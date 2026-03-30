    Çin'in hibrit dronu, gerektiğinde elektriğe geçerek radar izini küçültüyor

    Çin, savaş senaryolarında dronları çok daha tehlikeli hâle getirebilecek hibrit bir sistem üzerinde çalışıyor. Hibrit dronlar, hem uzun mesafe kat edebiliyor, hem gerektiğinde sessiz uçabiliyor.

    Çin'in hibrit dronu, gerektiğinde elektriğe geçip gizlenebiliyor Tam Boyutta Gör
    Modern savaşlarda giderek daha önemli bir hâl alan dronlar, savunma sistemlerini ciddi şekilde zorlayabileceklerini hem Ukrayna'da hem de İran'da gözler önüne serdi. Bu yüzden bu sistemleri daha da geliştirmek için pek çok ülkede çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından birini ise kullanılan itki sistemleri oluşturuyor.

    Yakıtla çalışan motorlar yüksek güç ve uzun menzil sunarken, elektrikli sistemler daha sessiz çalışmaları ve düşük ısı izleri sayesinde gizlilik avantajı sağlıyor. Şimdi Çin ise bu ayrımı ortadan kaldırabilecek hibrit bir çözüm üzerinde çalışıyor.

    Çinli mühendisler tarafından geliştirilen yeni hibrit itki sistemi, yakıt bazlı enerji üretimi ile elektrikli tahriki bir araya getirerek dron performansını optimize etmeyi hedefliyor. Bu sistemde yakıtla çalışan bir kaynak uçuş sırasında elektrik üretiyor ve bu enerji doğrudan elektrik motorunu besliyor. Böylece sistem, içten yanmalı motorların sunduğu uzun operasyon süresi ile elektrikli motorların düşük görünürlük avantajını tek bir platformda buluşturuyor.

    Görev Sırasında Farklı Modlar Arasında Geçiş Yapılabiliyor 

    Aralık ayında testlerine başlanan 60 kilovatlık hibrit güç ünitesi, özellikle küçük ölçekli dronlar için önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Bu sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, görev sırasında farklı modlar arasında geçiş yapabilmesi. Dron, uzun menzil gerektiğinde yakıt destekli enerji üretimiyle çalışırken, kritik anlarda daha sessiz olan elektrik moduna geçerek tespit edilme riskini azaltabiliyor.

    Bu yaklaşım, özellikle hem gizlilik hem de dayanıklılığın aynı anda önemli olduğu görevlerde büyük avantaj sağlıyor. Çünkü geleneksel sistemlerde bu iki özellikten birini seçmek zorunluydu. Hibrit yapı sayesinde dronlar artık daha uzun süre havada kalırken, gerektiğinde düşük ses ve düşük kızılötesi iz ile operasyon yapabiliyor.

    Teknik açıdan bakıldığında sistemin en önemli yeniliklerinden biri, güç üretimi ile itkiyi birbirinden ayırması. Çin merkezli Sichuan Tianfu Light Power Technology tarafından geliştirilen bu yapıda, gaz türbini bir jeneratörü çalıştırarak bataryaları şarj ediyor. Asıl itki ise elektrikli bir fan sistemi tarafından sağlanıyor. Bu sayede platform, hem yüksek güç gerektiren durumlara hem de düşük görünürlük gerektiren senaryolara uyum sağlayabiliyor.

    Eğer bu teknoloji sahada beklenen performansı gösterirse, yalnızca Çin için değil, küresel ölçekte dron tasarımlarının geleceği için de yeni bir standart belirleyebilir.

