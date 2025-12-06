Çin’in ilk entegre UHV yenilenebilir enerji hattı tamamlandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Gansu ile Şantung arasındaki yeşil enerji koridoru tamamen devreye alınarak Çin’in batı-doğu elektrik aktarım projesinde kritik bir aşama tamamlandı. 330 kilovoltluk Baiyin hattının hizmete girmesiyle, ülkenin ilk entegre rüzgar-güneş-termal-depolama altyapısına sahip ultra yüksek gerilimli (UHV) iletim sistemi tam kapasite çalışmaya başladı.

11 TWh temiz elektrik iletilecek

Eyaletin doğu-batı enerji bağlantısındaki bu son halka, yaklaşık 200 kilometrelik iletim hattıyla bölgenin destekleyici şebeke ağını tamamen işler hale getirdi. Baiyin bölümünün devreye alınması özellikle önemli görülüyor çünkü bu kesim, Gansu’nun merkezinde kurulan 4,5 gigawatt ek yenilenebilir enerji kapasitesinin UHV omurga hattına kesintisiz bağlanmasını sağlıyor. Böylece batıdaki rüzgar ve güneş kaynakları, binlerce kilometre doğuda yer alan büyük tüketim merkezlerine sürekli ve yüksek verimle aktarılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Projenin tam faaliyete geçmesiyle birlikte koridorun, her yıl 11 milyar kilovatsaatten fazla temiz elektriği Şantung başta olmak üzere doğu ve orta Çin’deki eyaletlere iletmesi bekleniyor.

Aktarım hacmi, yıllık 3,5 milyon ton standart kömür tasarrufuna karşılık geliyor ve yaklaşık 9 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilmesini sağlayacak. Bu sayede, Çin’in en büyük elektrik tüketicilerinden biri olan Şantung’un arz baskısı hafiflerken ülkenin çift karbon hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümü de hız kazanacak.

Sistemin iletim kapasitesini yükseltmek için projede çelik çekirdekli yüksek dayanımlı alüminyum alaşım iletkenler kullanıldı ve bu sayede hat taşıma gücü yaklaşık yüzde 30 oranında artırıldı. Ayrıca ilk kez bu ölçekte uygulanan mobil şemsiye tipi geçiş platformu, hat döşeme verimliliğini yüzde 70 oranında yükseltirken sahadaki iş gücü ihtiyacını belirgin biçimde azalttı.

Proje ayrıca Gansu'nun uzun vadeli enerji gelişimini de destekliyor. Eyaletin ulusal yeni enerji ve ekipman üretim üssü kurma eylem planı kapsamında Gansu, 2025 sonuna kadar 80 gigawattlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

