzde 9,7’lik bir büyüme oranını yakaladı ve aynı dönemde ABD, AB, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın büyüme oranlarını geride bıraktı.

    Enerji altyapısındaki büyüme teknoloji alanındaki yatırımlarla da destekleniyor. Çin, yeni enerji teknolojilerine ilişkin küresel patentlerin yüzde 40'ından fazlasına sahip bulunuyor. Ülke ayrıca fotovoltaik hücre verimliliği ve açık deniz rüzgar türbinlerinde tek türbin üretim kapasitesi alanlarında birçok dünya rekoruna imza attı.

    Enerji depolama tarafında da Çin liderliğini sürdürüyor. Ülkedeki kurulu enerji depolama kapasitesi 136 milyon kilovata ulaşarak dünyadaki en yüksek seviyeye çıktı.

    Bu yıl hız kazanan projeler arasında yer alan Hainan Qiyuan açık deniz rüzgar santrali de ağustos sonunda tam kapasiteyle devreye girecek. Tesis yılda 1,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üreterek Hainan eyaletinde yaklaşık 620 bin üç kişilik hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

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