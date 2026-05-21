    Çin'in ilk gerçek oyuncu ekran kartı çıktı: Fiyatı yüksek, performansı düşük

    Çin merkezli Lisuan'ın oyunculara yönelik ilk ekran kartı 7G100 satışa çıktı. Ancak RTX 5060 Ti seviyesindeki fiyatına rağmen performans tarafında RTX 3060'ın gerisinde kaldı.

    Çinli teknoloji şirketi Lisuan Tech, oyunculara yönelik ilk gerçek ekran kartı modeli olan 7G100 Extreme Founders Edition'ı resmen satışa sundu. Şirketin Nvidia, AMD ve Intel'e alternatif oluşturma hedefi olsa da, incelemeler performans tarafında beklentilerin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.

    Lisuan 7G100 neler sunuyor?

    Kaçıranlar için Lisuan 7G100, şirketin 6nm üretim sürecine sahip 7G106 GPU'sunu temel alıyor. Kartta 12 GB GDDR6 bellek, 192-bit veri yolu ve PCIe 4.0 x16 desteği bulunuyor. Teknik tarafta 192 TMU, 96 ROP ve 225W TDP değeri dikkat çekerken güç bağlantısı tek bir 12-pin konnektör üzerinden sağlanıyor.

    Tasarım tarafında üç fanlı ve çift slotlu yapı tercih edilmiş. Ayrıca kart; DisplayPort 1.4a çıkışları, 8K60Hz HDR Freesync desteği, AV1 ve HEVC kodlama çözümleriyle modern bağlantı özelliklerini sunuyor. DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 ve OpenCL 3.0 desteği de mevcut. Bunun yanında Microsoft WHQL sertifikası alan ilk Çinli oyuncu GPU’larından biri olduğu belirtiliyor.

    Performans sonuçlarına baktığımızda ise, daha önce RTX 4060 seviyesine yakın sonuçlar vaat edilse de bağımsız testlerde kartın RTX 3060 seviyesinde kaldığı görülüyor. Özellikle oyun performansı tarafında durum daha da kötüleşiyor. Paylaşılan testlere göre Cyberpunk 2077'de 1080p çözünürlükte ortalama 88 FPS elde edilirken, yaklaşık beş yıllık Radeon RX 6600 XT’nin aynı senaryoda 200 FPS seviyesini aşabildiği belirtiliyor.
    Ayrıca kartın RTX 3060, RTX 4060 ve RX 6600 XT gibi eski modellerin gerisinde kaldığını söyleyelim. Işın izleme desteğinin donanımsal olarak bulunmaması ise, kare sürelerinde dengesizlik ve takılmalar da dikkat çeken eksiler arasında. 

    Fiyat tarafı ise eleştirileri daha da artırmış durumda. Lisuan 7G100 Founders Edition modeli Çin'de 3299 yuan, yani yaklaşık 500 dolar seviyesinden satışa sunuldu. Bu fiyat, doğrudan RTX 5060 Ti segmentine denk geliyor. 

