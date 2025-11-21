Çin’in insansı robotu “tek nefeste” 106 kilometre yürüyerek dünya rekoru kırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi AgiBot’un geliştirdiği A2 insansı robot, Suzhou’dan Şanghay’a uzanan toplam 106 kilometrelik yürüyüşü hiç durmadan tamamlayarak Guinness Dünya Rekorunun yeni sahibi oldu. Şirketin, yaptığı açıklamada, robotun üç gün süren yolculuk boyunca tek bir kez bile kapanmadığı ve bunun değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.

AgiBot A2 artık tescilli rekor sahibi

3 günlük yürüyüş sonucunda Guinness yetkilileri, A2’yi “bir insansı robot tarafından gerçekleştirilen en uzun yürüyüş” kategorisinde resmi olarak rekor sahibi ilan etti. AgiBot Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Chuang, yürüyüşün robot teknolojisinin dayanıklılık, denge kontrolü ve donanım güvenilirliği açısından geldiği noktayı göstermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tam Boyutta Gör A2, 175 cm boyunda ve 55 kg ağırlığında bir insansı robot olarak geliştirildi. Yapay zeka destekli algılama sistemleri sayesinde metin, ses ve görüntü verilerini analiz edebiliyor. Ayrıca ince motor kontrolü gerektiren işlerde yüksek doğruluk sunuyor. Örneğin iğneye iplik geçirme gibi hassas görevleri yerine getirebiliyor. AgiBot’un ürün ailesinde A2 Max ile A2-W, X1 ve X1-W gibi farklı kullanım alanlarına yönelik modeller de yer alıyor.

Robot, Suzhou–Şanghay rotasında şehir yolları, sahil şeritleri ve çeşitli ulusal ile eyaletler arası otoyolları aşarak ilerledi. AgiBot A2, asfalt, köprü yüzeyleri, engelli yönlendirme taşları, eğimli yollar ve düşük ışıklı bölgeler gibi çok çeşitli zeminlerle karşılaştı. Şirket, robotun rota boyunca trafik kurallarına eksiksiz uyduğunu açıkladı.

Donanım sorunu yaşamadı

Yolculuğun ardından A2’nin ayak tabanındaki kauçuk kaplamada hafif aşınma dışında mekanik yapısında bir sorun tespit edilmedi. AgiBot, kullanılan robotun tamamen seri üretim ticari model olduğunu ve özel bir ayarlama yapılmadığını özellikle belirtti. Bu arada robot, navigasyon için çift GPS modülü, LIDAR sensörleri ve kızılötesi derinlik kameraları kullandı. Bu donanım kombinasyonu, değişken ışık koşullarında ve karmaşık şehir ortamlarında kesintisiz konum doğruluğu sağladı.

Şanghay’daki bitiş noktasında robot, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve bu yolculuğu “unutulmaz bir deneyim” olarak nitelendirirken esprili bir şekilde “Sanırım artık yeni bir ayakkabıya ihtiyacım var” dedi.

Wang, A2’nin çok dilli iletişim, yüz tanıma, hafıza oluşturma, otonom yönlendirme ve raporlama görevlerini yerine getirebildiğini anlattı. AgiBot, 2025 yılı içinde bin adetten fazla ticari A2 üretip sevk ettiğini açıkladı.

