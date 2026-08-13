Çin’in küresel hakimiyetini sarsabilecek minik ada: 16 milyon tonluk hazine var!

Eşsiz bir ada
Japonya’nın Tokyo’ya yaklaşık 1.600 kilometre uzaklıktaki, Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan Minamitorishima Adası, haritalarda bile fark edilemeyecek kadar küçük. Çevresinde 1.000 kilometreden fazla mesafede başka kara parçası bulunmayan ada, Japonya’nın doğudaki son toprak parçası konumunda.
Bu arada adanın kendisi de neredeyse ıssız. Buraya sıradan vatandaşların ulaşmasına izin verilmiyor. Adada ulaşım için bir uçak pisti bulunuyor. Ayrıca meteoroloji, atmosfer araştırmaları, denizcilik altyapısı ve savunma faaliyetleri için kullanılıyor. Ancak adanın asıl alameti farikası stratejik konumu değil, yüzeyin yaklaşık 6 kilometre altında barındırdığı dev ekonomik hazinesi.
16 milyon tonluk rezerv 6 kilometre derinlikte
Geçen yıl yapılan testlerde itriyum, gadolinyum ve disprosyum gibi ağır nadir toprak elementlerinin önemli miktarlarda bulunduğu belirlendi. Çin bu elementlere küresel düzeyde hakim konumda. Öyle ki Japonya’nın NTE ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini Çin karşılıyor. Çin’in küresel payı yüzde 90 seviyesinde.
Minamitorishima’nın münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarında Çin’in de arama faaliyetleri yaptığı ve iki ülkenin arasında bu konuda gerilimlerin yaşandığı biliniyor.
Ticari üretim için 2028 hedefleniyor
Şimdiye kadar Minamitorishima’daki çalışmalar ağırlıklı olarak Japonya tarafından yürütüldü. Şimdi ise projede Japonya’nın derin deniz araştırmalarındaki deneyimiyle ABD’nin petrol ve doğal gaz sektöründeki sondaj tecrübesinden yararlanılacak. ABD merkezli Deep Reach Technology şirketi bu alanda öne çıkıyor.
Proje takvimine göre ise yeni sondajların ardından Japonya, 2028 yılına kadar ticari üretim planını oluşturmayı hedefliyor. Şubat 2027’de ise bir ay sürmesi planlanan tam ölçekli madencilik testi yapılacak. Test kapsamında çıkarılan malzemenin rafine edilmesi ve eritilmesi de denenecek. Japonya, bu çalışmaların ardından 2028’de yerli NTE üretiminin ticari olarak uygulanabilir olup olmadığını değerlendirecek.
Bununla birlikte projenin önündeki en büyük sorunlardan biri, yatakların olağanüstü derinlikte bulunması. Bu seviyede su basıncı deniz seviyesinin yaklaşık 600 katına ulaşıyor.
Projenin hayata geçirilmesi halinde milyarlarca dolarlık yatırım gerektirmesi ve ticari üretimin 10 yıldan uzun bir sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Japonya’nın uzun vadeli büyüme planında, derin deniz kaynaklarının geliştirilmesi için 2040’a kadar yaklaşık 5,7 milyar dolarlık kamu ve özel sektör finansmanı öngörülüyor.
Özel sektör tahminlerine göre deniz tabanından çıkarılacak NTE’lerin maliyeti de Çin’in madenlerinin üç katına çıkabilir. Bununla birlikte Japon araştırmacılara göre gerçekleştirilen testler derinliğin aşılamaz bir engel olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar uygun bir vakum pompası sistemiyle günde yaklaşık 3.500 ton çamurun deniz tabanından çıkarılabileceğini hesaplıyor. Ancak henüz hangi yöntemin ticari ölçekte en verimli olacağı konusunda karar verilmiş değil.
Son olarak bu dev projenin arkasındaki siyası desteğin de belirsiz olduğunu belirtmek gerekiyor. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump ve mevcut Japon Takaichi hükümeti ortak hareket etmeyi istese de proje, Trump’ın başkanlık döneminde bitmeyecek. Bu durum ABD’nin projeye yönelik yönelik uzun vadeli desteğini sorgulatıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: