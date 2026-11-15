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    Çin'in elektrikli yolcu uçağı CE-25A ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi

    COMAC tarafından geliştirilen CE-25A, ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı. 19 yolcu kapasiteli elektrikli uçak, 400 kilometrelik menziliyle kısa mesafeli şehirler arası ulaşımı hedefliyor.

    Çin'in elektrikli yolcu uçağı ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Çinli havacılık şirketi COMAC, tamamen elektrikli tahrik sistemiyle çalışan CE-25A isimli uçağının ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı. 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçak, kısa mesafeli şehirler arası ulaşım için geliştiriliyor.

    Şirket, 10 ton sınıfında tasarlanan CE-25A elektrikli uçağının ilk insanlı uçuşunu Shandong eyaletinde gerçekleştirdi. Uçuşta iki pilot ve bir uçuş test mühendisi yer alırken, tüm sistemlerin normal çalıştığı ve performans göstergelerinin beklentileri karşıladığı bildirildi.

    19 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sunması hedeflenen CE-25A, özellikle kısa mesafeli şehirler arası uçuşlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip uçak, geleneksel bölgesel yolcu uçaklarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

    10 elektrik motoruyla 400 km menzil sunacak

    Çin'in elektrikli yolcu uçağı ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    CE-25A, her kanadında beşer adet olmak üzere toplam 10 elektrik motoruyla çalışıyor. Uçağın öne çıkan teknik özellikleri arasında, 400 km menzil, saatte 300 km seyir hızı ve 7.874 feet (yaklaşık 2.400 metre) seyir irtifası bulunuyor. 

    Bununla birlikte COMAC, uçağın batarya kapasitesi, elektrik motorlarının konfigürasyonu, şarj gereksinimleri ve enerji tüketimi gibi önemli teknik ayrıntıları henüz açıklamadı. 

    CE-25A'nın ilk insanlı uçuşu, daha önce gerçekleştirilen otonom testlerin ardından geldi. Uçak, 2 Şubat tarihinde ilk insansız otonom uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. Bu tarihten sonra toplam 19 otonom uçuş testi gerçekleştiren prototip, son uçuşuyla birlikte mürettebatlı test aşamasına geçti.

    COMAC tarafından Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ile birlikte geliştirilen CE-25A, şimdi sertifikasyon sürecine hazırlanıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin uçağın tip sertifikası başvurusunu kabul ettiği bildirildi. Ancak başvurunun kabul edilmesi, uçağın ticari uçuşlar için onaylandığı anlamına gelmiyor.

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