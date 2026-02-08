Çin'in gizli kapı kollarını yasaklama kararına ışık tutan kaza görüntüleri ortaya çıktı: Ürkütücü

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin hükümeti, otomobil dünyasında estetik bir trend haline gelen ancak güvenlik tartışmalarına yol açan gizli (gövdeye gömülü) kapı kollarını yasaklama kararı aldı. 2027 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan dehşet verici bir kazanın güvenlik endişelerini yeniden alevlendirmesiyle hız kazandı.

Mart 2025'te Yunnan eyaletine bağlı Wenshan'da yaşanan bir kazadan bahsediyoruz. Nissan'ın popüler N7 modelinin temelini oluşturan Dongfeng eπ007 elektrikli sedan, yüksek hızla bir kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıyor. Kaza ilk bakışta ciddi görünmese de, çarpma sırasında bataryanın bir şekilde delinmiş olduğu anlaşılıyor.

Zamanla amansız yarış

Yayınlanan görüntülerde, kazadan sadece 29 saniye sonra kabinin tamamen dumanla dolduğu görülüyor. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, arka koltuktaki yolcuları kurtarmak için kapılara yönelse de nafile. Gizli kapı kolları gövdenin içinde takılı kalarak dışarı çıkmadığı için otomobilin kapılarını açmayı başaramıyor.

Kapıları açamayan sürücü ve yardıma koşan bir yaya, çevreden buldukları taşlarla camları kırmak zorunda kalıyorlar. Kazadan 52 saniye sonra araç tamamen alevlere teslim olmadan hemen önce, üç yolcu son anda içeriden çekilerek çıkarılabiliyor. Bunun sonucunda da zamana ve alevlere karşı verilen amansız yarış sona eriyor.

Yardıma koşan ve yolcuları alevlerin arasından çıkaran kişi, ellerinde ciddi yanıklar oluştuğunu ve aylar geçmesine rağmen hala tedavi gördüğünü belirtti. Araçtaki yolcuların ise hayati tehlikesi olmasa da vücutlarında ağır yanıklar meydana geldiği bildirildi. Dongfeng yetkilileri olayı doğrularken, yangının bir kamyonla yaşanan yüksek hızlı çarpışmanın ardından çıktığını açıkladı.

Tesla ve Xiaomi'de de sorun yaşandı

Aslına bakılırsa gizli kapı kollarıyla ilgili tartışmalar yeni değil. Daha önce Tesla modellerinde benzer sorunlar yaşanmış, son olarak bir Xiaomi SU7 Ultra modelinde yaşanan can kaybı tartışmaları alevlendirmişti. Ancak Dongfeng kazasının görüntülerinin viral olması, Çin hükümetinin bu ölümcül kapı kollarına karşı resmi bir adım atmasına neden oldu.

Uzmanlar, acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, her koşulda manuel olarak erişilebilen kapı kollarının otomobiller için vazgeçilmez bir güvenlik unsuru olduğunu vurguluyor. Çin'in bu radikal kararının ardından, dünya genelindeki diğer pazarlarda da benzer yasaklar getirip getirmeyeceği merak konusu.

