Çin’in en güçlü yapay zeka çipi: Zhenwu V900 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Alibaba, Zhenwu V900 adlı yeni yapay zeka hızlandırıcısını tanıttı. Şirketin CEO’su Eddie Wu, yeni çipin Çin’de geliştirilen en güçlü yapay zeka işlemcisi olduğunu öne sürerken V900’ün önceki nesil M890’a kıyasla üç kat performans sunduğunu belirtti. Şirket, V900’ü hem yapay zeka eğitimi hem de çıkarım işlemleri için tasarlanan bir hızlandırıcı olarak konumlandırıyor.

500 bin çiplik kümeler hedefleniyor

Çipte 216 GB GPU belleği bulunurken, çipler arası bağlantı bant genişliği 1.200 GB/s seviyesine ulaşıyor. Ancak V900’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri ölçeklenebilirlik tarafında ortaya çıkıyor. Alibaba, sistemin 500 bin adede kadar çipten oluşan bir süper kümede çalışabileceğini belirtiyor. Alibaba'nın yonga kolu T-Head ise 1.000’den fazla V900 çipinin tek bir sistem halinde kullanılabileceğini ifade ediyor.

Çipin seri üretime ve ticari kullanıma 2027’nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor. Alibaba’nın mayıs ayında açıkladığı yol haritasında V900 için 2027’nin üçüncü çeyreği hedeflenmişti. Yeni takvim, ticari çıkışın birkaç ay öne çekildiğini gösteriyor.

Bunlarla birlikte Alibaba, V900 için bazı kritik teknik bilgiler açıklamadı. Şirket, V900’ün M890’a göre üç kat performans sunduğunu belirtse de bu iddiayı destekleyecek mutlak hesaplama performansı, FLOPS değeri, üretim süreci, üretici tesis, güç tüketimi veya bellek bant genişliği gibi önemli teknik ayrıntıları paylaşmadı.

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Önceki nesil M890, 144 GB bellek ve 800 GB/s çipler arası bant genişliği sunuyordu. M890 tabanlı süper düğümler ise 128 çipe kadar ölçeklenebiliyordu. Bu nedenle V900’ün gerçek performansının ticari sistemlerde elde edilen sonuçlarla değerlendirilmesi gerekecek.

Qwen modelleri 10 trilyon parametreye çıkacak

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V900’ün geliştirilmesindeki temel hedeflerden biri ise Alibaba’nın gelecekteki Qwen yapay zeka modellerini eğitmek. Şirket, yeni hızlandırıcının 5 ila 10 trilyon parametre aralığındaki modeller için kullanılacağını açıkladı.

Bu hedef, mevcut modellerin ölçeğinin önemli ölçüde üzerine çıkıyor. Alibaba’nın Qwen3.8-Max modeli 2,4 trilyon parametre seviyesindeyken Moonshot’ın Kimi K3 modeli 2,8 trilyon parametre temelinde geliştiriliyor. Şirketin yol haritasında Qwen 4’ün eğitim sürecinde olduğu, Qwen 4.5 ve Qwen 5 ailelerinin ise daha büyük ölçeklere taşınacağı belirtiliyor.

Öte yandan Alibaba, bulut tarafındaki gücünü de artırmak istiyor. Alibaba Cloud, 2032 yılına kadar 20 GW’ın üzerinde veri merkezi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

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Çin’in en güçlü yapay zeka çipi: Zhenwu V900 tanıtıldı

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