Çin'in Long March 7A roketi fırlatmadan 85 saniye sonra patladı

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Tam Boyutta Gör Çin’in uzay çalışmalarında önemli bir yere sahip olan Long March 7A roketi, pazartesi günü gerçekleştirilen fırlatmanın ardından büyük bir sorun yaşadı. Fırlatmadan yaklaşık 85 saniye sonra parçalanan roket, taşıdığı ChinaSat-4B iletişim uydusuyla birlikte tamamen kaybedildi.

Fırlatma, Çin’in Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi’nden Pekin saatiyle yaklaşık 20.02’de gerçekleştirildi. Long March 7A’nın jeostatik yörüngeye taşıması planlanan ChinaSat-4B uydusu, iletişim hizmetlerinde kullanılmak üzere görevlendirilmişti.

Long March 7A’nın 18. görevi başarısız oldu

10 Ağustos’taki fırlatma, Long March 7A’nın 2020 yılında hizmete girmesinden bu yana gerçekleştirdiği 18. görevdi. İlginç şekilde roketin 2020’deki ilk uçuşu da başarısızlıkla sonuçlanmış ve araç havada patlamıştı. Çin, o kazanın birinci kademe ayrılmasının ardından meydana gelen motor arızasından kaynaklandığını açıklamıştı. Ancak bu kez roket, ilk kademe ayrılmasına ulaşamadan infilak etti.

Long March 7A’nın dört yan iticisi ve ana gövdesi, uçuşun ilk aşamasında birlikte çalışıyor. İlk kademe ayrılması normal şartlarda kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra gerçekleşiyor. Dünkü olay, uçuşun sadece 85 saniyesinde meydana geldiği için, roket hala Dünya atmosferinden kaçmak için ana kademenin ilk motor ateşlemesini gerçekleştiriyordu.

Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki Long March 7A, Long March 7 ailesinin bir türevi olarak geliştirildi. Roket; Long March 7’nin ilk iki kademesini, sıvı hidrojen ve sıvı oksijen kullanan üçüncü kademeyle birleştiriyor. Araç, jeosenkron transfer yörüngesine 7 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Çin Ulusal Radyosu'nun aktardığı bilgilere göre roketin taşıdığı yük, Zhongxing-4B isimli iletişim uydusuydu. Çin’in Zhongxing uydu ailesi, telekomünikasyon ve geniş bant internet hizmetleri için kullanılıyor. Bu uyduların bazı hizmetlerinin Çin ordusuna da destek sağladığı düşünülüyor. Roketin fırlatma sırasında parçalanması nedeniyle uydunun da tamamen kaybedilmiş olması bekleniyor.

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Çin’in diğer fırlatmaları etkilenebilir

Long March 7A kazasının Çin’in yaklaşan uzay görevlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Özellikle pazartesi akşamı gerçekleştirilmesi planlanan Zhuque-3 fırlatması dikkat çekiyor. Söz konusu görev, Wenchang’dan yaklaşık 2.415 kilometre uzaklıktaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden gerçekleştirilecek. Zhuque-3’ün ilk kademesinin fırlatma sonrasında iniş yapmasının denenmesi planlanıyor.

Long March 7A ile aynı çekirdek kademeyi kullanan standart Long March 7 roketleri ise Tiangong uzay istasyonuna kargo taşımak için kullanılıyor. Bu görevler yaklaşık sekiz ayda bir gerçekleştiriliyor. Son ikmal görevi mayıs ayında yapılmıştı ve bir sonraki görevin 2027’nin ocak ayı civarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sonucuna bağlı olarak Çin’in bazı gelecek fırlatmaları ertelemesi gerekebilir.

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Çin'in Long March 7A roketi fırlatmadan 85 saniye sonra patladı

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