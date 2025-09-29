Üç dakikada kırık tedavisi: Çin’in kemik yapıştırıcısı dünyada ses getirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tıp dünyası, kırık tedavilerinde daha hızlı ve etkili tedaviler için yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Geleneksel cerrahi tekniklerin sınırlarını aşan biyomedikal projeler üst üste geliyor. Hatırlarsanız birkaç hafta önce Güney Kore'den bu yönde dikkat çekici bir proje çıkmış, kırıkları onarmayı hedefleyen özel bir “sıcak tutkal tabancası” tanıtılmıştı. Şimdi ise Çin’den bu alandaki atılımı bambaşka boyuta taşıyan bir proje geldi. Çinli bilim insanlarının geliştirdiği “Bone-02” adlı yeni yapıştırıcı, yalnızca tek bir enjeksiyonla kemik kırıklarını üç dakika içinde onarabiliyor.

Bone-02, midye ve istiridye gibi deniz canlılarının su altında nemli ve hareketli ortamlarda bile güçlü şekilde yüzeylere yapışabilmesini sağlayan biyoprotein yapılardan ilham alarak hazırlandı. Doğadan ilham alan araştırmacılar, kan gibi sıvılarla dolu bölgelerde bile etkili olacak bir formül geliştirmeyi başardı. Bu yapıştırıcının tam formülü kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da protein-bazlı bileşenler ile inorganik kalsiyum bileşenlerinin karışımından oluştuğu düşünülüyor. Bu sayede hem kimyasal bağlanma hem de fiziksel tutunmayı sağlayacak çapraz bağ reaksiyonları tetikleniyor.

Teknik testlerde yapıştırıcının bağlanma kuvvetinin 180 kilogramın üzerinde olduğu, kayma dayanımının yaklaşık 0,5 megapascal, basma dayanımının ise 10 megapascal civarında olduğu bildiriliyor. Bu değerler, yapıştırıcının sadece kısa süreli bir sabitleme değil, günlük yaşamda kemiğin maruz kalacağı kuvvetleri taşıyabilecek kalıcı bir onarım sağladığını gösteriyor.

Çin'in Kemik Yapıştırıcısı, İnsanlar Üzerinde Yapılan İlk Teslerde Başarılı Sonuçlar Verdi

Çin’deki araştırmacıların geliştirdiği bu biyoyapıştırıcı, özellikle kanlı ortamlarda bile hızlı şekilde sabitlenme özelliğiyle öne çıkıyor. Üstelik yapıştırıcının biyoemilebilir olması, yani vücut tarafından zamanla emilerek ortadan kaybolması, ek bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kemiklerin doğal iyileşmesine imkân tanıyor. Çin basınında yer alan haberlere göre Bone-02, bugüne kadar 150’den fazla hastada denendi. Bu projeyi, henüz hayvan deneyleri aşamasında olan Güney Kore’deki “kemik yazıcı” teknolojisinden ayıran en kritik noktalardan biri de bu. Çin'de geliştirilen bu yöntem, şimdiden insanlar üzerinden test edilip başarılı sonuçlar vermiş durumda. Nitekim elde edilen bu başarı, Batı medyasında da geniş yer buldu.

Çinli araştırmacıların açıklamalarına göre Bone-02, ilerde özellikle acil servislerde ve savaş alanı gibi kritik ortamlarda hayati rol oynayabilir. Çünkü mevcut cerrahi yöntemler saatler sürebilirken, bu yapıştırıcıyla yalnızca birkaç dakika içinde geçici değil, doğrudan kalıcı bir çözüm üretmek mümkün olabilecek.

Bu gelişme, kırık tedavilerinde geleceğin yalnızca metal implantlar ya da uzun iyileşme sürelerine bağlı olmayabileceğini gösteriyor. Güney Kore’deki “kemik yazıcısı” ve Çin’in “Bone-02” projesi, kırık tedavisinde köklü bir paradigma değişiminin habercisi olabilir.

