Çin'in elektrikli yolcu uçağı CE-25A ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi

Yapay Zeka Özeti:
- Çinli COMAC, tamamen elektrikli yolcu uçağı CE-25A'nın ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı. İki pilot ve bir mühendisle yapılan testte tüm sistemler sorunsuz çalıştı. Toplam 10 elektrik motoruna sahip 19 kişilik uçak, 400 kilometre menzili ve saatte 300 kilometre seyir hızıyla şehirler arası ulaşımda geleneksel uçakların yerini almayı hedefliyor. Daha önce 19 otonom testi geride bırakan elektrikli uçak, ticari kullanım için sertifikasyon sürecine geçti.
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Şirket, 10 ton sınıfında tasarlanan CE-25A elektrikli uçağının ilk insanlı uçuşunu Shandong eyaletinde gerçekleştirdi. Uçuşta iki pilot ve bir uçuş test mühendisi yer alırken, tüm sistemlerin normal çalıştığı ve performans göstergelerinin beklentileri karşıladığı bildirildi.
19 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sunması hedeflenen CE-25A, özellikle kısa mesafeli şehirler arası uçuşlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip uçak, geleneksel bölgesel yolcu uçaklarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor.
10 elektrik motoruyla 400 km menzil sunacak
Bununla birlikte COMAC, uçağın batarya kapasitesi, elektrik motorlarının konfigürasyonu, şarj gereksinimleri ve enerji tüketimi gibi önemli teknik ayrıntıları henüz açıklamadı.
CE-25A'nın ilk insanlı uçuşu, daha önce gerçekleştirilen otonom testlerin ardından geldi. Uçak, 2 Şubat tarihinde ilk insansız otonom uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. Bu tarihten sonra toplam 19 otonom uçuş testi gerçekleştiren prototip, son uçuşuyla birlikte mürettebatlı test aşamasına geçti.
COMAC tarafından Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ile birlikte geliştirilen CE-25A, şimdi sertifikasyon sürecine hazırlanıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin uçağın tip sertifikası başvurusunu kabul ettiği bildirildi. Ancak başvurunun kabul edilmesi, uçağın ticari uçuşlar için onaylandığı anlamına gelmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: