Çin’in güneş enerjisi uyduları aslında elektronik harp silahları mı? Uzmanlar endişeli

Tam Boyutta Gör Uzay tabanlı güneş enerjisi sistemleri, uzun yıllardır bilim dünyasında geleceğin enerji altyapısı açısından en iddialı konseptlerden biri olarak görülüyor. Temel prensip oldukça basit: Atmosferin dışında, Güneş ışınlarının kesintisiz olarak ulaştığı yörüngede dev güneş panelleri kurmak ve burada elde edilen enerjiyi mikrodalga ya da lazer ışınlarıyla Dünya’ya iletmek. Bu sayede gece-gündüz döngüsü, hava koşulları ya da atmosfer kayıpları gibi sınırlamalar ortadan kalkıyor. Ancak son dönemde yapılan yeni bir çalışma, bu teknolojinin sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmayabileceğini, aynı zamanda askeri amaçlarla da kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Güneş Enerjisi Uyduları, Elektronik Harp İçin de Kullanılabilir

Çinli araştırmacılar tarafından yayımlanan bu çalışma, ülkenin uzay tabanlı güneş enerjisi projesinin yeniden tasarlanan mimarisine odaklanıyor. Xidian Üniversitesi’nden Profesör Duan Baoyan liderliğinde yürütülen araştırmaya göre, bu sistem yalnızca enerji iletmekle kalmayıp iletişim, navigasyon, keşif ve elektronik harp gibi alanlarda da kullanılabilecek çok amaçlı bir platforma dönüşebilir. Bu da projeyi klasik bir enerji altyapısından çıkarıp, çift kullanımlı stratejik bir teknoloji hâline getiriyor.

Bu sistemin merkezinde, son derece dar ve hassas şekilde yönlendirilebilen mikrodalga ışınları bulunuyor. Normal şartlarda bu ışınlar, yörüngedeki güneş panellerinde üretilen enerjiyi Dünya’daki alıcı istasyonlara aktarmak için kullanılıyor. Ancak aynı teknoloji, teorik olarak belirli bir bölgedeki iletişim sinyallerini bastırmak (jam etmek) ya da güvenli iletişim kanalları oluşturmak için de adapte edilebilir. Araştırmacılar, bu tür bir ışın yönlendirme kabiliyetinin, özellikle modern savaş ortamlarında kritik öneme sahip olan elektronik harp sistemlerine yeni bir boyut kazandırabileceğine dikkat çekiyor.

Aslında uzayda "güneş uyduları" kurmayı planlayan sadece Çin değil.. ABD’de NASA da uzun süredir benzer bir proje üzerinde çalışıyor. Bu sistem de tıpkı Çin'inki gibi, büyük ölçekli ve modüler güneş paneli ağları üzerinden enerji toplamayı ve bunu Dünya’ya iletmeyi hedefliyor. 2023 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından uzaya gönderilen Space Solar Power Demonstrator ise bu alandaki ilk pratik testlerden biri olarak karşımızda duruyor. Avrupa cephesinde ise Avrupa Uzay Ajansı’nın “SOLARIS” girişimi, uzaydan sürekli yenilenebilir enerji sağlanıp sağlanamayacağını araştırıyor.

Öte yandan uzay tabanlı bu güneş enerjisi sistemleri, şimdiik gerçeğe dönüşmekten uzak. Kilometrelerce genişliğinde yapıların yörüngede inşa edilmesi, enerjinin on binlerce kilometre uzağa güvenli ve verimli şekilde iletilmesi ve mikrodalga ışınlarının hassas kontrolü gibi konular, henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Özellikle ışınların güvenliği ve yanlış kullanım ihtimali, bu teknolojinin en tartışmalı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Çin'de yürütülen bu çalışma, bu uyduların gelecekteki çift amaçlı kullanıımına dair önemli bir uyarı olarak dikkat çekiyor.

