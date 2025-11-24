Çin’in ilk büyük kapasiteli katı hal batarya üretim hattı kuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, ilk büyük kapasiteli katı hal batarya üretim hattını tamamladı. Çin devlet medyasına göre GAC Group tarafından inşa edilen tesis, şu anda 60 Ah ve üzeri araç sınıfı hücreleri küçük partiler halinde test amaçlı üretiyor. Bu hücrelerin, mevcut 500 km menzile sahip elektrikli araçların menzilini 1.000 km’nin üzerine çıkarabileceği öngörülüyor. Seri üretim ise 2027-2030 yılları arasında planlanıyor.

2 kat yoğunluk hedefleniyor

“60 Ah+” terimi, her bir batarya hücresinin kapasitesini ifade ediyor. Teorik olarak 60 Ah bir hücre, 1 saat boyunca 60 amper verebilir. Hücre başına daha yüksek Ah değeri, daha fazla enerji depolama anlamına gelir. Birden fazla hücre bir batarya paketinde birleştirildiğinde bu da daha uzun sürüş menzili sağlar.

Katı hal bataryalar, sıvı yerine katı elektrolit kullanıyor. Bu, bataryaların termal kararlılığını ve güvenliğini artırıyor. GAC’ın üretim hattı, 7,7 mAh/cm² kapasiteye ulaşabiliyor. Geleneksel sıvı elektrolitli lityum-iyon hatlarında bu değer genellikle 5 mAh/cm²’nin altında kalıyor. Kararlılık, güvenlik ve yoğunluk artışının yanında bu bataryalar ayrıca daha hızlı da şarj oluyor.

GAC Araştırma Direktörü Qi Hongzhong, yeni katı hal hücrelerinin enerji yoğunluğunun geleneksel bataryalara kıyasla neredeyse iki kat olduğunu belirtti. Dolayısıyla bu hücreler kullanıldığında tek şarjda 500 km gidebilen bir araç, 1.000 km’yi aşabilir.

GAC, bataryalarda “kuru” anot üretim yöntemini kullanarak verimliliği ve enerji tüketimini azalttığını söylüyor. Ayrıca katı elektrolit, sıvı elektrolitlere göre daha yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. GAC’a göre 300-400°C’ye kadar stabil kalabiliyor, oysa geleneksel piller yaklaşık 200 °C ile sınırlı.

Katı hal bataryalar ne zaman geliyor? İşte üreticilerin tarihleri 6 gün önce eklendi

GAC, yeni hücrelerin araç entegrasyon testlerini 2026’da küçük partiler halinde yapmayı planlıyor. Ardından 2027-2030 arasında seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Bu takvim, mevcut katı hal batarya üretiminde yoğunlaşan diye şirketler ile örtüşüyor.

