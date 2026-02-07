Giriş
    Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor: İşte fiyat bilgisi

    Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Geely EX2, Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor. Bir yıl içinde 465 binden fazla satışla rekor kıran model Avrupa pazarında dengeleri değiştirebilir.

    Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    2025 yılında Çin otomobil pazarında fırtınalar estiren ve satış rekorları kıran Geely EX2, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Kendi ana vatanında Galaxy Xingyuan adıyla bilinen ve bir yıl içinde 465.775 adet satarak BYD Dolphin Surf (Seagull) modelini tahtından eden bu araç, 2026 yılı itibarıyla Avrupa pazarlarında boy gösterecek.

    B segmentinde konumlanan Geely EX2, 4.13 metre uzunluğa sahip kompakt bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Modern ve yumuşak hatlara sahip tasarımıyla dikkat çeken araç, küçük boyutlarına rağmen sunduğu 375 litrelik bagaj hacmi ve geniş iç mekanıyla şaşırtmayı başarıyor. Üstelik teknik özellikleri de sınıfı için oldukça iddialı.

    Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Geely EX2'nin 40.1 kWh kapasiteli bataryası WLTP döngüsüne göre 300 ila 350 km civarında bir menzil sunacak. Aracın kalbinde yer alan 85 kW gücündeki motor, sınıfında az rastlanan arkadan itiş özelliği ve çok kollu (multi-link) arka süspansiyon sistemiyle birleşerek sürüş keyfini artırıyor. Ayrıca otomobilin eksiksiz bir ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) paketiyle donatıldığını da ekleyelim.

    Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör

    Fiyat beklentileri

    Herkesin merak ettiği asıl konu ise fiyat. Çin'de yaklaşık 8.500 euro gibi oldukça düşük bir fiyata satılan EX2'nin, Avrupa standartlarına uygun donanım ve vergilerle birlikte 23.000 euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Brezilya pazarında 20.000 euro'dan satılan modelin, Avrupa'da da agresif bir fiyat politikasıya sunulması olası.

    Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Geely EX2, Avrupa'da Toyota Yaris, Renault Clio ve Peugeot 208'in domine ettiği B segmentinde, özellikle elektrikli alternatif arayan kullanıcılar için önemli bir seçenek haline gelebilir. Sektör analizlerine göre, Çinli markaların Avrupa pazarındaki hızlı yükselişi, Avrupalı üreticileri daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirmeye itiyor. MG, BYD ve Leapmotor'un ardından Geely'nin de Avrupa’daki varlığını güçlendirmesi süreci hızlandıracak gibi görünüyor.

