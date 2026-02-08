Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'in gizli kapı kollarını yasaklama kararına ışık tutan kaza görüntüleri ortaya çıktı: Ürkütücü

    Çin, otomobillerde gizli kapı kollarını 2027’de yasaklıyor. Sosyal medyada viral olan bir kaza görüntüsü, gövdeye gömülü kapı kollarının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi

    Çin'in gizli kapı kollarını yasaklama kararını açıklayan kaza Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti, otomobil dünyasında estetik bir trend haline gelen ancak güvenlik tartışmalarına yol açan gizli (gövdeye gömülü) kapı kollarını yasaklama kararı aldı. 2027 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan dehşet verici bir kazanın güvenlik endişelerini yeniden alevlendirmesiyle hız kazandı.

    Mart 2025'te Yunnan eyaletine bağlı Wenshan'da yaşanan bir kazadan bahsediyoruz. Nissan'ın popüler N7 modelinin temelini oluşturan Dongfeng eπ007 elektrikli sedan, yüksek hızla bir kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıyor. Kaza ilk bakışta ciddi görünmese de, çarpma sırasında bataryanın bir şekilde delinmiş olduğu anlaşılıyor.

    Zamanla amansız yarış

    Yayınlanan görüntülerde, kazadan sadece 29 saniye sonra kabinin tamamen dumanla dolduğu görülüyor. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, arka koltuktaki yolcuları kurtarmak için kapılara yönelse de nafile. Gizli kapı kolları gövdenin içinde takılı kalarak dışarı çıkmadığı için otomobilin kapılarını açmayı başaramıyor.

    Kapıları açamayan sürücü ve yardıma koşan bir yaya, çevreden buldukları taşlarla camları kırmak zorunda kalıyorlar. Kazadan 52 saniye sonra araç tamamen alevlere teslim olmadan hemen önce, üç yolcu son anda içeriden çekilerek çıkarılabiliyor. Bunun sonucunda da zamana ve alevlere karşı verilen amansız yarış sona eriyor.

    Yardıma koşan ve yolcuları alevlerin arasından çıkaran kişi, ellerinde ciddi yanıklar oluştuğunu ve aylar geçmesine rağmen hala tedavi gördüğünü belirtti. Araçtaki yolcuların ise hayati tehlikesi olmasa da vücutlarında ağır yanıklar meydana geldiği bildirildi. Dongfeng yetkilileri olayı doğrularken, yangının bir kamyonla yaşanan yüksek hızlı çarpışmanın ardından çıktığını açıkladı.

    Çin'in gizli kapı kollarını yasaklama kararını açıklayan kaza Tam Boyutta Gör

    Tesla ve Xiaomi'de de sorun yaşandı

    Aslına bakılırsa gizli kapı kollarıyla ilgili tartışmalar yeni değil. Daha önce Tesla modellerinde benzer sorunlar yaşanmış, son olarak bir Xiaomi SU7 Ultra modelinde yaşanan can kaybı tartışmaları alevlendirmişti. Ancak Dongfeng kazasının görüntülerinin viral olması, Çin hükümetinin bu ölümcül kapı kollarına karşı resmi bir adım atmasına neden oldu.

    Uzmanlar, acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, her koşulda manuel olarak erişilebilen kapı kollarının otomobiller için vazgeçilmez bir güvenlik unsuru olduğunu vurguluyor. Çin'in bu radikal kararının ardından, dünya genelindeki diğer pazarlarda da benzer yasaklar getirip getirmeyeceği merak konusu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault captur yorum 1.3 multijet motor kronik sorunları yemek yerken baş dönmesi saygısız insanlara nasıl davranmalı 18 inç laptop çantası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum