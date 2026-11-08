Çin'in elektrikli Rolls-Royce'u tanıtıldı: 1.000 km menzil ve ihtişamlı tasarım

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BYD, ultra lüks markası Yangwang'ın 1.000 km menzilli yeni elektrikli modeli Altior'u tanıttı. Rolls-Royce hatlarını Çin zanaatıyla buluşturan bu makam aracı, 5,6 metrelik devasa boyutları ve kendi etrafında dönebilen dört motorlu altyapısıyla öne çıkıyor. Kabininde masajlı koltuklar, yeşim taşı detaylar ve 39 hoparlörlü ses sistemi sunan model, ultra hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Yaklaşık 311 bin dolardan siparişe açılan modelin küresel satış takvimi henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Şehir içi binek araçlardan ekstrem süper otomobillere kadar geniş bir yelpazede yer almayı hedefleyen BYD, lüks markası Yangwang ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yangwang'ın kamuya açık yolda 500 km/s hız sınırını aşarak rekor kıran U9 süper otomobilinin ardından, yeni elektrikli ultra lüks sedanı Altior da, Abu Dabi'de gözler önüne çıkarıldı.

Yenilenen Volkswagen Virtus'un ilk fotoğrafları yayınlandı 1 gün önce eklendi

BYD Grubu Başkan Yardımcısı Stella Li, Altior modelinin Çin kültüründen derin izler taşıdığını ifade etse de aracın dış tasarımı Rolls-Royce gibi lüks otomobil üreticilerinin karakteristik hatlarını yansıtıyor. Boyutlarıyla gerçek bir makam limuzini duruşu sergileyen Yangwang Altior'un, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Serisi ve Maextro S800 gibi ultra lüks modellerle rekabet etmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör

Görkemli boyutlar ve Çin sanatından ilham alan tasarım

Yangwang Altior 5.60 metre uzunluğa, 2.03 metre genişliğe, 1.59 metre yüksekliğe ve 3.50 metrelik aks mesafesine sahip. Aracın ön ızgarası ışığın geliş açısına göre farklı yansımalar oluşturan özel dekoratif parçalarla işlenmiş durumda. Üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan modelin gövde oranları, Antik Çin'de törensel amaçlarla kullanılan bronz ding kabından ilham alınarak şekillendirildi.

Tam Boyutta Gör Aracın ön bölümünde, sürücü yaklaştığında sırayla dönerek aydınlanan 12 parçalı bir karşılama aydınlatması yer alıyor. 21 inçlik jantlarla donatılan ve 532 litrelik bagaj hacmi sunan aracın aracın ön kapıları 80 dereceye, arka kapıları ise 90 dereceye kadar açılabiliyor. Arka tasarımda ise ön bölümdeki ihtişamlı görünümün aksine daha sade çizgiler tercih edilmiş.

Tam Boyutta Gör

İç mekanda sarı yeşim taşı, nakışlar ve 21.4 inçlik ekran

Dört kişilik oturma düzenine sahip Altior'un arka bölümünde, sıfır yerçekimi pozisyonuna geçebilen, bacak destekli ve masaj özellikli iki bağımsız koltuk bulunuyor. Arka yolculara 1.209 milimetrelik diz mesafesi sunan modelde, ön yolcu koltuğu tek tuşla katlanarak arkadaki yolcunun görüş alanı genişletilebiliyor. Kabinde kaliteli deri döşemelerin yanı sıra sarı tonlarında Hotan yeşim taşı, geleneksel Suzhou nakışları ve ahşap detaylara yer verilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Teknoloji tarafında ise araç çalıştırıldığında yükselerek konumlanan 39 hoparlörlü Dynaudio Platinum Evidence ses sistemi ve tavandan inen 21.4 inçlik multimedya ekranı öne çıkıyor. Ayrıca araçta, biri arkada olmak üzere 5.5 litre kapasiteli, hem ısıtma hem de soğutma işlevine sahip iki saklama bölmesi bulunuyor.

Dört motorlu altyapı ve 1.000 km menzil

Yangwang Altior, BYD'nin her bir tekerleğe aktarılan torku saniyede 100'den fazla kez kontrol edebilen e4 platformu ve dört bağımsız elektrik motoru üzerine inşa edildi. Bu teknoloji sayesinde 5.60 metre uzunluğundaki otomobil kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek tank dönüşü olarak bilinen manevrayı gerçekleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Motorların toplam gücü henüz açıklanmadı. Çin'deki CLTC test döngüsüne göre 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunması beklenen modelin, Avrupa WLTP ölçümlerinde yaklaşık 800 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. BYD'nin Flash Charging teknolojisini destekleyen araçta ultra hızlı şarj imkanı da var.

Tam Boyutta Gör Executive ve kişiselleştirme odaklı Bespoke olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle sunulacak Yangwang Altior'un Shanhe Dingyun özel versiyonu, Çin'de 2.080.000 yuan (yaklaşık 311.500 dolar) ön satış fiyatıyla siparişe açıldı. Modelin diğer versiyonlarının fiyatı ve küresel satış takvimi ise henüz açıklanmadı. Yangwang markasının Avrupa ve İspanya pazarına girmesi planlansa da Altior'un hangi ülkelerde satışa sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: