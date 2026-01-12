Çin'de yarı katı hal batarya üretimine odaklanan ilk tesis faaliyete geçti

Hylic, Ocak 2023’te Suzhou merkezli olarak kuruldu ve kuruluşundan bu yana enerji depolama, güç uygulamaları ve ev tipi cihazlar için katı hal lityum-iyon bataryalara odaklanıyor. Şirket, 27 Aralık 2023’te yerel yönetimle imzaladığı anlaşma kapsamında Huai’an’daki üretim projesini hayata geçirdi. Üretim altyapısı üç fazda planlandı ve tamamlandığında 10 GWh kapasiteli bir sıvı-katı katı hal batarya (yarı katı hal batarya) üretim hattına ulaşılması hedefleniyor. İlk fazda 1 GWh kapasiteli hat kurulurken ikinci fazda 2 GWh kapasiteli ek hat devreye alındı. Üçüncü faz için 7 GWh kapasiteli üretim hattının kurulması planlanıyor.
Açılış töreninde Hylic, tamamen kendi geliştirdiği altı özgün teknolojiye dayanan yeni ürün ailesini de tanıttı. Çin pazarında “Liuhe”, İngilizce iletişimde ise “Six-in-One Battery” adıyla konumlandırılan bu seri, tek bir performans değerini uç noktaya taşımak yerine enerji yoğunluğu, güvenlik, kapasite, deşarj oranı, çevrim ömrü ve maliyet olmak üzere altı temel parametrede dengeli bir yaklaşımı esas alıyor.