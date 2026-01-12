Çin'de yarı katı hal batarya üretimine odaklanan ilk tesis faaliyete geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Katı hal batarya teknolojilerinin ticarileşmesinde uzun süredir beklenen eşik Çin’de aşıldı. Hylic (Çin’deki adıyla Heyuan Lithium Innovation) tarafından Jiangsu eyaletine bağlı Huai’an kentinde kurulan ve ülkenin sadece sıvı-katı (liquid-solid) katı hal batarya üretimine adanmış ilk fabrikası resmen üretime başladı. Üretim, 2025’in son çeyreğinde başlarken açılış töreni ise kısa süre önce yapıldı.

Toplam 10 GWh üretim hedefi

Hylic, Ocak 2023’te Suzhou merkezli olarak kuruldu ve kuruluşundan bu yana enerji depolama, güç uygulamaları ve ev tipi cihazlar için katı hal lityum-iyon bataryalara odaklanıyor. Şirket, 27 Aralık 2023’te yerel yönetimle imzaladığı anlaşma kapsamında Huai’an’daki üretim projesini hayata geçirdi. Üretim altyapısı üç fazda planlandı ve tamamlandığında 10 GWh kapasiteli bir sıvı-katı katı hal batarya (yarı katı hal batarya) üretim hattına ulaşılması hedefleniyor. İlk fazda 1 GWh kapasiteli hat kurulurken ikinci fazda 2 GWh kapasiteli ek hat devreye alındı. Üçüncü faz için 7 GWh kapasiteli üretim hattının kurulması planlanıyor.

Açılış töreninde Hylic, tamamen kendi geliştirdiği altı özgün teknolojiye dayanan yeni ürün ailesini de tanıttı. Çin pazarında “Liuhe”, İngilizce iletişimde ise “Six-in-One Battery” adıyla konumlandırılan bu seri, tek bir performans değerini uç noktaya taşımak yerine enerji yoğunluğu, güvenlik, kapasite, deşarj oranı, çevrim ömrü ve maliyet olmak üzere altı temel parametrede dengeli bir yaklaşımı esas alıyor.

Tam Boyutta Gör Tanıtılan ürünler arasında elektrikli scooter ve bisiklet gibi küçük mobilite araçlarını hedefleyen bataryalar da bulunuyor. Bu segmentteki bataryalar 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşıyor, 1500 şarj-deşarj çevrimi sonrasında dahi kararlı çalışmasını sürdürüyor ve 5 mm çivi delme testini yüzde 100 başarıyla geçerek güvenlik tarafında güçlü bir tablo ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Düşük irtifa hava araçları ve eVTOL gibi platformlar için geliştirilen bataryalar ise 15C maksimum anlık deşarj oranını destekliyor ve -20°C ile +55°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Robotik sistemler ve ileri seviye akıllı terminalleri hedefleyen bataryalarsa 280-360 Wh/kg aralığında değişen yüksek özgül enerji değerleriyle öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv tarafında konumlanan araç sınıfı bataryalar ise 360 Wh/kg’a kadar enerji yoğunluğu ve 1000 çevrimlik kullanım ömrü sunarak üst segment elektrikli araçların gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlıyor. Bu ürünlerin, -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda dahi kararlı deşarj kabiliyetine sahip olduğu da özellikle vurgulanıyor. Açılış töreninde Hylic, stratejik müşterilerinden JiuShi Intelligent firmasına ilk nesil katı hal bataryaların teslimatını da gerçekleştirdi.

