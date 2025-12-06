Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’in ilk entegre UHV yenilenebilir enerji hattı tamamlandı

    Çin, batı ve doğu arasındaki yeşil enerji koridorunu tam kapasiteyle devreye aldı. Hat, yıllık 11 milyar kWh temiz elektrik aktarımı yaparken kömür tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltacak.

    Çin’in ilk entegre UHV yenilenebilir enerji hattı tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Gansu ile Şantung arasındaki yeşil enerji koridoru tamamen devreye alınarak Çin’in batı-doğu elektrik aktarım projesinde kritik bir aşama tamamlandı. 330 kilovoltluk Baiyin hattının hizmete girmesiyle, ülkenin ilk entegre rüzgar-güneş-termal-depolama altyapısına sahip ultra yüksek gerilimli (UHV) iletim sistemi tam kapasite çalışmaya başladı.

    11 TWh temiz elektrik iletilecek

    Eyaletin doğu-batı enerji bağlantısındaki bu son halka, yaklaşık 200 kilometrelik iletim hattıyla bölgenin destekleyici şebeke ağını tamamen işler hale getirdi. Baiyin bölümünün devreye alınması özellikle önemli görülüyor çünkü bu kesim, Gansu’nun merkezinde kurulan 4,5 gigawatt ek yenilenebilir enerji kapasitesinin UHV omurga hattına kesintisiz bağlanmasını sağlıyor. Böylece batıdaki rüzgar ve güneş kaynakları, binlerce kilometre doğuda yer alan büyük tüketim merkezlerine sürekli ve yüksek verimle aktarılabiliyor.

    Çin’in ilk entegre UHV yenilenebilir enerji hattı tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Projenin tam faaliyete geçmesiyle birlikte koridorun, her yıl 11 milyar kilovatsaatten fazla temiz elektriği Şantung başta olmak üzere doğu ve orta Çin’deki eyaletlere iletmesi bekleniyor.

    Aktarım hacmi, yıllık 3,5 milyon ton standart kömür tasarrufuna karşılık geliyor ve yaklaşık 9 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilmesini sağlayacak. Bu sayede, Çin’in en büyük elektrik tüketicilerinden biri olan Şantung’un arz baskısı hafiflerken ülkenin çift karbon hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümü de hız kazanacak.

    Sistemin iletim kapasitesini yükseltmek için projede çelik çekirdekli yüksek dayanımlı alüminyum alaşım iletkenler kullanıldı ve bu sayede hat taşıma gücü yaklaşık yüzde 30 oranında artırıldı. Ayrıca ilk kez bu ölçekte uygulanan mobil şemsiye tipi geçiş platformu, hat döşeme verimliliğini yüzde 70 oranında yükseltirken sahadaki iş gücü ihtiyacını belirgin biçimde azalttı.

    Proje ayrıca Gansu'nun uzun vadeli enerji gelişimini de destekliyor. Eyaletin ulusal yeni enerji ve ekipman üretim üssü kurma eylem planı kapsamında Gansu, 2025 sonuna kadar 80 gigawattlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 5 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fotoğrafsız emniyet kemeri cezası opel mokka yorumlar zyban kullananların yorumları dubai'den araba getirmek suudi arabistan dan altın getirmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum