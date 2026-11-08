Çin'in elektrikli Rolls-Royce'u tanıtıldı: 1.000 km menzil ve ihtişamlı tasarım

Yapay Zeka Özeti:
- BYD, ultra lüks markası Yangwang'ın 1.000 km menzilli yeni elektrikli modeli Altior'u tanıttı. Rolls-Royce hatlarını Çin zanaatıyla buluşturan bu makam aracı, 5,6 metrelik devasa boyutları ve kendi etrafında dönebilen dört motorlu altyapısıyla öne çıkıyor. Kabininde masajlı koltuklar, yeşim taşı detaylar ve 39 hoparlörlü ses sistemi sunan model, ultra hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Yaklaşık 311 bin dolardan siparişe açılan modelin küresel satış takvimi henüz netleşmedi.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
BYD Grubu Başkan Yardımcısı Stella Li, Altior modelinin Çin kültüründen derin izler taşıdığını ifade etse de aracın dış tasarımı Rolls-Royce gibi lüks otomobil üreticilerinin karakteristik hatlarını yansıtıyor. Boyutlarıyla gerçek bir makam limuzini duruşu sergileyen Yangwang Altior'un, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Serisi ve Maextro S800 gibi ultra lüks modellerle rekabet etmesi hedefleniyor.
Görkemli boyutlar ve Çin sanatından ilham alan tasarım
Yangwang Altior 5.60 metre uzunluğa, 2.03 metre genişliğe, 1.59 metre yüksekliğe ve 3.50 metrelik aks mesafesine sahip. Aracın ön ızgarası ışığın geliş açısına göre farklı yansımalar oluşturan özel dekoratif parçalarla işlenmiş durumda. Üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan modelin gövde oranları, Antik Çin'de törensel amaçlarla kullanılan bronz ding kabından ilham alınarak şekillendirildi.
İç mekanda sarı yeşim taşı, nakışlar ve 21.4 inçlik ekran
Dört kişilik oturma düzenine sahip Altior'un arka bölümünde, sıfır yerçekimi pozisyonuna geçebilen, bacak destekli ve masaj özellikli iki bağımsız koltuk bulunuyor. Arka yolculara 1.209 milimetrelik diz mesafesi sunan modelde, ön yolcu koltuğu tek tuşla katlanarak arkadaki yolcunun görüş alanı genişletilebiliyor. Kabinde kaliteli deri döşemelerin yanı sıra sarı tonlarında Hotan yeşim taşı, geleneksel Suzhou nakışları ve ahşap detaylara yer verilmiş durumda.
Dört motorlu altyapı ve 1.000 km menzil
Yangwang Altior, BYD'nin her bir tekerleğe aktarılan torku saniyede 100'den fazla kez kontrol edebilen e4 platformu ve dört bağımsız elektrik motoru üzerine inşa edildi. Bu teknoloji sayesinde 5.60 metre uzunluğundaki otomobil kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek tank dönüşü olarak bilinen manevrayı gerçekleştirebiliyor.
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