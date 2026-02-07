Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor: İşte fiyat bilgisi

B segmentinde konumlanan Geely EX2, 4.13 metre uzunluğa sahip kompakt bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Modern ve yumuşak hatlara sahip tasarımıyla dikkat çeken araç, küçük boyutlarına rağmen sunduğu 375 litrelik bagaj hacmi ve geniş iç mekanıyla şaşırtmayı başarıyor. Üstelik teknik özellikleri de sınıfı için oldukça iddialı.
Fiyat beklentileri
Herkesin merak ettiği asıl konu ise fiyat. Çin'de yaklaşık 8.500 euro gibi oldukça düşük bir fiyata satılan EX2'nin, Avrupa standartlarına uygun donanım ve vergilerle birlikte 23.000 euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Brezilya pazarında 20.000 euro'dan satılan modelin, Avrupa'da da agresif bir fiyat politikasıya sunulması olası.